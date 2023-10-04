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Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»

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Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»

Мало для кого финансовые проблемы государственной корпорации «Роснано» являются секретом. Правительство внимательно изучает данную проблему.

Так глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано».

Чиновник заявил об определенных успехах в деятельности данной структуры, но признал, что в ее бюджете имеется финансовая дыра внушительных размеров. Песков заметил, что впервые о наличии упомянутой «дыры» публично рассказал президент России Владимир Путин. Собственно, пресс-секретарь не исключил риска банкротства госкорпорации, но сообщил, что в российском кабмине по данному вопросу «генерятся предложения». Там решают, как заткнуть дыру, которая образовалась в бюджете «Роснано» в течение периода, когда данной организацией управлял Анатолий Чубайс.

Правительство занимается этим вопросом… Действительно, там есть проблемы

- отметил Песков.

О высокой вероятности возникновения «признаков банкротства» ранее заявляли и в самой госкорпорации. В ее финансовом отчете указывалось, «Роснано» в текущем году погасить имеющиеся долги собственными силами не сумеет. У группы имеется слишком большая задолженность в форме кредитов и облигационных займов, которые требуется закрыть до наступления 2024 года. В документе говорится, что во избежание банкротства госкорпорации ее акционеры должны постараться привести в порядок финансовую отчетность и найти средства на погашение долгов.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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37 комментариев
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  1. SS68SS
    SS68SS Сегодня, 16:29
    +4
    Правительство занимается этим вопросом… Действительно, там есть проблемы

    - отметил Песков.


    Чубайса выпустили из под контроля, почём зря...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:32
      +7
      Оо!таких выпустили зря-тысячи..Он просто на слуху.Значит,это кому нибудь было надо.Что бы потом на неудобные вопросы не отвечать.
      1. volodimer
        volodimer Сегодня, 16:41
        +7
        Помним чем закончилось"дело" Сердюкова. Ничем. Тут как по классике: "главное в ходе расследования не выйти на себя". Про Чубайса, я радуюсь, что его просто нет здесь. И он больше тут не гадит. Хоть за это спасибо.
        1. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 16:58
          +3
          но сообщил, что в российском кабмине по данному вопросу «генерятся предложения»
          Конечно генерятся, сейчас подсчитают сколько на спасении роснано можно своровать и предложат вариант, понравятся причастным откаты , примут решение спасать....
        2. Вежливый Лось
          Вежливый Лось Сегодня, 17:24
          +1
          Цитата: volodimer
          Про Чубайса, я радуюсь, что его просто нет здесь.

          Жалко, что он нарушил старинную русскую традицию - уехал, не посидев на дорожку.
      2. Умник
        Умник Сегодня, 17:09
        +5
        99% Россиян знали что Чубайс крыса, а силовики нет?
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:00
      0
      Праблема только одна-само существование этой конторы!Кому-то она была очень уж нужна!Потом этот кто-то свалил из страны....
    3. Умник
      Умник Сегодня, 17:07
      0
      Хотелось бы увидеть список воров ответственных за хищения в роснано.
    4. Павел_Свешников
      Павел_Свешников Сегодня, 17:27
      +1
      Да Чубайса все в России звали рыжим вором еще до того как его поставили во главу Роснано. И мало кто сомневался в ином исходе этой госструктуры. Если человек умеет только воровать. То что от него было ждать?
    5. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:39
      0
      Цитата: SS68SS
      Правительство занимается этим вопросом… Действительно, там есть проблемы

      - отметил Песков.


      Чубайса выпустили из под контроля, почём зря...

      А где было правительство, когда все знали, что «Моше Израилевича» со товарищи воровал, но правительство молчало. Но "Роснано" образовалось в 2011 году, при "рупоре России" Медведеве. А теперь орем и плачем - "нас опять обманули". А кем, и где, и при ком появился этот "непотопляемый" Моше ( почему то Анатолий ) ??? Но мы то, всё знали с началом "прехватизации" России, но ему было позволено все, что есть в России. И помним ваучеры, а вы еще и РАО «ЕЭС России».
    6. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:46
      0
      Цитата: SS68SS
      Чубайса выпустили из под контроля, почём зря...

      Его назначили, а не "выпускали из под контроля", разве Вы не поняли. Боря Эльцын его, с подачки США продвинул, разве вы не поняли ? И никто не мог его убрать, пока он не ушел сам за рубеж, а теперь мы знаем, он Моше Израилевич, иль Вы не знали ?
  2. al3x
    al3x Сегодня, 16:31
    +6
    Да у нас в каждой второй госструктуре финансовая дыра, по всей видимости, а виновных, как не было, так и нет. Они сами, наверное, образуются, дыры эти. Имена и фамилии некоторых "дыроколов" у всех на слуху.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:35
      +3
      Нет,я понимаю,например -Корпорация тактического ракетного вооружения,Ростехнологии итд.делают большое дело.Но что сделали в Роснано?
      1. al3x
        al3x Сегодня, 16:42
        +3
        Из сети:

        Анатолий Чубайс представил очередной шедевр от Роснано - первый российский электромобиль, на разработку которого потрачено всего дофигалион рублей.
        - Автомобиль проезжает 100 метров всего за 3 секунды!
        - А дальше???
        - А дальше всё - вилка из розетки вылетает.
        1. Практик23354df
          Практик23354df Сегодня, 16:45
          0
          А ещё чёрно-белый планшет и мотопёд по цене Майбаха.
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 17:50
          0
          Цитата: al3x
          - А дальше???
          - А дальше всё - вилка из розетки вылетает.

          Что ему приказали США ( или братья), то он и сделал.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:49
        0
        Цитата: dmi.pris1
        -Корпорация тактического ракетного вооружения,Ростехнологии итд.делают большое дело.Но что сделали в Роснано?

        Всё, чтобы уничтожить эти технологии, разке не понятно ?
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:35
    +1
    Чиновник заявил об определенных успехах в деятельности данной структуры —

    ***
    — Успехи,конечно были,но очень "определённые" ...



    — Этот успел ...
    ***
  4. bambr731
    bambr731 Сегодня, 16:38
    +1
    Чиновник заявил об определенных успехах в деятельности данной структуры, но признал, что в ее бюджете имеется финансовая дыра внушительных размеров.

    Там, где рыжий "руководил", ничего другого быть и не могло. Чубайс и финансовое процветание (сам Чубайс не в счёт) понятия несовместимые
    1. lwxx
      lwxx Сегодня, 16:50
      +1
      Там, где рыжий "руководил", ничего другого быть и не могло. Чубайс и финансовое процветание (сам Чубайс не в счёт) понятия несовместимые

      Ну так они специально учились .Высокопоставленные демократы находились в Австрии по программе обмена International Visitor Leadership Program (IVLP) 1991года , организованной Госдепартаментом США. Другими словами, к переменам 90-х Улюкаева, Чубайса, Гайдара, Глазьева и прочих тщательно готовили под чутким надзором Вашингтона. И после они очень сильно постарались.
  5. vladimmiroff
    vladimmiroff Сегодня, 16:38
    +7
    Зачем его Путин отпустил? Я если кредит не верну банку миллион другой, меня посадят. А почему этот сухим из воды? Там нифига не миллион похоже. Да и руки у Чубайса, по локти в крови...
    1. al3x
      al3x Сегодня, 16:46
      +2
      Потому, что ваш миллион-другой рублей смешная сумма, которая достойна аудиенции разве что у правоохранительных органов. А вот если бы десяток-другой миллиардов валюты, то с вами, возможно, захотят иметь дело серьёзные люди и плодотворно, взаимовыгодного сотрудничать. laughing
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:58
      -3
      Цитата: vladimmiroff
      Зачем его Путин отпустил?

      Потому что Путин (к сожалению, может быть) честный человек, держащий своё слово. Про "гарантии семье" забыли? А он, видимо, нет. "Семья" там понималась совсем не только как родственники.

      Наверное, должность обязывает. Я б таким честным не был. Потому, в числе прочего, я и не Президент.
      1. Товарищ И
        Товарищ И Сегодня, 17:21
        0
        "Честность" в их кругах означает "слово пацана" или? Такого рода честность?
    3. Stas157
      Stas157 Сегодня, 17:01
      +3
      Цитата: vladimmiroff
      Зачем его Путин отпустил?

      Да если бы Чубайс остался, он бы ещё чего-нибудь разорил.

      А чего Путин? Он своих не сдаёт!
    4. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 17:24
      +1
      Зачем его Путин отпустил? Я если кредит не верну банку миллион другой, меня посадят.

      Если Вы "крышевали" самизнаетекого в Питере в 90-ые годы, то не посадят. А если нет, то посадят обязательно.
      Все животные равны, но свиньи ровнее
      (Дж.Орвелл. "Скотный двор"
  6. Оленевод_2
    Оленевод_2 Сегодня, 16:39
    +1
    Правительство занимается этим вопросом… Действительно, там есть проблемы

    - отметил Песков.

    В социально-ориентированном государстве следственный комитет ( а возможно и ФСБ) уже бы допрашивала членов правительства, Пискова, а возможно и членов из семей.
    И дело даже не в украденных 280 млрд рублей
    ( по курсу 30₽ за 1$ замечу, а в УПУЩЕННОМ ВРЕМЕНИ, потерянных кадрах и компетенциях.
    Тут не банальное воровство, тут предательство. И члены (правительства) сколько дет наблюдали за этим? А этот усатый не имел терки с рыжим?
    /а Чубайса надо вернуть. Можно по частям, и даже не в полной комплектации
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:53
      +1
      можно пеплом, в компактной урне.
      -------------------------
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:40
    -2
    чубайс бабла поднял и другие и свалил и не задержали не чего Путин вкурсе )
    https://www.youtube.com/watch?v=_lzr2UXAI1g У нас очень много денег
  8. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 16:49
    +1
    Там решают, как заткнуть дыру, которая образовалась в бюджете «Роснано» в течение периода, когда данной организацией управлял Анатолий Чубайс.
    Сразу вспомнилась крылатая фраза Черномырдина:
    Никогда не было, и вот опять.
  9. fiv
    fiv Сегодня, 16:52
    +1
    Ну вот, этот старый негр основал банк и сказал, что каждый негр, который принесет ему один доллар, в конце года получит четыре. Все негры побежали к нему,... а на другое утро хромоногий сказал нам, что банк лопнул и никто не получит ни гроша. Так никто из нас и не видал своих денег.

    Кандидат экономических наук, поставленный на критически важную отрасль, кинул Родину и отбыл восвояси. Я ожидал других комментариев от пресс-секретаря Президента РФ. Например, соболезнований родственникам. Пора выдавить сопли из законодательства РФ.
    1. Комментарий был удален.
  10. Непостижимый
    Непостижимый Сегодня, 16:54
    0
    Так глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано».

    Чиновник заявил...

    С первого сентября измененый закон о такси (все для народа), с первого октября поправки для ломосдатчиков, все для людей.
    А почему не анонсировали перевод пресс-журналистов в разряд ЧИНОВНИК.
  11. ВлР
    ВлР Сегодня, 16:59
    +4
    Абсолютно все в России знали, что Чубайс, во-первых, вор, во-вторых - редкостный бездарь, который проваливает и разваливает все, что можно и нельзя провалить и развалить. Но его поставили на "хлебное место", дали возможность разорить госкорпорацию, наворовать кучу денег, а затем - сбежать с ними за границу. А потом Путин с деланно удивленным лицом сокрушается, что оказывается, Чубайс оставил в бюджете госкорпорации огромную дыру. И в Кремле думают, где брать деньги, чтобы покрыть убытки. Впрочем, не думают, знают, где взять - вы же понимаете, что не просто так Набиуллина рубль валит, залезая в карманы "дорогих россиян'.
  12. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 17:04
    +1
    Цитата: ВлР
    Впрочем, не думают, знают, где взять - вы же понимаете, что не просто так Набиуллина рубль валит, залезая в карманы "дорогих россиян'.

    ага, можно тарифы поднять госмонополий, повысить стоимость бензина и проезда в транспорте... удивительно, но эту дыру (роснано) кажется будут спасть, чтобы она из года в год приносила убытки - это как очередная форма дани МВФ от колонии....
  13. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:06
    +2
    Цитата: SS68SS
    Действительно, там есть проблемы

    - отметил Песков.

    Мавр сделал свое дело,может идти...Наворовались по полной приближенные,откатами понаелись.Можно лавочку закрывать
    Как может быть дыра в госкомпании,зашьют из бюджета,название новое придумают,мож еще лавочка прокормит еще кого. laughing hi
    РС.как то по Ю-тубу гулял ролик с Чубайсом,хвастался как много у них денег.И не надо обвинят только Чубайса.Его поставили "директором прачечной".А кто создавал эту систему отмыванием денег работают повыше. hi
  14. Million
    Million Сегодня, 17:19
    +1
    Сами организовали эту дыру-сами теперь банкротят.
    И никто ни за что не ответит.
  15. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:26
    0
    О высокой вероятности возникновения «признаков банкротства» ранее заявляли и в самой госкорпорации. В ее финансовом отчете указывалось,

    Именно поэтому Чубайса выпустили из страны...
    Звук не очень, а слова верные:
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