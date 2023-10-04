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Воздушные силы ВСУ потеряли очередной МиГ-29, сбитый над Днепропетровской областью истребителем ВКС РФ - Минобороны

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Воздушные силы ВСУ потеряли очередной МиГ-29, сбитый над Днепропетровской областью истребителем ВКС РФ - Минобороны

Воздушные силы ВСУ лишились очередного истребителя, как сообщает пресс-служба российского Минобороны, украинский Миг-29 был сбит истребительной авиацией ВКС РФ. Вражеский самолет "поймал" ракету, выпущенную российским истребителем, в районе населенного пункта Солдатское Днепропетровской области. Судьба пилота не известна. Также на счет авиации, но уже армейской и оперативно-тактической, можно записать РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. уничтоженную в районе н.п. Кринички Николаевской области.


Теперь к боям на линии соприкосновения. Несмотря на начало новой волны наступления ВСУ, ситуация больших изменений не претерпела, к тому же российские войска сами контратаковали на некоторых направлениях. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе Артемовска и на линии Работино-Вербовое.

Согласно новой сводке, на Донецком направлении противник предпринял четыре атаки силами штурмовых групп 5-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад в районах Андреевка, Водяное и Невельское. Прорвать оборону не смог, потеряв до 165-и человек убитыми и ранеными, три автомобиля, две боевые бронированные машины, одну гаубицу М777 и станцию радиоэлектронной борьбы. В районе Константиновки уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.
 
На Красно-Лиманском отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения в районе Ямполовка и Серебрянского лесничества. На линии Сватово-Кременная наши пошли вперед и взяли село Макеевка, но пока это неофициальная информация, поэтому в сводке она отражения не нашла. Сообщается, что за сутки уничтожено до 50-и всушников, а также поражены две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.
 
На Южно-Донецком отражена атака штурмовой группы 127-й бригады ТРО в районе Приютное, идут встречные бои, противник уже не атакует без оглядки, как было пару недель назад. За сутки ВСУ здесь потеряли до 185-и человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также орудие Д-20.
 
На Купянском направлении наступление наземных войск приостановлено, работает артиллерия и авиация по позициям 25-й воздушно-десантной, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады ТРО в районах Синьковка, Берестовое, Стельмаховка и Артемовка. Уничтожено до 30-и всушников, танк, два автомобиля. В районе Шийковка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.  В районах Купянск и Липцы Харьковской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ, а также боеприпасов 113-й бригады ТРО.
 
На Запорожском направлении наши нанесли удары по живой силе и технике 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах Малая Токмачка и северо-западнее Вербовое. Уничтожено до 45-и украинских военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также орудие М119.
 
На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, одна М777, а также склад боеприпасов 126-й бригады ТРО в районе города Херсон.
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13 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:59
    -3
    Воздушные силы ВСУ потеряли очередной МиГ-29,

    Шёл 598-ой день Священной Операции. Самолёты ВФУ до сих пор поднимаются в воздух. Позор на мои седины!
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 17:01
      +2
      Через несколько месяцев про МиГ-29 писать перестанут.
      Станет неинтересно.
      Пресса переключится на F-16.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:02
    +2
    Земля ВФУшнику стекловатой.....
    ----------------
  3. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 16:05
    -1
    А их литаки повязку радужную с жёлтым кругом на шлем наматывают, шаблю берут, стопку горилки опрокидывают..ну и прославление Ба (хоть бандера, хоть байден...одна сатана) пишут?
  4. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 16:05
    -3
    А их литаки повязку радужную с жёлтым кругом на шлем наматывают, шаблю берут, стопку горилки опрокидывают..ну и прославление Ба (хоть бандера, хоть байден...одна сатана) пишут?
  5. Эль Чувачино
    Эль Чувачино Сегодня, 16:08
    +3
    Хотелось бы фото/видео подтверждений… уж сколько всего сбили за всё время.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:14
      +2
      Для чего фото? Посмотрел -забыл? Как идентифицировать будете, что это то сбитие о котором говорилось выше или компьютерная стрелялка? Сколько уже фото/видео было выложено. Потом начинается, ничего не видно, ничего не понял, мимо, это уже было и т.д.
      1. Эль Чувачино
        Эль Чувачино Сегодня, 16:29
        +3
        Беда в том, что, к сожалению, я видел чаще фото документы наших сбитых бортов, чем вражеских. Это значит, что мы либо недорабатываем на поле боя, либо в медийке. Нужно это и для демонстрации врагу лишний раз, и для демонстрации нашим людям, которые не понимают, почему враг до сих пор в принципе летает при наших С-300, С-400 и перехватчиках.
        1. Uprun
          Uprun Сегодня, 17:18
          0
          Не из ПВО, но на мой взгляд поражение самолетов происходит над территорией, контролируемой врагом, туда сбегать фотку сделать? Наши падают на нашей территории, кто-то незатейливо селфит, а потом выкладывает в сеть на наше обозрение и врагов. К чему это?
  6. al3x
    al3x Сегодня, 16:19
    +4
    Они их клонируют что-ли, самолёты эти?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:24
      +1
      Да самолёты то ладно, чорт с ними. Вот где пилотов для своих литаков берут???
      Или там уже давно не какелы летают?
      1. al3x
        al3x Сегодня, 16:27
        +3
        Цитата: Nexcom
        где пилотов для своих литаков берут

        Тоже клонируют request
  7. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 17:54
    0
    украинский Миг-29 был сбит
    По опознавательным знакам может и украинский, а по жизни чей был?