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Секретарь СНБО Украины заявил, что некие «трое туристов» ездят по Европе с призывом к переговорам с Россией

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Секретарь СНБО Украины заявил, что некие «трое туристов» ездят по Европе с призывом к переговорам с Россией

Некие лица совершают поездки по европейским странам и призывают их лидеров начать переговоры с Российской Федерацией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью одному из украинских телеканалов.


Интересно, что секретарь СНБО не стал называть фамилии и должности данных лиц, назвав их лишь «тремя туристами». Данилов подчеркнул, что эти люди не представляют позицию Украины, и в конечном итоге их может ждать ответственность за их действия.

Они ездят по Европе на мероприятия второго и третьего уровня, и рассказывают, что Украина должна садиться с Россией за стол переговоров. Если они будут пересекать черту дозволенного, то все будет иначе

- заявил секретарь СНБО Украины.

Кроме того, Данилов подчеркнул, что официальную позицию Украины могут представлять только президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Все остальные — это туристы. С ними можно общаться, но это не представители украинского народа

- отметил Данилов.

Можно лишь догадываться, о ком идет речь. Вполне вероятно, что это могут быть бывшие политические лидеры Украины, находившиеся у власти до прихода к ней Владимира Зеленского и входившие в окружение экс-президента Петра Порошенко, но не исключено, что речь идет и о неких действующих политических фигурах. В любом случае, понятно, что в сложившейся ситуации, во-первых, Киев очень боится остаться без военной и финансовой помощи Запада, а во-вторых, на Украине неизбежно будут появляться силы, пытающиеся на фоне противопоставления «партии войны» Зеленского набрать политические очки.
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8 комментариев
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  1. SS68SS
    SS68SS Сегодня, 16:33
    0
    Все остальные — это туристы. С ними можно общаться, но это не представители украинского народа
    - отметил Данилов.


    А Зелень и его окучка это представители украинского народа? Ну ты бреши, бреши... язык что помело....
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 17:02
      0
      Евреи считают по другому. Они утверждают, что Зелинский - это не представитель, а позор еврейского народа. Ну им виднее.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:33
    +3
    ".. Данилов подчеркнул, что официальную позицию Украины могут представлять только президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба".
    1- неадекватный по причине, ну, сами знаете какой;
    2- не видно, не слышно, думает, что сохранится как управленец;
    3- просто боров, лежит на должности;
    4 - полоумный хам.
    Ну и?
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:37
    +1
    Петров, Боширов и.... а кто третий?
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 16:41
      +1
      Есть другая версия: Буданов, Залужный и Сырский. Где вы думаете эти трое пропадают периодически.
  4. CheeRock
    CheeRock Сегодня, 16:44
    +1
    Цитата: Nexcom
    Петров, Боширов и.... а кто третий?

    Чубайс
    1. pettabyte
      pettabyte Сегодня, 17:47
      0
      Напоминает "Партизанский отряд с предателем." wassat
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:55
    +1
    А вот это уже что-то новенькое. В конце войны за спиной гитлера тоже пытались договариваться разные "непредставители немецкого народа". А в общем данилов создает впечатление напыщенного и недалекого/глупого человека.