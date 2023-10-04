Telegram-каналы: Попавший в плен при высадке в Крыму украинский разведчик может быть не рядовым, а кадровым офицером

Военнопленный рядовой Любас

Подполковник Александр Лобас

Захваченным в плен российскими военными украинским разведчиком, входившим в состав десантной группы Главного управления разведки Минобороны Украины, может быть не рядовой спецназовец, а кадровый офицер, и совсем с другим именем.Напомним, что в результате боя с пытавшейся высадиться на берег Крыма украинской разведывательной группой был захвачен в плен военнослужащий ГУР. Он представился как рядовой Александр Любас 1977 года рождения. Однако ряд источников, и об этом уже пишет даже украинская пресса, в этом сомневаются.По некоторым данным, в действительности в российский плен мог попасть не рядовой, а кадровый офицер – некто Александр Лобас, подполковник ВСУ. В 2017 году Лобас был удостоен ордена «Народный герой Украины». Кроме того, он в 2014 году сформировал 37-й отдельный мотопехотный батальон в Запорожской области и стал его первым командиром с позывным «Соболь». Правда, Лобас – не 1977, а 1971 или 1972 г.р., но год рождения с разницей в пять-шесть лет назвать не проблема.Украинские СМИ пишут, что визуально подполковник Лобас действительно похож на попавшего в плен «рядового Любаса». Однако никаких официальных подтверждений тому, что в плен попал именно известный украинский офицер, пока нет.Более того, Главное управление разведки Минобороны Украины тоже не признало факт пленения одного из своих спецназовцев российскими военными. Ведь такая информация может не лучшим образом сказаться на имидже «бесстрашных героев» из конторы генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.