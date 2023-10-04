ВКС РФ точным ударом ФАБ-1500УМПК уничтожили около 50 офицеров ВСУ и специалистов НАТО на Соледарском направлении

В первый день месяца ВКС РФ провели блестящую операцию, одним ударом уничтожив порядка 50 офицеров высшего и среднего командного состава ВСУ и советников НАТО.Как пишет ряд российских ТГ-каналов, 1 октября, посредством ФАБ-1500УМПК ВС РФ удалось точно поразить пункт управления оперативно-тактической группы «Соледар», действующей на Бахмутском направлении. Бункер с командным составом ВСУ располагался в селе Александро-Калиново юго-западнее Артемовска (Бахмута).Сообщается, что вычислить местоположение вышеупомянутого объекта удалось благодаря спутниковой разведке. Отчасти, расположение ОТГ «Соледар» выдал и президент Украины Владимир Зеленский, который посещал Александро-Калиново в августе.Согласно имеющейся информации, раненных украинских командиров спешно доставили в Польшу, откуда они будут направлены в медучреждения стран ЕС для прохождения лечения. При этом по данным, в том числе и украинских пабликов, под завалами могут до сих пор оставаться порядка 30 военнослужащих ВСУ.Стоит отметить, что поражение данного объекта внесет важные коррективы в развитие ситуации на фронте. Все дело в том, что еще совсем недавно Владимир Зеленский обещал своим западным партнерам взять Бахмут и еще два города до конца года.Теперь группировка ВСУ на данном направлении обезглавлена.