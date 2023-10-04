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FT: финансированию Европой киевского режима мешает отсутствие «химии» между Шольцем и Макроном

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FT: финансированию Европой киевского режима мешает отсутствие «химии» между Шольцем и Макроном

Финансированию Европой киевского режима мешает отсутствие «химии» между Шольцем и Макроном. Один из участников недавних переговоров между лидерами Франции и Германии даже заявил, что отсутствие взаимопонимания между ними лежит в корне большинства европейских проблем.

Об этом он заявил в беседе с журналистами британской газеты The Financial Times (FT).

Похоже, они просто не ладят

- предположил собеседник СМИ.

В британской прессе приходят к выводу, что Германия и Франция, которые являются ведущими государствами ЕС, никак не придут к консенсусу по очень многим вопросам. В отношениях Берлина и Парижа присутствует заметная напряженность, и данная тенденция заметно усилилась в течение последнего года.


Это привело к тому, что Евросоюз, пытаясь принять ряд важных решений, оказался в тупике. Разногласия между ФРГ и Францией очень беспокоят лидеров других европейских стран, встревоженных будущим ЕС, о чем журналистам из Британии сообщила примерно полудюжина официальных лиц, представляющих разные страны Европы.

В числе прочего, Париж и Берлин пока не могут договориться по вопросу наполнения бюджета Евросоюза в последующие шесть лет. Данная проблема напрямую касается дальнейшей финансовой поддержки Украины, которая из-за разногласий Франции и Германии, по мнению британских журналистов, может быть сорвана.


СМИ Британии называет франко-германский тандем «скрипящим». А ведь именно от этих двух стран в наибольшей степени зависят решения, которые принимаются и реализуются Евросоюзом.
Использованы фотографии:
https://olaf-scholz.spd.de/
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13 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:20
    +4
    Финансированию Европой киевского режима мешает отсутствие «химии» между Шольцем и Макроном
    Могут зе попросить поделиться, у него химия точно есть.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:24
      0
      Цитата: Trapp1st
      Могут зе попросить поделиться, у него химия точно есть.

      Не, там натурпродукт, прямые поставки. Недавно как раз приезжали товарищи из Колумбии, "погостить"...
    2. Фразах
      Фразах Сегодня, 16:10
      0
      У этих чертей всё либо химия, либо оружие. Они других слов не знают.
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:21
    -1
    Хорошему танцору всегда что то мешает.... (если это есть в штанах) wassat
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 15:21
    +5
    FT: финансированию Европой киевского режима мешает отсутствие «химии» между Шольцем и Макроном

    Один гей-геронтофил, другой - ливер опавший: какая там химия, так, дихлофос один...
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:28
    0
    Я думал люди на таких высоких должностях должны свои эмоции и хотелки засовывать поглубже
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:43
    +1
    Британская пресса после Брексита может писать про Евросоюз все что угодно. И чем больше фекалий европейцы выльют друг на друга, тем веселее будут смеяться джентльмены над европридурками.
  6. Andrea
    Andrea Сегодня, 15:43
    0
    Да не вопрос! У зеленского "химии" полно,поделится и у них появится.
  7. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 15:46
    +2
    Дико извиняюсь, но их и без химии не слабо торащит, а если между ними ещё и химия произойдет, то где гейропейцы их ловить то будут.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:53
    +1
    Это сейчас на западе между мужиками так называется " химия" .Шифровальщики.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:20
    0
    Вопрос, а на кой ляд тогда там нужны урсулка, мишелька, борелька? Совсем мышей не ловят?
  10. Эмиль
    Эмиль Сегодня, 16:22
    0
    Железноголовому не хватает "стоящего ливера",лягушатники-геронтофилу дряблости возрастной (_*_) … wassat
  11. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 17:49
    0
    Финансированию Европой киевского режима мешает отсутствие «химии» между Шольцем и Макроном.
    У Зеле бы спросили, у него то и "химия" должна быть и не только... laughing laughing laughing