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Власти Швейцарии опровергли информацию о стремлении страны побыстрее избавиться от украинских беженцев

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Власти Швейцарии опровергли информацию о стремлении страны побыстрее избавиться от украинских беженцев

В Швейцарии якобы не стремятся побыстрее освободить страну от присутствия украинских беженцев, которые в большом количестве прибыли сюда после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине. Об этом заявили в Государственном секретариате Швейцарии, опровергая соответствующую информацию западной прессы.


Напомним, что ранее издание Blick сообщало, что швейцарское правительство будто бы готово реализовать план оперативного отъезда из страны украинских граждан на случай отмены предоставленного им ранее статуса беженцев. Естественно, эта информация вызвала определенный общественный резонанс, и швейцарскому правительству пришлось оправдываться.

Государственный секретариат Швейцарии заявил, что власти страны рассчитывают сохранить статус беженцев для украинцев до тех пор, пока они будут «нуждаться в защите». Поэтому конкретные сроки отмены статуса защиты для украинских беженцев властями страны не определены.

Напомним, что к 18 августа 2023 года в Швейцарии 65 148 граждан Украины имели статус беженца S. Этот статус дает возможность трудоустройства, включая самозанятость, получения страховки, обучения в школе для детей, свободного перемещения по стране и за ее пределами, воссоединения семьи на швейцарской территории. Естественно, в Швейцарии, как и в других европейских странах, растет недовольство присутствием украинских беженцев, поскольку многие из них явно не собираются покидать территории европейских государств и рассчитывают обосноваться здесь надолго, вне зависимости от развития событий на Украине.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Krokodyl
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3 комментария
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:35
    0
    Власти Швейцарии опровергли информацию о стремлении страны побыстрее избавиться от украинских беженцев

    А зря опровергли!
    Избавляйтесь, и побыстрее от этих нахлебников! Будете плакать горькими слезами от них. Они почище беженцев из Африки и стран арабского мира!
    1. volodimer
      volodimer Сегодня, 17:06
      0
      В Швейцарии наверняка "лакшери беженцы", на бентлях и ламборгинах, эти при деньгах и прибыль приносят. Потому от них избавляться не будут, пока не выдоят. А вот нищебродов быстро в ряды ВСУ отправят.
    2. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 17:47
      0
      Цитата: ваш вср 66-67
      Власти Швейцарии опровергли информацию о стремлении страны побыстрее избавиться от украинских беженцев

      А зря опровергли!

      Они не хотят побыстрее , они хотят моментально!!!