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Появились кадры уничтожения артиллерией ВС РФ позиций ВСУ в районе населенного пункта Берестовое

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Появились кадры уничтожения артиллерией ВС РФ позиций ВСУ в районе населенного пункта Берестовое

Российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения точными ударами артиллерии позиций боевиков киевского режима в районе населенного пункта Берестовое на Артемовском направлении.


На снятых при помощи беспилотника кадрах объективного контроля видно, как артиллеристы "Южной" группировки войск нанесли точные удары по ранее вскрытым позициям украинской армии. В результате удара были уничтожены располагавшиеся на позициях вооружения и живая сила противника. Кроме того, от точного попадания по складу боеприпасов произошла детонация.




В настоящее время бои на Южно-Донецком направлении практически полностью перешли в стадию позиционных. Подразделениями российской армии активно применяется артиллерия и тяжелые огнеметные системы. В свою очередь противник пытается прощупать российские линии обороны в районе населенных пунктов Приютное и Урожайное, однако продвинуться ему не удается.

На Артемовском направлении подразделения ВСУ уперлись в оборонительные позиции ВС РФ в районе железнодорожной насыпи. С обеих сторон наблюдается активная работа артиллерии. Несмотря на то, что ситуация на этом участке линии боевого соприкосновения в последнее время несколько стабилизировалась, более выигрышные позиции ВСУ на господствующих высотах свидетельствуют о том, что противник может в ближайшее время возобновить атаки на этом направлении и попытаться прорвать оборону российской армии.

Использованы фотографии:
Минобороны России
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2 комментария
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  1. fiv
    fiv Сегодня, 15:40
    +1
    Маленькие ручьи сливаются в большую реку. Страшно, Зелень? А будет хуже.
  2. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 17:21
    +1
    Трудно жить в окопе бандерлогу Стёпе, бьёт его по роже артиллерист Серёжа.