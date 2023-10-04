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Президент Азербайджана отказался от встречи с премьером Армении при посредничестве Франции, ФРГ и ЕС

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Президент Азербайджана отказался от встречи с премьером Армении при посредничестве Франции, ФРГ и ЕС

После возврата территории Нагорного Карабаха в границы Азербайджана, президент республики Ильхам Алиев считает эту тему полностью закрытой. Очередным подтверждением принципиальной позиции Баку стал отказ Алиева ехать на переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в испанскую Гранаду.


Организовать переговоры попытались канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон при участии главы Евросовета Шарля Мишеля. Встреча должна была состояться 5 октября на полях саммита Европейского политического сообщества.

Причина — деструктивная позиция Франции, а также несогласие Парижа и Берлина на участие во встрече Турции. В подобных условиях азербайджанская сторона отказалась от проведения переговоров

— приводит слова дипломатического источника в Баку азербайджанское информагентство АПА.

Дипломат добавил, что в предложенном Баку формате пятисторонних переговоров заранее сформировалась антиазербайджанская атмосфера. На решение Алиева повлияли недавние проармянские высказывания французских официальных лиц, а также визит министра иностранных дел Франции в Ереван. В ходе него звучали, в частности, заявления о поставках Армении оружия и боеприпасов.

При этом Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далекими от Закавказья странами и международными сообществами. Любой формат переговоров, в котором участвует Франция, неприемлем для Азербайджана. Вообще, на втором сроке французский президент Эммануэль Макрон приобрел удивительную способность терять влияние на международной арене и накапливать клубок проблем внутри страны.

Не лучше ведет себя и Шарль Мишель, который накануне сообщил, что разочарован решением Азербайджана начать военную операцию в Карабахе и твердо заявил об этом президенту республики Ильхаму Алиеву. Он заметил, что ЕС сохраняет приверженность поддержке Армении, будет оказывать ей гуманитарную помощь и уважает ее территориальную целостность.

Ранее именно Брюссель, Париж и Берлин, не без участия Вашингтона, всеми силами старались буквально выдавить Россию из переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном по решению Карабахского кризиса и заключению мирного договора между этими закавказскими республиками. Причем Москва как никогда была уже близка к решению этого вопроса. Но, опять же при содействии и под давлением тех же чиновников ЕС, лидеров ФРГ и Франции премьер Пашинян неожиданно де-факто и де-юре признал права Баку на территории Нагорного Карабаха.
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24 комментария
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 15:25
    +2
    Да, забавно получилось. По идее 5 числа должны были с одобрения ЕС, Азербайджан и Армения подписать некую бумажку, но Ильхам Гейдарович послал это одобрение эльфов, лесом.
    1. guest
      guest Сегодня, 15:27
      +8
      Цитата: Копчёный
      но Ильхам Гейдарович послал это одобрение эльфов, лесом.

      Алиев хоть нам и не друг, но заслуживает своим поведением уважения.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 15:52
        +2
        В политике большой друзей не бывает, есть интересы.
      2. Баюн
        Баюн Сегодня, 15:54
        0
        Власти, где выкормыши соросятины не имеют влияния, шлют их проект мировой олигархическо-глобалистической революции напрочь.

        Скоро дойдет и до европейцев, англичан и американцев, что их нацинтересы важнее разжигания междоусобиц народов за тридевять земель. Гадить России в интересах глобалистов равно ухудшению жизни народов Запада.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 15:28
      -3
      Цитата: Копчёный
      Да, забавно получилось. По идее 5 числа должны были с одобрения ЕС, Азербайджан и Армения подписать некую бумажку, но Ильхам Гейдарович послал это одобрение эльфов, лесом.

      Алиеву должность замсултана светит, станет он на жабоедов размениваться!
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 15:26
    0
    Президент Азербайджана отказался от встречи с премьером Армении при посредничестве Франции, ФРГ и ЕС

    Алиев нынче на кураже, не по чину ему с побеждённым лясы точить, тем паче мотаться куда-то. Пусть в Ханкенди приезжает, коль от Степанокерта отказался...
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 15:55
      +1
      Цитата: isv000
      Алиев нынче на кураже, не по чину ему с побеждённым лясы точить

      Именно так!

      Цитата: isv000
      Пусть в Ханкенди приезжает, коль от Степанокерта отказался...

      А с Пашиняном им нечего уже обсуждать.
      Кроме, разве что, Зангезурского коридора.
  3. Seal
    Seal Сегодня, 15:27
    +6
    Какое-то странное завершение статьи. Вот во всей статье красной нитью проходит мысль о том, что у чиновников ЕС, лидеров ФРГ и Франции и т.п. была и есть явно выраженная анти-азербайджанская политика, поэтому мол Алиев и не едет на встречу с ними.... и вдруг в самом конце ...
    Но, опять же при содействии и под давлением тех же чиновников ЕС, лидеров ФРГ и Франции премьер Пашинян неожиданно де-факто и де-юре признал права Баку на территории Нагорного Карабаха.
    Ну и вот это :
    Причем Москва как никогда была уже близка к решению этого вопроса.
    весьма сомнительное утверждение. Нас бы с этим водили за нос еще лет.... короче, побольше, чем Моисей водил своих по пустыне.
  4. Фактор
    Фактор Сегодня, 15:31
    +2
    Эрдоган решает судьбу Армении.
    С какого боку там Микрон и Шольц? Кто им выдавал мандат на раздел Армении?
  5. alystan
    alystan Сегодня, 15:33
    0
    Это Пашинян на днях вякал, что Шольц сделал неимоверно много для мирного решения карабахской проблемы. Что это дало армянам Карабаха мы все видели.

    Алиев заявил, что власти готовы сделать все для принятия армян НКО в состав Азербайджана.

    Эта тройка (в другом составе) давала в январе 2014 года "железобетонные гарантии" Януковичу... Теперь они сами "немного" зависят от азербайджанского газа, а может и нефти. Что точно, так это то, что через Баку осуществляется перевалка в Европу казахстанской нефти.
  6. monetam
    monetam Сегодня, 15:34
    -2
    России это на руку - если между Азербайджаном-Турцией и Евросоюзом возникнет хороший такой очаг напряжения !
  7. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:35
    +1
    Ну и что? Зато макрон и шольц могут посидеть и поболтать с пашиняном, назвав себя Большими Шестерками.
  8. dump22
    dump22 Сегодня, 15:37
    0
    несогласие Парижа и Берлина на участие во встрече Турции.


    Эрдоган не разрешил Алиеву ехать без него.
    1. MAESTRO_33
      MAESTRO_33 Сегодня, 17:14
      0
      А то бы Алиев поехал
  9. Radikal
    Radikal Сегодня, 15:50
    -2
    Президент Азербайджана отказался от встречи с премьером Армении при посредничестве Франции, ФРГ и ЕС
    Ну и правильно, зачем встречаться с обосравшимся карликом. Говнюк, даже с точки зрения физиономистики. Дерьмо, выращенное в США, впрочем и этот азербайджанский сынок ни чем не лучше. Оба негодяи. sad
  10. fabrice68
    fabrice68 Сегодня, 15:54
    0
    Aliyev a bien raison, la France est pro Arménie, l'UE aussi, donc ces parties ne sont pas neutres. Et le problème est réglé.Pashinyan a cédé cette région, et maintenant il pleure après l'Otan.
  11. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 15:55
    -1
    Да что ты уже будешь делать, опять хреноговорщиков шольца и макрона рослали куда подальше
  12. Дво
    Дво Сегодня, 16:22
    +1
    Зачем ему с проигравшими встречаться,я думаю (моё мнение)через некоторое время они ещё отрежут от Армении нижнюю кишку и соединят две территории Азербайджана по линии Садарак - Сейдляр .Тем более дух войск Азербайджана высок всё способствует к этому ,2 победы в двух компаниях.
    1. MAESTRO_33
      MAESTRO_33 Сегодня, 17:18
      0
      По поводу Дух-а)))
      Помнится ВО все последние годы писало про дух армян и как они были мотивированы, а азербайджанцев выставляли изгоем и торашами.
  13. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 16:22
    0
    А, зачем Алиеву общаться с этой «сворой»? У них задача закрепиться в Армении выдавив РФ, исполняют волю « суверена». Армяне, сами себе подписали приговор. Нагорный Карабах не признали как суверенное государство и в Праге «соросятник» Пашинян подписал документы, о признании суверенитета Азербайджана над Карабахом. Вот и все теперь все эти жалкие попытки, можно трактовать , как вмешательство в суверенитет Азербайджана.
    1. MAESTRO_33
      MAESTRO_33 Сегодня, 17:22
      0
      Нынешняя ситуация вынуждает Азербайджан на согласие присутствия России в регионе. В этом заинтересована так же и Турция.
  14. MAESTRO_33
    MAESTRO_33 Сегодня, 17:08
    0
    Французский депутат Валери Буайе, по совместительству известный армянский лоббист, назвала «маскарадом визит представителей ООН в Карабах» и призвала Макрона отозвать посла из Азербайджана и ввести санкции против Баку.
    Как при таком раскладе Алиев может ехать на встречу?
    Всё правильно: мужик сказал - мужик сделал!
  15. MAESTRO_33
    MAESTRO_33 Сегодня, 17:25
    0
    Названы причины отказа Азербайджана от участие во встрече.
    Азербайджан предложил, чтобы на встрече принимала участие Турция, и настаивал на этом. Однако этой возможности не было создано, и особое рвение в этом проявили Франция и Германия.
    В предложенном Азербайджану пятистороннем формате (Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС) сформировалась антиазербайджанская атмосфера.
    На фоне проармянских заявлений французских официальных лиц (министра обороны, министра иностранных дел и т.д.), визита министра иностранных дел Франции в Армению и военного сотрудничества, заявлений о поставках оружия и боеприпасов, вчерашнего обвинения президента Совета ЕС Шарля Мишеля в адрес Азербайджана Баку не увидел необходимости участвовать в переговорах такого формата.
    Поэтому Азербайджан отказался от этой встречи, а Президент Ильхам Алиев не поедет в Гранаду. Потому что Азербайджану не нужен такой формат.
    Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далекими от региона странами.
    В Баку считают, что эти вопросы могут обсуждаться и решаться в рамках региона. Но если прежний трехсторонний формат ЕС-Азербайджан-Армения будет возрожден, то Азербайджан может принять участие во встрече. Любой формат, в котором участвует Франция, неприемлем для Азербайджана, Баку не будет участвовать на такой платформе.
  16. MAESTRO_33
    MAESTRO_33 Сегодня, 17:29
    0

    «Не виноватая я! Меня Макрон заставил».
    А Арарат смотрит и думает: «Эх, нам бы такого президента! Перебежать, что ль!»