Президент Азербайджана отказался от встречи с премьером Армении при посредничестве Франции, ФРГ и ЕС

После возврата территории Нагорного Карабаха в границы Азербайджана, президент республики Ильхам Алиев считает эту тему полностью закрытой. Очередным подтверждением принципиальной позиции Баку стал отказ Алиева ехать на переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в испанскую Гранаду.
Организовать переговоры попытались канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон при участии главы Евросовета Шарля Мишеля. Встреча должна была состояться 5 октября на полях саммита Европейского политического сообщества.
Причина — деструктивная позиция Франции, а также несогласие Парижа и Берлина на участие во встрече Турции. В подобных условиях азербайджанская сторона отказалась от проведения переговоров
— приводит слова дипломатического источника в Баку азербайджанское информагентство АПА.
Дипломат добавил, что в предложенном Баку формате пятисторонних переговоров заранее сформировалась антиазербайджанская атмосфера. На решение Алиева повлияли недавние проармянские высказывания французских официальных лиц, а также визит министра иностранных дел Франции в Ереван. В ходе него звучали, в частности, заявления о поставках Армении оружия и боеприпасов.
При этом Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далекими от Закавказья странами и международными сообществами. Любой формат переговоров, в котором участвует Франция, неприемлем для Азербайджана. Вообще, на втором сроке французский президент Эммануэль Макрон приобрел удивительную способность терять влияние на международной арене и накапливать клубок проблем внутри страны.
Не лучше ведет себя и Шарль Мишель, который накануне сообщил, что разочарован решением Азербайджана начать военную операцию в Карабахе и твердо заявил об этом президенту республики Ильхаму Алиеву. Он заметил, что ЕС сохраняет приверженность поддержке Армении, будет оказывать ей гуманитарную помощь и уважает ее территориальную целостность.
Ранее именно Брюссель, Париж и Берлин, не без участия Вашингтона, всеми силами старались буквально выдавить Россию из переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном по решению Карабахского кризиса и заключению мирного договора между этими закавказскими республиками. Причем Москва как никогда была уже близка к решению этого вопроса. Но, опять же при содействии и под давлением тех же чиновников ЕС, лидеров ФРГ и Франции премьер Пашинян неожиданно де-факто и де-юре признал права Баку на территории Нагорного Карабаха.