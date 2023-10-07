По ту сторону телеэкрана



Вот он, это пензенский подвесной мост через реку Суру, возле которого как раз на этом самом месте и разыгрались те самые драматические события, о которых пойдет речь в этом материале…

Когда это было,

Когда это было?

Во сне? Наяву?

Во сне, наяву,

По волне моей памяти

я поплыву.

Слова Н. Гильена, пер. И. Тынянова



Один из читателей попросил рассказать о шагоходах, один из которых был даже предложен к производству на Пензенскую фабрику игрушек. А надо сказать, что тот же «Юный техник» писал о них неоднократно… Вот один из номеров, где рассказывалось о моделях, изображенных на его обложке



О таком «шагоходе» тоже писал «Юный техник», но построить его оказалось очень сложно. А главное, чтобы он мог поворачивать, пришлось ему на днище поставить вращающуюся опору, вроде столика. А это еще один двигатель и редуктор. То есть и эта машинка была «тупиковой» конструкцией, как и виброход. Но тот хотя бы сделать было легко. Хотя писали о них постоянно…



«Ползоход из мыльницы». Материал о нем был напечатан в журнале «Школа и производство». Простой, забавный, можно с ним было играть. Жаль только, что он не мог поворачивать – «столик» под него поставить можно было, но второй моторчик и редуктор внутри просто не помещались. Но по песку он ползал отлично!



А вот журнал «Юный техник» № 10 за 1983 год стал, можно сказать, моим манифестом, обозначившим направление детского творчества «из всего, что под руками». В нем рассказывалось сразу о нескольких моделях из баночек из-под пензенского плавленого сыра «Янтарь», отчего на обложку и был помещен такой вот рисунок



Вот одна из таких моделей: корпус – баночка из-под сметаны, колеса – из-под сыра «Янтарь», ступицы – из полистироловых кассет для яиц. Сам ребенок должен был сделать разве что дно корпуса (13), вклеить двигатель и поставить на вал из спицы ведущее колесо (1). Ну и покрасить, конечно, в серебристый цвет. В итоге получалась очень красивая самоделка-игрушка, собранная буквально за полчаса практически из… ничего, вернее – на 100 % из бытовых отходов



Еще один вариант «баночного» вездехода. Роль грунтозацепов выполняли на нем пластмассовые зубочистки! Фигурку космонавта пришлось слепить из пластилина и покрасить нитрокрасками



А вот это вид на место нашей ТВ-передачи с моста. Причем с того самого места, откуда тогда свалился в воду тот несчастный, а может быть, и пьяный в дым… Когда-то выше этого места стоял самолет Ил-18, превращенный в детский кинотеатр. Сейчас – кругом деревья



А вот и тот самый корабль, который мы делали в той злополучной передаче. Он потом попал в книгу «Из всего, что под руками» (Минск, «Полымя», 1987 г.)



Страница из «Юного техника» № 12 за 1985 г. Вот откуда В. Заворотов взял эти два вездехода для своей книги 1988 года… Так что не я один продвигал свои самоделки из банок, спичечных коробков и катушек для ниток!