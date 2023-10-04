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Соцопрос: почти половина американцев считает, что Украину необходимо подтолкнуть к переговорам

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Соцопрос: почти половина американцев считает, что Украину необходимо подтолкнуть к переговорам

Согласно результатам проведенного опроса, почти половина граждан США считает, что Вашингтон должен подталкивать украинские власти к проведению мирных переговоров, даже если одним из их условий будет отказ от территориальных претензий.


В ходе проведенного Чикагским советом по глобальным вопросам опроса, лишь 47% американцев заявили, что считают необходимым продолжение помощи США Украине до тех пор, пока это необходимо, даже ценой повышения стоимости энергоносителей и продовольствия для граждан США. Таким образом, по сравнению с прошлогодними показателями, отмечается снижение доли респондентов, придерживающихся этой точки зрения, на 10 процентов.

В социологическом исследовании, которое проводилось в период 7-18 сентября текущего года, принимали участие 3242 совершеннолетних гражданина США. Статистическая погрешность результатов исследования не превышает двух процентных пунктов.

Российское руководство неоднократно подчеркивало свою готовность к проведению переговоров, однако киевский режим на законодательном уровне ввел на них запрет.

В Кремле также заявили, что в настоящее время отсутствуют предпосылки для перехода украинского кризиса в мирное русло. При этом абсолютным приоритетом для РФ является полное достижение всех заявленных целей спецоперации на Украине, что в настоящее время возможно только военным путем. В Москве подчеркнули, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло исключительно при условии учета фактической ситуации и новых реалий.
Использованы фотографии:
Pixabay
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:25
    +4
    Не надо никого подталкивать.Все должно решиться в бою.Тут с Путиным соглашусь.Сможем освободить-полностью нашу землю,значит-победили.Нп сможем,значит-не смогли
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:11
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Не надо никого подталкивать.Все должно решиться в бою.

      Зачем толкать, они сами выбрали дорогу в Ад.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:32
    0
    А из опрошенных американцев ,сколько процентов знают где находится Украина?5%?
  3. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 16:33
    +2
    Украину необходимо подтолкнуть к переговорам

    Украину необходимо подтолкнуть к безоговорочной капитуляции.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:35
    +1
    Не нужно никого тягать-толкать. Крантик закрыть и усё - само рассосется, по Крабахскому сценарию.