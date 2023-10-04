Премьер-министр Великобритании призвал союзников продолжить поставки вооружений Украине

После принятия нижней палатой Конгресса США временного бюджета финансирования американского правительства, без выделения дополнительных денег Украине, в стане европейских союзников Киева начался процесс разброда и шатания по этому вопросу. Ситуация усугубляется внутренними противоречиями между «тяжеловесами» ЕС, Францией и Германией, лидеры которых не могут найти консенсус по многим вопросам.
А ведь эти два европейских государства на деле остаются последними, которые могут не только финансировать Украину, но и все еще отправлять вооружения из собственных запасов. Которые, впрочем, тоже стремительно истощаются по причине непомерных аппетитов ВСУ. Остальные союзники Киева на фоне происходящего в основном скатились к взаимным призывам, более похожим на мантры, ни в коем случае не ослаблять помощь Украине.
В ряду таких стран оказалась и Великобритания, где ранее официально объявили, что практически полностью исчерпали возможности отправки на Украину собственных вооружений, в том числе оказавшихся вовсе не самыми неуязвимыми в мире танков «Челленджер». Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на ежегодном съезде Консервативной партии призвал союзников продолжать поставки вооружений Украине. Прямую трансляцию его выступления, которое было в основном посвящено внутренним проблемам страны, вел британский телеканал Sky News.
Я говорю это нашим союзникам: «Если мы дадим президенту Зеленскому инструменты, украинцы завершат работу»
— очень неопределенно заявил Сунак, видимо, подразумевая уже почти невероятный успех контрнаступления ВСУ.
Глава британского кабмина отметил, что Великобритания стала одним из лидеров в поставках Украине танков и ракет дальнего действия, а также обучении украинских пилотов. Хотя по известным данным, военная помощь Лондона Киеву в прошлом году составила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда евро). В этом году ожидается, что эта сумма останется прежней.
Если, конечно, с учетом нарастающих внутри страны проблем и минимальных рейтингов все еще правящей партии консерваторов и самого Сунака, ему удастся сохранить пост премьер-министра в обозримом будущем. Комментируя программную речь Сунака по выводу Великобритании из затяжного кризиса, Пэт Макфадден, занимающий пост «теневого министра» в кабмине лейбористов, назвал ее самой слабой за 13 лет пребывания у власти премьер-министров от консервативной партии. За это время в стране сменилось пять глав правительств, некоторые досрочно.