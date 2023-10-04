FT: финансированию Европой киевского режима мешает отсутствие «химии» между Шольцем и Макроном

Похоже, они просто не ладят

Финансированию Европой киевского режима мешает отсутствие «химии» между Шольцем и Макроном. Один из участников недавних переговоров между лидерами Франции и Германии даже заявил, что отсутствие взаимопонимания между ними лежит в корне большинства европейских проблем.Об этом он заявил в беседе с журналистами британской газеты The Financial Times (FT).- предположил собеседник СМИ.В британской прессе приходят к выводу, что Германия и Франция, которые являются ведущими государствами ЕС, никак не придут к консенсусу по очень многим вопросам. В отношениях Берлина и Парижа присутствует заметная напряженность, и данная тенденция заметно усилилась в течение последнего года.Это привело к тому, что Евросоюз, пытаясь принять ряд важных решений, оказался в тупике. Разногласия между ФРГ и Францией очень беспокоят лидеров других европейских стран, встревоженных будущим ЕС, о чем журналистам из Британии сообщила примерно полудюжина официальных лиц, представляющих разные страны Европы.В числе прочего, Париж и Берлин пока не могут договориться по вопросу наполнения бюджета Евросоюза в последующие шесть лет. Данная проблема напрямую касается дальнейшей финансовой поддержки Украины, которая из-за разногласий Франции и Германии, по мнению британских журналистов, может быть сорвана.СМИ Британии называет франко-германский тандем «скрипящим». А ведь именно от этих двух стран в наибольшей степени зависят решения, которые принимаются и реализуются Евросоюзом.