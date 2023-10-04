Командный пункт ПВО в Москве: Историк о первом в СССР специальном подземном объекте

Большое впечатление произвел на меня командный пункт. Находился он здесь же, под домами, на глубине 50 метров. По левую сторону длинного, ярко освещенного коридора многочисленные двери. Здесь же находился пункт управления командира корпуса. Стены обиты бархатом, чтобы приглушать звук, мягкая мебель, отлично продуманное освещение, хорошая вентиляция

Подземные убежища, которые должны были спасать от ударов вражеской авиации , казались довольно необычным решением в 20-х годах прошлого столетия. Тем не менее, с 1927-го по 1933 годы властями Советского Союза была выделена огромная сумма примерно в 22 млн рублей на подготовку оборудования, кадров и создание подземных убежищ.Как правило, это были подвалы, на которые ставили усиленную дверь, забивали щели и укрепляли потолки. При этом несмотря на то, что такие убежища могли спасти гражданское население от бомбардировок, они все же не дотягивали до специализированных защитных сооружений.О первом же специальном подземном объекте в столице нашей Родины рассказал в интервью каналу «Цифровая история » директор фонда «Я помню», историк Артем Драбкин.Со слов эксперта, планирование строительства подземного командного пункта ПВО СССР в Москве стартовало в 1938 году.На тот момент существовало несколько планов. При этом один из них предполагал продление уже существующей станции метро. С учетом того, что такой бункер находился бы на глубине от 30 метров под землей, это позволяло бы без проблем выдержать попадание тысячекилограммовой бомбы.В итоге было решено построить параллельный тоннель рядом со станцией метро «Кировская» (сейчас «Чистые Пруды») с несколькими выходами и возможностью доступа к тоннелям метро. Именно в нем, на глубине 50 метров, и предполагалось расположить командный пункт ПВО СССР.Объект получил название «Трансформатор 20» и, как рассказал историк, строился «Метростроем» режиме полной секретности.Как выразился Драбкин, в общем и целом на тот момент это был первый специализированный подземным бункер в мире.В своих мемуарах командующий ПВО Москвы Данил Арсеньевич Журавлев описал данный объект так: