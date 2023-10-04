Минобороны РФ: России развернут более 12 новых комплексов обнаружения объектов в космосе

В день 66-летия Космических войск России в Минобороны РФ рассказали о перспективах развития данного важнейшего рода войск.В частности, в сообщении российского военного ведомства говорится, что уже к 2025 году планируется развертывание 12 новых радиотехнических и оптико-электронных комплексов, которые необходимы для обнаружения и распознавания различных космических объектов и угроз.Кроме того, в Республике Коми и Мурманской области продолжается возведение новых радиолокационных станций СПРН, а в Подмосковье уже в этом году должна встать на боевое дежурство РЛС «Развязка», которая станет частью системы противоракетной и противоспутниковой обороны Москвы.По некоторым данным, вышеупомянутый комплекс будет обеспечивать работу новейших противоракет «Нудоль».Наконец, согласно озвученным Минобороны РФ данным, уже в обозримом будущем наши Космические войска ожидает переоснащение на новейшие образцы вооружения. Прямо сейчас ведутся около 50 ОКР и НИР по их созданию.Стоит отметить, что расширение возможностей Космических войск России сегодня является крайне важной и актуальной задачей. Ведь еще в 2020 году была рассекречена часть новой стратегии Пентагона, где космическое пространство рассматривается в качестве одной из зон для ведения боевых действий.