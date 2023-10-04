Турецкая разведка сообщила о ликвидации на севере Сирии организатора прошлогоднего взрыва в центре Стамбула

Организовавший в ноябре 2022 года взрыв в центре Стамбула Набо Келе Хайри был ликвидирован на севере Сирии турецкой разведкой MIT. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber, ссылаясь на официальные данные спецслужбы.Набо Келе Хайри выступал, по утверждению турецких разведчиков, в роли непосредственного организатора взрыва. Он руководил обучением исполнительницы Ахлям аль-Башир, затем помог ей пробраться в Турцию. Сам Хайри оставался на севере Сирии.Турецкая разведка получила информацию о нахождении организатора взрыва в Стамбуле на территории сирийской провинции Хасеке. За Хайри установили наблюдение. В определенный момент руководство турецкой разведки приняло решение действовать.Операция по уничтожению Хайри проводилась спецподразделением турецкой разведки. 3 октября Набо Келе Хайри был ликвидирован на территории Сирии.Напомним, что 13 ноября 2022 года в Стамбуле, на улице Истикляль, произошел взрыв. В результате погибли шесть человек, пострадали 99 человек. Задержанная исполнительница Ахлям аль-Башир призналась, что была связана с Рабочей партией Курдистана, которая запрещена в Турции как террористическая организация.МВД Турции сообщило, что команда на совершение взрыва в Стамбуле поступила с территории контролируемого курдскими формированиями региона на севере Сирии. В Турцию исполнитель взрыва прошел через город Африн, а координационный центр находился в городе Кобани, утверждают представители турецких силовых ведомств.