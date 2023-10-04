Воздушные силы ВСУ потеряли очередной МиГ-29, сбитый над Днепропетровской областью истребителем ВКС РФ - Минобороны

Воздушные силы ВСУ лишились очередного истребителя, как сообщает пресс-служба российского Минобороны, украинский Миг-29 был сбит истребительной авиацией ВКС РФ. Вражеский самолет "поймал" ракету, выпущенную российским истребителем, в районе населенного пункта Солдатское Днепропетровской области. Судьба пилота не известна. Также на счет авиации, но уже армейской и оперативно-тактической, можно записать РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. уничтоженную в районе н.п. Кринички Николаевской области.
Теперь к боям на линии соприкосновения. Несмотря на начало новой волны наступления ВСУ, ситуация больших изменений не претерпела, к тому же российские войска сами контратаковали на некоторых направлениях. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе Артемовска и на линии Работино-Вербовое.
Согласно новой сводке, на Донецком направлении противник предпринял четыре атаки силами штурмовых групп 5-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад в районах Андреевка, Водяное и Невельское. Прорвать оборону не смог, потеряв до 165-и человек убитыми и ранеными, три автомобиля, две боевые бронированные машины, одну гаубицу М777 и станцию радиоэлектронной борьбы. В районе Константиновки уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.
На Красно-Лиманском отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения в районе Ямполовка и Серебрянского лесничества. На линии Сватово-Кременная наши пошли вперед и взяли село Макеевка, но пока это неофициальная информация, поэтому в сводке она отражения не нашла. Сообщается, что за сутки уничтожено до 50-и всушников, а также поражены две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком отражена атака штурмовой группы 127-й бригады ТРО в районе Приютное, идут встречные бои, противник уже не атакует без оглядки, как было пару недель назад. За сутки ВСУ здесь потеряли до 185-и человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также орудие Д-20.
На Купянском направлении наступление наземных войск приостановлено, работает артиллерия и авиация по позициям 25-й воздушно-десантной, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады ТРО в районах Синьковка, Берестовое, Стельмаховка и Артемовка. Уничтожено до 30-и всушников, танк, два автомобиля. В районе Шийковка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. В районах Купянск и Липцы Харьковской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ, а также боеприпасов 113-й бригады ТРО.
На Запорожском направлении наши нанесли удары по живой силе и технике 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах Малая Токмачка и северо-западнее Вербовое. Уничтожено до 45-и украинских военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также орудие М119.
На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, одна М777, а также склад боеприпасов 126-й бригады ТРО в районе города Херсон.