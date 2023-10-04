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Минобороны РФ: России развернут более 12 новых комплексов обнаружения объектов в космосе

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Минобороны РФ: России развернут более 12 новых комплексов обнаружения объектов в космосе

В день 66-летия Космических войск России в Минобороны РФ рассказали о перспективах развития данного важнейшего рода войск.


В частности, в сообщении российского военного ведомства говорится, что уже к 2025 году планируется развертывание 12 новых радиотехнических и оптико-электронных комплексов, которые необходимы для обнаружения и распознавания различных космических объектов и угроз.

Кроме того, в Республике Коми и Мурманской области продолжается возведение новых радиолокационных станций СПРН, а в Подмосковье уже в этом году должна встать на боевое дежурство РЛС «Развязка», которая станет частью системы противоракетной и противоспутниковой обороны Москвы.

По некоторым данным, вышеупомянутый комплекс будет обеспечивать работу новейших противоракет «Нудоль».

Наконец, согласно озвученным Минобороны РФ данным, уже в обозримом будущем наши Космические войска ожидает переоснащение на новейшие образцы вооружения. Прямо сейчас ведутся около 50 ОКР и НИР по их созданию.

Стоит отметить, что расширение возможностей Космических войск России сегодня является крайне важной и актуальной задачей. Ведь еще в 2020 году была рассекречена часть новой стратегии Пентагона, где космическое пространство рассматривается в качестве одной из зон для ведения боевых действий.
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11 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:02
    0
    А давайте шандарахнем по нашему старому спутнику Нудолем,смотришь опять на западе что нибудь потухнет в космосе.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 16:10
      +3
      Надо медленно спустится с горы за всем стадом.
      Быстро сбежать и взять по корове - не наш стиль. wink
      1. Эль Чувачино
        Эль Чувачино Сегодня, 16:15
        +1
        Какие люди! Приветствую! Что нового?
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 16:47
          0
          Приветствую дружище!
          Живы, целы. Как вы?
  2. fiv
    fiv Сегодня, 16:03
    +3
    Расскажите об этом Р. Скоморохову. Его вера в Родину пошатнулась.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:05
    +1
    Центр космической связи (ЦКС) «Медвежьи Озера» — филиал ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). Сегодня он является одним из крупнейших телепортов России, используемых для решения разнообразных задач в сфере спутниковой связи и вещания, а также предоставления современных цифровых услуг в интересах различных отраслей экономики.
    1. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 16:48
      +1
      Цитата: Румaтa
      Сегодня он является одним из крупнейших телепортов России,

      belay
      Телепортация — мгновенное перемещение материального объекта из одной точки пространства в другую. Телепорт значится осуществляет это перемещение.
      Мне срочно нужно на Альдебаран ( забыл кое, что)! Организуете? Сколько стоимость трансфера?
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:27
    -1
    Ню..
    У России нет ясного ведения по освоению космияеского пространства.
  5. CheeRock
    CheeRock Сегодня, 16:42
    +1
    Цитата: tralflot1832
    А давайте шандарахнем по нашему старому спутнику Нудолем,смотришь опять на западе что нибудь потухнет в космосе.

    Два года назад уже шандарахнули по спутнику же...
  6. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:49
    +1
    Их не обнаруживать а давить надо, ибо СВО идет.
  7. Оленевод_2
    Оленевод_2 Сегодня, 16:50
    +1
    Цитата: российского военного ведомства
    что уже к 2025 году планируется развертывание 12 новых радиотехнических и оптико-электронных комплексов

    Меня терзают смутные сомнения…