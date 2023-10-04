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«Наступательный потенциал исчерпан»: Генерал ВСУ Тарнавский доложил Зеленскому о тяжёлой ситуации на южном фронте

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«Наступательный потенциал исчерпан»: Генерал ВСУ Тарнавский доложил Зеленскому о тяжёлой ситуации на южном фронте

Несмотря на продолжающиеся бои на линии Работино-Вербовое, противник так и не смог проломить российскую оборону и занять господствующие высоты. На данный момент наступательный потенциал ВСУ исчерпан, об этом на очередной ставке Зеленскому доложил командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский.


По данным украинских ресурсов, ссылающихся на источники в администрации президента, ситуация на южном фронте (Запорожское и Южно-Донецкое направление) для ВСУ складывается неблагоприятно, наступательный потенциал исчерпан, бои перешли в позиционные. Последняя попытка штурма на линии Работино-Вербовое привела к "частичному" успеху, когда ВСУ сумели в районе Работино взять одну позицию, занятую российскими войсками вчера, а в районе Вербовое сами потеряли несколько опорников.

Как сообщается, Тарнавский доложил Зеленскому, что хотя бои и будут продолжаться, но на успех можно надеяться только зимой, когда бригады будут доукомплектованы свежими мобилизованными и появятся резервы.

ВСУ исчерпали наступательный потенциал после взятия Работино и следующие успехи будут уже зимой. Попытка взять Вербное провалилась, а бои носят позиционный характер, что сильно изматывает резервы ВСУ, так как снабжать группировку приходится под постоянными ударами противника

- пишут украинские паблики.

Ранее сообщалось, что Киев намерен свернуть контрнаступление, но, скорей всего, это будет касаться Запорожского и Южно-Донецкого направления, в районе Артемовска и в Харьковской области прекращать давление ВСУ не собираются. Да и командующий группировкой "Восток" Сырский пока ничего не сообщал. Кстати, что-то его давненько не видно, как бы чего не случилось.
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8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 15:13
    -2
    «Наступательный потенциал исчерпан»:

    ***
    — "Розпрягайте, хлопцi, коней?" ...
    ***
  2. Benk
    Benk Сегодня, 15:13
    +2
    Не очень понятно, что сообщил Тернавский, а что непонятные паблики.
  3. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 15:16
    +3
    Прямо со ставки главнокомандующих новости летят прямо в сеть. Так я и поверил.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:10
      0
      Вы обязаны верить всему,что напишут.И не только сдесь.Пропаганда оправдывает свое назначение и вложенные средства.Не правда ли?То,что там действительно говорилось нам не скажут..
      1. Bookeer
        Bookeer Сегодня, 16:37
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Пропаганда оправдывает свое назначение и вложенные средства.Не правда ли?То,что там действительно говорилось нам не скажут..

        Это пустые слова. Так можно сказать про любую информацию с любой стороны. Зачем вообще вы это читаете? И пишете потом, приблизительно одно и то же?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:40
          0
          Э,нет!Читать необходимо.Только не надо верить на слово,и думать своей головой.А не чужой yes
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:38
    0
    но на успех можно надеяться только зимой

    Зимой? То ли еще будет.... До зимы, вам, бандеровцам, еще дожить надо! am
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:54
      -1
      А что им будет.Наберут жирок в тылу за пару месяцев и снова попрут