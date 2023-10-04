Согласно результатам проведенного опроса, почти половина граждан США считает, что Вашингтон должен подталкивать украинские власти к проведению мирных переговоров, даже если одним из их условий будет отказ от территориальных претензий.В ходе проведенного Чикагским советом по глобальным вопросам опроса, лишь 47% американцев заявили, что считают необходимым продолжение помощи США Украине до тех пор, пока это необходимо, даже ценой повышения стоимости энергоносителей и продовольствия для граждан США. Таким образом, по сравнению с прошлогодними показателями, отмечается снижение доли респондентов, придерживающихся этой точки зрения, на 10 процентов.В социологическом исследовании, которое проводилось в период 7-18 сентября текущего года, принимали участие 3242 совершеннолетних гражданина США. Статистическая погрешность результатов исследования не превышает двух процентных пунктов.Российское руководство неоднократно подчеркивало свою готовность к проведению переговоров, однако киевский режим на законодательном уровне ввел на них запрет.В Кремле также заявили, что в настоящее время отсутствуют предпосылки для перехода украинского кризиса в мирное русло. При этом абсолютным приоритетом для РФ является полное достижение всех заявленных целей спецоперации на Украине, что в настоящее время возможно только военным путем. В Москве подчеркнули, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло исключительно при условии учета фактической ситуации и новых реалий.