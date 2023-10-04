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Министр обороны Нидерландов засомневалась в продолжительности спонсирования Западом Украины

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Министр обороны Нидерландов засомневалась в продолжительности спонсирования Западом Украины

Запад вряд ли будет длительное время оказывать финансовую и военную поддержку Украины, поскольку США могут прекратить помощь Киеву из-за собственных политико-экономических проблем. Такое заявление сделала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, слова главы нидерландского военного ведомства приводит издание Anadolu Ajansi.


Как утверждает глава нидерландского военного ведомства, в то же время нельзя отказываться от оказания помощи Киеву. Поддержку Украины министр обороны Нидерландов назвала «очень дешевым способом» убедиться в том, что Россия якобы не представляет угрозы для Североатлантического альянса. Поэтому помощь Киеву и является «жизненно важной» для Запада, утверждает Оллонгрен.

В принципе, глава Минобороны Нидерландов повторила и ранее высказывавшиеся многими западными политиками мысли о том, что украинский конфликт важен с точки зрения ослабления России, а кроме того, позволяет не отправлять на войну европейцев или американцев.

Делая такие заявления, западные лидеры фактически признают, что используют украинцев исключительно как «пушечное мясо», как «расходник», судьба которого мало кого из заказчиков всего происходящего интересует.

Тем не менее, сомнения Оллонгрен относительно перспектив длительной поддержки Украины интересны. Они свидетельствуют о нарастающем на Западе скепсисе относительно перспектив украинского конфликта. Продолжающееся полтора года вооруженное противостояние уже успело многим в Европе и США надоесть, и сейчас есть риск, что, если действующие правительства не скорректируют свой курс, на смену им придут более осторожные в плане поддержки Украины силы. В Словакии, собственно, это уже произошло после победы на выборах партии «Направление – социальная демократия» Роберта Фицо, которого называют «пророссийским» политиком за его критику военной помощи Украине.
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19 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:57
    +5
    Засомневашься тут,когда в Голландии крантик закрыли на Гронингене.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:22
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Засомневашься тут,когда в Голландии крантик закрыли на Гронингене.

      В правительстве Нидерландов считают, что после закрытия Гронингенского месторождения дефицита газа не возникнет, потому что уже заключены сделки об импорте газа из Норвегии, Катара и США.

      Но после того, как в июне заявил премьер-министр Марк Рютте о своем решении - биржевая стоимость газа в Европе подскочила в ходе торгов почти на 29,38% и в той же Голландии.
      Но норги и Катар цены только поднимают, ну а США тем более.- "гуляй рванина, от рубля и выше".
    2. Маз
      Маз Сегодня, 16:48
      +2
      Вступление Украины в ЕС даст право Киеву на получение около 186 миллиардов евро в течение семи лет, пишет газета Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение внутренние оценки общего бюджета Евросоюза, представленные в документе Совета ЕС.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:53
        +1
        Цитата: Маз
        Вступление Украины в ЕС даст право Киеву на получение около 186 миллиардов евро в течение семи лет, пишет газета Financial Times

        Так и Европу разорят, это что деньги в сортир бросить.
  2. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 16:09
    +2
    спрашивается..на кой на чужое рот открывать...вот как раньше хорошо в европе было - все воевали друг с другом...никакого шенгена и безвиза
  3. Эль Чувачино
    Эль Чувачино Сегодня, 16:12
    +1
    Что-то китайцы со своим Тайванем не чешутся совсем, а сейчас было бы удобно и им и нам, если бы они впряглись.
    1. Фразах
      Фразах Сегодня, 16:22
      0
      Им-то что чесаться, Тайвань никуда не уплывет, будут ждать до упора, кто кого.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:28
      +1
      Цитата: Эль Чувачино
      Что-то китайцы со своим Тайванем не чешутся совсем, а сейчас было бы удобно и им и нам, если бы они впряглись.

      Ну вам живущим не в Китае и не жившим с китайцами, их не понять, другой менталитет, другая логика.
      Мне прожившему с ними хоть и немного, и то их не понять.
    3. Alex777
      Alex777 Сегодня, 16:59
      +1
      Цитата: Эль Чувачино
      Что-то китайцы со своим Тайванем не чешутся совсем, а сейчас было бы удобно и им и нам, если бы они впряглись.

      1. TSMC начала было строить завод в Штатах, но встряло все. yes
      2. Сейчас они в КИТАЕ совместное предприятие открывают!
      3. Ну а про выборы зимой и так все знают. hi
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:13
    +1
    Поддержку Украины министр обороны Нидерландов назвала «очень дешевым способом» убедиться в том
    Ладно уж темнить, скажи прямо -"дешевле давать деньги и оружие нацистам, чем самим воевать". Чумадед за вами следит - нет помощи, сами пойдете воевать. Все просто в мире хозяина и вассалов.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:27
      +1
      Хохмочка из Голландии прилетела.Крупнейшая голландская судостроительная фирма Damen,подаёт в суд на правительство Голландии,для возмещнния потерянной прибыли в России из- за введённых санкций.Дамен знаменита ещё и своими раскошными яхтами.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 16:50
        +1
        Цитата: tralflot1832
        Хохмочка из Голландии прилетела.

        Ее дед Александр Владимирович Оллонгрен родился в Киеве, а Александр Оллонгрен, отец Кайсы получил в 2002 году дворянский титул голландского юнкера.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:18
    +2
    Мы со времён Переяславской рады, сомневаемся. Теперь точно знаем, что эта страна нам и даром не нужна.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:55
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Теперь точно знаем, что эта страна нам и даром не нужна.

      За 350 лет, мы наконец это поняли.
  6. Фразах
    Фразах Сегодня, 16:19
    +1
    Чтой-то сомнений не видать. Что новый рейх распространился на всю евро-атлантическую банду - сомнений нет.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:01
      +1
      Цитата: Фразах
      Что новый рейх распространился на всю евро-атлантическую банду - сомнений нет.

      Так Рейх то со времен основания Первого рейха в 962 году, так до сих пор никуда не делся, вот только попал в зависимость от США.
  7. alystan
    alystan Сегодня, 16:21
    0
    В принципе, глава Минобороны Нидерландов повторила и ранее высказывавшиеся многими западными политиками мысли...

    Ранее Дуда также назвал украинцев «дешевым» способом остановить «российский империализм».

    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:05
      +1
      Цитата: alystan
      Ранее Дуда также назвал украинцев «дешевым» способом остановить «российский империализм».

      Ну а почему бы не попробовать, на бесплатном "пушечном мясе" Украины ? Ведь деньги для Запада не вопрос, их у них навалом.
  8. bambr731
    bambr731 Сегодня, 16:30
    0
    Делая такие заявления, западные лидеры фактически признают, что используют украинцев исключительно как «пушечное мясо», как «расходник», судьба которого мало кого из заказчиков всего происходящего интересует.

    Интересно, после таких слов упоротые всё ещё "высшей расой" считают? Похоже Запад и за людей то их не держит. Пушечное мясо, не более