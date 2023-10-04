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Премьер-министр Великобритании призвал союзников продолжить поставки вооружений Украине

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Премьер-министр Великобритании призвал союзников продолжить поставки вооружений Украине

После принятия нижней палатой Конгресса США временного бюджета финансирования американского правительства, без выделения дополнительных денег Украине, в стане европейских союзников Киева начался процесс разброда и шатания по этому вопросу. Ситуация усугубляется внутренними противоречиями между «тяжеловесами» ЕС, Францией и Германией, лидеры которых не могут найти консенсус по многим вопросам.


А ведь эти два европейских государства на деле остаются последними, которые могут не только финансировать Украину, но и все еще отправлять вооружения из собственных запасов. Которые, впрочем, тоже стремительно истощаются по причине непомерных аппетитов ВСУ. Остальные союзники Киева на фоне происходящего в основном скатились к взаимным призывам, более похожим на мантры, ни в коем случае не ослаблять помощь Украине.

В ряду таких стран оказалась и Великобритания, где ранее официально объявили, что практически полностью исчерпали возможности отправки на Украину собственных вооружений, в том числе оказавшихся вовсе не самыми неуязвимыми в мире танков «Челленджер». Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на ежегодном съезде Консервативной партии призвал союзников продолжать поставки вооружений Украине. Прямую трансляцию его выступления, которое было в основном посвящено внутренним проблемам страны, вел британский телеканал Sky News.

Я говорю это нашим союзникам: «Если мы дадим президенту Зеленскому инструменты, украинцы завершат работу»

— очень неопределенно заявил Сунак, видимо, подразумевая уже почти невероятный успех контрнаступления ВСУ.

Глава британского кабмина отметил, что Великобритания стала одним из лидеров в поставках Украине танков и ракет дальнего действия, а также обучении украинских пилотов. Хотя по известным данным, военная помощь Лондона Киеву в прошлом году составила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда евро). В этом году ожидается, что эта сумма останется прежней.

Если, конечно, с учетом нарастающих внутри страны проблем и минимальных рейтингов все еще правящей партии консерваторов и самого Сунака, ему удастся сохранить пост премьер-министра в обозримом будущем. Комментируя программную речь Сунака по выводу Великобритании из затяжного кризиса, Пэт Макфадден, занимающий пост «теневого министра» в кабмине лейбористов, назвал ее самой слабой за 13 лет пребывания у власти премьер-министров от консервативной партии. За это время в стране сменилось пять глав правительств, некоторые досрочно.
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:14
    +1
    Да куда они с этой "подводной лодки"денутся..Помогут.Ну,поартачатся,поплачутся насчет финансов.Еще не всю Африку выдоили со старым советским вооружением
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 17:18
      0
      Хитрый этот индус! Байден призвал, Сунак призвал,...
      По ходу у них кто последний, тот и платит. Так что-ли? laughing
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 17:35
      0
      -Я говорю это нашим союзникам:
      "Вот что мы имеем на сегодняшний день. Трус: Простите, не мы, а Вы. Директор базы: Что нас может спасти от ревизии?.. Трус: Простите, не нас, а вас"(«Операции «Ы» и другие приключения Шурика)..
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:17
    0
    Пока из за океана требуют помогать окраине Европа будет отдавать последнее. Матрасов не интересуют проблемы ЕС они ещё в окраину не наигрались. Любимая игрушка ещё не надоела.
  3. ASM
    ASM Сегодня, 17:22
    0
    Все вполне в репертуаре этого театра сатиры. Теперь и бритые плачутся, типа сами мы не местные, сума пуста, так подайте люди добрые на "благое дело". Не за себя просим - за чужого обиженного.
  4. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:34
    0
    Всё как по нотам происходит. Финансирование со стороны США снижается. Они в свою очередь пытаются его переложить полностью на ЕС. Эти особо не горят желанием вкладываться. Слив пошёл. good
  5. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 17:38
    0
    За чей счёт банкет будет?? или бриты сами оплатят :)