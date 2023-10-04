Министр обороны Нидерландов засомневалась в продолжительности спонсирования Западом Украины

Запад вряд ли будет длительное время оказывать финансовую и военную поддержку Украины, поскольку США могут прекратить помощь Киеву из-за собственных политико-экономических проблем. Такое заявление сделала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, слова главы нидерландского военного ведомства приводит издание Anadolu Ajansi.Как утверждает глава нидерландского военного ведомства, в то же время нельзя отказываться от оказания помощи Киеву. Поддержку Украины министр обороны Нидерландов назвала «очень дешевым способом» убедиться в том, что Россия якобы не представляет угрозы для Североатлантического альянса. Поэтому помощь Киеву и является «жизненно важной» для Запада, утверждает Оллонгрен.В принципе, глава Минобороны Нидерландов повторила и ранее высказывавшиеся многими западными политиками мысли о том, что украинский конфликт важен с точки зрения ослабления России, а кроме того, позволяет не отправлять на войну европейцев или американцев.Делая такие заявления, западные лидеры фактически признают, что используют украинцев исключительно как «пушечное мясо», как «расходник», судьба которого мало кого из заказчиков всего происходящего интересует.Тем не менее, сомнения Оллонгрен относительно перспектив длительной поддержки Украины интересны. Они свидетельствуют о нарастающем на Западе скепсисе относительно перспектив украинского конфликта. Продолжающееся полтора года вооруженное противостояние уже успело многим в Европе и США надоесть, и сейчас есть риск, что, если действующие правительства не скорректируют свой курс, на смену им придут более осторожные в плане поддержки Украины силы. В Словакии, собственно, это уже произошло после победы на выборах партии «Направление – социальная демократия» Роберта Фицо, которого называют «пророссийским» политиком за его критику военной помощи Украине.