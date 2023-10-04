Турецкая 155-мм САУ Firtina NG вошла в список претендентов на поставку румынской армии

Румыния объявила тендер на закупку новых самоходных гаубиц для артиллерийских подразделений армии, в список претендентов вошло всего три САУ, причем одна из них турецкая Firtina NG. Об этом пишет румынская пресса.Включение турецкой 155-мм САУ Firtina NG в тендер наряду с немецкой PzH2000 и южнокорейской K9 Thunder стало полной неожиданностью для военных экспертов. Чем руководствовалось румынское Минобороны, делая такой выбор, не совсем понятно, турецкие САУ не пользуются большим спросом в Европе. Впрочем, никто не гарантирует, что именно турецкая гаубица станет победителем тендера.Всего румыны намерены закупить 54 единицы 155-мм самоходных гаубиц на сумму 1,923 млрд. долларов, это с учетом боеприпасов и технического обслуживания. При этом стоимость САУ играет второстепенную роль, на первый план Бухарест ставит техническую составляющую. В общем 30 на 70%. Закупка будет проходить в три этапа.Турецкая 155-мм самоходная гаубица Т-155 "Firtina" ("Шторм") создана на базе южнокорейской самоходной гаубицы K9 "Thunder". От корейского варианта гаубица отличается модернизированными башней и шасси, а также усовершенствованными системами управления огнем, связи и навигации турецкого производства. В качестве орудия на установке применяется 155-мм гаубица с длиной ствола 52 калибра. Максимальная скорострельность 6 выстрелов/минуту, дальность стрельбы обычным снарядом - 30 км, активно-реактивным - 40 км. Возимый боекомплект 48 выстрелов.Firtina NG, в отличие от базовой версии, получила новую систему управления огнем, тепловизионные и телевизионные приборы командира и наводчика, а также дистанционно управляемый боевой модуль.САУ весит более 46 т. Мощность двигателя - 1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Запас хода - 360 км. Экипаж - 5 человек. В комплект поставки самоходной гаубицы входит также транспортно-заряжающая машина FAARV.