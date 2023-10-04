«Наступательный потенциал исчерпан»: Генерал ВСУ Тарнавский доложил Зеленскому о тяжёлой ситуации на южном фронте

ВСУ исчерпали наступательный потенциал после взятия Работино и следующие успехи будут уже зимой. Попытка взять Вербное провалилась, а бои носят позиционный характер, что сильно изматывает резервы ВСУ, так как снабжать группировку приходится под постоянными ударами противника

Несмотря на продолжающиеся бои на линии Работино-Вербовое, противник так и не смог проломить российскую оборону и занять господствующие высоты. На данный момент наступательный потенциал ВСУ исчерпан, об этом на очередной ставке Зеленскому доложил командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский.По данным украинских ресурсов, ссылающихся на источники в администрации президента, ситуация на южном фронте (Запорожское и Южно-Донецкое направление) для ВСУ складывается неблагоприятно, наступательный потенциал исчерпан, бои перешли в позиционные. Последняя попытка штурма на линии Работино-Вербовое привела к "частичному" успеху, когда ВСУ сумели в районе Работино взять одну позицию, занятую российскими войсками вчера, а в районе Вербовое сами потеряли несколько опорников.Как сообщается, Тарнавский доложил Зеленскому, что хотя бои и будут продолжаться, но на успех можно надеяться только зимой, когда бригады будут доукомплектованы свежими мобилизованными и появятся резервы.- пишут украинские паблики.Ранее сообщалось, что Киев намерен свернуть контрнаступление, но, скорей всего, это будет касаться Запорожского и Южно-Донецкого направления, в районе Артемовска и в Харьковской области прекращать давление ВСУ не собираются. Да и командующий группировкой "Восток" Сырский пока ничего не сообщал. Кстати, что-то его давненько не видно, как бы чего не случилось.