Они ездят по Европе на мероприятия второго и третьего уровня, и рассказывают, что Украина должна садиться с Россией за стол переговоров. Если они будут пересекать черту дозволенного, то все будет иначе

Все остальные — это туристы. С ними можно общаться, но это не представители украинского народа

Некие лица совершают поездки по европейским странам и призывают их лидеров начать переговоры с Российской Федерацией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью одному из украинских телеканалов.Интересно, что секретарь СНБО не стал называть фамилии и должности данных лиц, назвав их лишь «тремя туристами». Данилов подчеркнул, что эти люди не представляют позицию Украины, и в конечном итоге их может ждать ответственность за их действия.- заявил секретарь СНБО Украины.Кроме того, Данилов подчеркнул, что официальную позицию Украины могут представлять только президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.- отметил Данилов.Можно лишь догадываться, о ком идет речь. Вполне вероятно, что это могут быть бывшие политические лидеры Украины, находившиеся у власти до прихода к ней Владимира Зеленского и входившие в окружение экс-президента Петра Порошенко, но не исключено, что речь идет и о неких действующих политических фигурах. В любом случае, понятно, что в сложившейся ситуации, во-первых, Киев очень боится остаться без военной и финансовой помощи Запада, а во-вторых, на Украине неизбежно будут появляться силы, пытающиеся на фоне противопоставления «партии войны» Зеленского набрать политические очки.