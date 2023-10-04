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ВКС РФ точным ударом ФАБ-1500УМПК уничтожили около 50 офицеров ВСУ и специалистов НАТО на Соледарском направлении

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ВКС РФ точным ударом ФАБ-1500УМПК уничтожили около 50 офицеров ВСУ и специалистов НАТО на Соледарском направлении

В первый день месяца ВКС РФ провели блестящую операцию, одним ударом уничтожив порядка 50 офицеров высшего и среднего командного состава ВСУ и советников НАТО.


Как пишет ряд российских ТГ-каналов, 1 октября, посредством ФАБ-1500УМПК ВС РФ удалось точно поразить пункт управления оперативно-тактической группы «Соледар», действующей на Бахмутском направлении. Бункер с командным составом ВСУ располагался в селе Александро-Калиново юго-западнее Артемовска (Бахмута).



Сообщается, что вычислить местоположение вышеупомянутого объекта удалось благодаря спутниковой разведке. Отчасти, расположение ОТГ «Соледар» выдал и президент Украины Владимир Зеленский, который посещал Александро-Калиново в августе.

Согласно имеющейся информации, раненных украинских командиров спешно доставили в Польшу, откуда они будут направлены в медучреждения стран ЕС для прохождения лечения. При этом по данным, в том числе и украинских пабликов, под завалами могут до сих пор оставаться порядка 30 военнослужащих ВСУ.

Стоит отметить, что поражение данного объекта внесет важные коррективы в развитие ситуации на фронте. Все дело в том, что еще совсем недавно Владимир Зеленский обещал своим западным партнерам взять Бахмут и еще два города до конца года.

Теперь группировка ВСУ на данном направлении обезглавлена.
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13 комментариев
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  1. SS68SS
    SS68SS Сегодня, 13:51
    +10
    уничтожив порядка 50 офицеров высшего и среднего командного состава ВСУ и советников НАТО.

    МОЛОДЦЫ!!!! ТАК ДЕРЖАТЬ !!!!
    Такие новости только радуют soldier
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 13:58
      0
      Цитата: SS68SS
      МОЛОДЦЫ!!!! ТАК ДЕРЖАТЬ !!!!
      Такие новости только радуют

      дай бог,дай бог.....а то буданова с залужным,уже хоронили
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 14:03
        0
        .................
        ну ведь "могём", когда хотим.)
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 14:06
      +1
      -выдал и президент Украины Владимир Зеленский, который посещал Александро-Калиново в августе.
      А Зеленский останется без награды?
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 14:11
        0
        Да. Надо бы хоть грамоту Зеленскому выдать. Ведь этот диденыш, старался.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:53
    +2
    Нужно было две бомбы туда кинуть чтобы никаких выживших не было. Можно вообще и пять потратить,не жалко на нужное дело.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:54
    +7
    уничтожив порядка 50 офицеров высшего и среднего командного состава ВСУ и советников НАТО.
    Аплодисменты нашей разведке и летчикам.
  4. Новик225
    Новик225 Сегодня, 13:57
    +3
    ....совсем недавно Владимир Зеленский обещал своим западным партнерам взять Бахмут и еще два города до конца года.....
    я извиняюсь, но он вроде обещал "Токмак и еще два города". Или нет? Он так много обещает, что можно и запутаться.
  5. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 13:58
    0
    Остерегайтесь разных аббревиатур, типа УМПК или ФАБ.
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:58
    0
    Ща авто и авиа катастрофы в товарных количествах прокатятся по НАТЕ. А шароварам не привыкать, места заранее заготовлены.
  7. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:58
    0
    Сообщается, что вычислить местоположение вышеупомянутого объекта удалось благодаря спутниковой разведке —

    ***
    — « Работайте,братья!» ...
    ***
  8. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 13:59
    +1
    А почему есть раненые и под завалами? Показывали как амеры действовали в Ираке и Афганистане, первая ракета в толпу или дом, и ждут, дрон наблюдает. Собирается народ, достают всех, приезжают ещё "свои" чтоб самим посмотреть что там, и тут прям в эту толпу прилетает вторая помощнее. Говорили что второй удар собирает куда больший урожай. Это прям на Дискавери показывали не таясь, чтоб страна знала как геройски воюют герои!
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 14:04
      -2
      ну дак наверное по опыту Ирака многое в военном деле поменялось. да и вообще сомнительно, что кто-то был в этом доме. дезы пускают,чтобы бомбы тратились. шишки сидят вне досягаемость средств поражения. чем им делать у передовой, когда связь нормальная есть...