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Telegram-каналы: Попавший в плен при высадке в Крыму украинский разведчик может быть не рядовым, а кадровым офицером

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Telegram-каналы: Попавший в плен при высадке в Крыму украинский разведчик может быть не рядовым, а кадровым офицером

Захваченным в плен российскими военными украинским разведчиком, входившим в состав десантной группы Главного управления разведки Минобороны Украины, может быть не рядовой спецназовец, а кадровый офицер, и совсем с другим именем.


Напомним, что в результате боя с пытавшейся высадиться на берег Крыма украинской разведывательной группой был захвачен в плен военнослужащий ГУР. Он представился как рядовой Александр Любас 1977 года рождения. Однако ряд источников, и об этом уже пишет даже украинская пресса, в этом сомневаются.

По некоторым данным, в действительности в российский плен мог попасть не рядовой, а кадровый офицер – некто Александр Лобас, подполковник ВСУ. В 2017 году Лобас был удостоен ордена «Народный герой Украины». Кроме того, он в 2014 году сформировал 37-й отдельный мотопехотный батальон в Запорожской области и стал его первым командиром с позывным «Соболь». Правда, Лобас – не 1977, а 1971 или 1972 г.р., но год рождения с разницей в пять-шесть лет назвать не проблема.


Военнопленный рядовой Любас


Украинские СМИ пишут, что визуально подполковник Лобас действительно похож на попавшего в плен «рядового Любаса». Однако никаких официальных подтверждений тому, что в плен попал именно известный украинский офицер, пока нет.


Подполковник Александр Лобас


Более того, Главное управление разведки Минобороны Украины тоже не признало факт пленения одного из своих спецназовцев российскими военными. Ведь такая информация может не лучшим образом сказаться на имидже «бесстрашных героев» из конторы генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.
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20 комментариев
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:48
    +6
    Один укол и сам всё расскажет, вот проблему нашли.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:54
      +5
      Аркадий 007-паяльник развяжет не только язык,но и "воодушевит"некоторые другие части тела.... wassat
      1. alexmach
        alexmach Сегодня, 17:48
        0
        Ох уж и кровожадные же все вокруг. Нормально допросят умеющие допрашивать все и расскажет. Хотя конечно ГУР-овец может быть и готов к допросу.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:57
      +9
      Судя по его "шайбе" и мясистой фигуре это точно не рядовой от сохи Микола с Захрюкинска. Подготовлен, хитер и изворотлив, гутарит что хотели прапор в Крыму поставит и фотосессию устроить в целях пропаганды, ну так не надо ему в этом отказывать, приспустить шаровары и вставить черенок с прапором блевотно-блакитным, чем не фотосессия ? Хотя цель была думаю посерьезней, вытрясти из него всю агентуру в Крыму с кем они шли на связь, а ее думаю немало осталось и покрошить всех.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:56
      0
      Цитата: Аркадий007
      Один укол и сам всё расскажет, вот проблему нашли.

      Зачем на укол тратить деньги, все спецслужбы знают другие метода допроса.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 16:52
    +8
    Если бы сам Александр Лобас выступил в прямом эфире, то да, можно было бы сказать что удалось задержать " не его".
    А так вообще дядька мощный, в годах, и видно, что вряд ли рядовой свежепризванный штатский шпак.
  3. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 16:55
    0
    Рядовой, полковник... По любасу ему кирдык.
    1. ЧеловекИздалека
      ЧеловекИздалека Сегодня, 17:01
      -5
      у вас 6 ошибок в фразе "айфон, тирамису и отдых в турции"
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:56
    +1
    В 2017 году Лобас был удостоен ордена «Народный герой Украины» —

    ***
    — Орден "Народный Герой Украины" - украинская негосударственная награда, введенная в 2015 году по инициативе коллекционера антиквариата и волонтера Андрея Боечка и ювелира Дмитрия Щербакова ...


    ***
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:59
    +2
    У хороших дознавателей заговорит - главное время. Если кадр действительно ценный, то сейчас бандерогеи зашевелятся с обменом.
  6. fiv
    fiv Сегодня, 17:01
    0
    Пуля разберется ,.,.............................. .........................................
  7. Комментарий был удален.
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:06
    +1
    Задание было сфотографироваться в Крыму на фоне синессаной тряпки. Этот персонаж перевыполнил план - теперь он в Крыму и снимается в видео сюжете (думаю даже не в одном). Настоящий "херой". А кто он рядовой или офицер - разберутся, это не проблема для ФСБ.
    1. pettabyte
      pettabyte Сегодня, 17:49
      0
      Дык, он ссаную тряпку забыл. НЕЩИТОВО! wassat wassat
  9. Eugen 62
    Eugen 62 Сегодня, 17:08
    +1
    Судя по внешнему виду, какой-то культурист. Не иначе, как всякое говно жрёт. Иначе такую фигуру не отъел бы.
  10. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:11
    +1
    "Бесстрашные герои"?.Я не знаю насчет героев,но преодолеть по морю расстояние под двести миль,ночью..С высокой степенью риска..Надо быть хлрошо подготовленным во всем..
  11. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 17:15
    +1
    Пробили товарища. Реально рядовой Александр Любас. Раньше работал охранником (видимо, потому и здоровый - качался).
    У Талипова в ТГ и фотки есть. Кстати, фотки с отдыха в Крыму.
    https://t.me/talipovonline/15120?single
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:23
    0
    Скополамин поможет ему очистить свою душу...
  13. dump22
    dump22 Сегодня, 17:23
    0
    Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это — гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору!
    ...

    - Какой у Вас прекрасный мех!
    - Но!
    - Нет, я серьёзно!
    - Мексиканский тушкан!
    - Быть этого не может! Вас обманули, Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд!
  14. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:41
    0
    Попавший в плен при высадке в Крыму украинский разведчик может быть не рядовым, а кадровым офицером
    fool fool Рядом не лежал, достаточно посмотреть на раковины ушей. Здесь другое, больше похож на котика амера. recourse
  15. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:54
    0
    Telegram-каналы: Попавший в плен при высадке в Крыму украинский разведчик может быть не рядовым, а кадровым офицером

    И что это меняет, или что он может сказать кроме - "я был поваром" .