Правительство занимается этим вопросом… Действительно, там есть проблемы

Мало для кого финансовые проблемы государственной корпорации «Роснано» являются секретом. Правительство внимательно изучает данную проблему.Так глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано».Чиновник заявил об определенных успехах в деятельности данной структуры, но признал, что в ее бюджете имеется финансовая дыра внушительных размеров. Песков заметил, что впервые о наличии упомянутой «дыры» публично рассказал президент России Владимир Путин. Собственно, пресс-секретарь не исключил риска банкротства госкорпорации, но сообщил, что в российском кабмине по данному вопросу «генерятся предложения». Там решают, как заткнуть дыру, которая образовалась в бюджете «Роснано» в течение периода, когда данной организацией управлял Анатолий Чубайс.- отметил Песков.О высокой вероятности возникновения «признаков банкротства» ранее заявляли и в самой госкорпорации. В ее финансовом отчете указывалось, «Роснано» в текущем году погасить имеющиеся долги собственными силами не сумеет. У группы имеется слишком большая задолженность в форме кредитов и облигационных займов, которые требуется закрыть до наступления 2024 года. В документе говорится, что во избежание банкротства госкорпорации ее акционеры должны постараться привести в порядок финансовую отчетность и найти средства на погашение долгов.