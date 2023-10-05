Крылатая ракета AGM-181 LRSO проходит испытания

Ракеты AGM-86B (вид сзади) на внешней подвеске B-52H
В настоящее время в США ведется разработка перспективной крылатой ракеты воздушного базирования AGM-181 Long-Range Stand Off (LRSO). В будущем это оружие стратегического назначения войдет в боекомплект дальних бомбардировщиков B-52H и B-2A, заменив существующие ракеты AGM-86. К настоящему времени проект LRSO дошел до стадии летных испытаний и отработки конструкции, и недавно стали известны подробности этих процессов.
Ход работ
Программа LRSO, целью которой является создание новой КРВБ для замены устаревающей AGM-86 ALCM, стартовала в начале десятых годов. В дальнейшем ее приостанавливали на несколько лет, пересматривали условия и т.д. Полноценная разработка нового оружия началась в 2017-18 гг. с конкурса, в котором участвовали компании Raytheon и Lockheed Martin.
В апреле 2020 г. Пентагон выбрал победителя конкурса – им стала компания «Рейтеон» со своим проектом AGM-181. Разработка этой ракеты продолжилась в соответствии с уже имеющимся контрактом. В июле 2021 г. заказчик и разработчик заключили новое соглашение на завершение проектирования, проведение испытаний, организацию и запуск серийного производства. Все эти работы оценили почти в 2 млрд долл.
В дальнейшем Пентагон и Raytheon несколько раз сообщали о тех или иных работах и мероприятиях. Так, в марте 2023 г. стало известно, что проект AGM-181 прошел стадию защиты (Critical Design Review) и утвержден. Также упоминалось создание и отработка отдельных компонентов, подготовка к испытаниям и т.д. При этом о самих испытаниях готовой ракеты до недавнего времени не сообщалось.
По новым данным
В декабре 2022 г. Пентагон подготовил пакет «отчетов об избранных приобретениях» Selected Acquisition Report (SAR), каждый из которых затрагивал тему создания и/или закупки тех или иных вооружений. Один из таких документов был посвящен программе LRSO. В апреле этот отчет был допущен к открытой публикации, но в свободном доступе появился лишь недавно. Благодаря этому теперь можно узнать, каких успехов проект AGM-181 достиг в прошлом году, и что планировалось сделать в ближайшем будущем.
Согласно отчету, с начала 2022 г. компания Raytheon и профильные структуры ВВС проводили различные испытания опытных ракет. Каждый последующий тест решал новые задачи и отличался большей сложностью. Параллельно продолжались работы по тем или иным компонентам ракеты, которые планировалось вводить в ее конструкцию перед новыми этапами испытаний.
Согласно отчету SAR, в феврале 2022 г. состоялся тестовый сброс опытной КРВБ с самолета-носителя B-52H. В ходе этого испытания проверили сход изделия с пусковой установки и работу бортовых систем управления бомбардировщика. В апреле, мае и июне состоялись еще три испытательных сброса. Как следует из отчета, во всех случаях полноценный полет опытной ракеты не предусматривался.
В течение первых месяцев лета «Рейтеон» завершила работы по части компонентов ракеты и подготовила следующее испытание. В августе состоялся новый опытный сброс, после которого КРВБ впервые начала самостоятельный полет. В сентябре состоялся еще один сброс, причем в отчете указано, что это был второй полет с включением двигателя.
Вскоре, в октябре, провели первый полет полноценной опытной КРВБ со всеми необходимыми компонентами и устройствами. Изделие не получило только боевую часть, вместо которой использовался весовой имитатор. Опытная ракета сошла с пусковой установки носителя, раскрыла плоскости, включила двигатель и средства управления, после чего отправилась к учебной цели. Сообщается, что в ходе этого полета AGM-181 использовала все предусмотренные функции и приборы. Полет завершился успешным поражением мишени.
После этого события в отчете упоминается только выполнение проектных работ, испытания отдельных компонентов, прохождение иных проверок и т.д., но не следующие полеты. Также была раскрыта часть планов на следующий 2023 г.
Согласно раскрытому графику и нумерации испытаний, с начала прошлого года состоялось порядка десятка тестовых сбросов / запусков изделия AGM-181 в той или иной комплектации с разными целями. Четыре теста выполнялись с включением двигателя; в нескольких отрабатывалась бортовая система управления. Кроме того, в прошлом году провели первый пуск по полному профилю. Подробные результаты всех этих мероприятий не раскрываются, но в целом ход программы испытаний получает положительную оценку.
Впрочем, не обошлось без рекламаций. Так, оказалось, что бомбардировщик B-52H не может принять большое количество ракет LRSO. При установке четырех или более КРВБ на роторной пусковой установке грузоотсека, ракеты начинают задевать внутренний топливный бак самолета. От этой проблемы планировали избавиться в первом полугодии 2023 г. путем переделки бака.
Старт крылатой ракеты
Актуальные планы
Согласно недавно опубликованному отчету, ракета AGM-181 LRSO в полной комплектации около года назад совершила свой первый полет с демонстрацией всех характеристик и возможностей. Опытная КРВБ подтвердила расчетные характеристики и соответствие требованиям заказчика. При этом ясно, что летные испытания не должны ограничиться всего одним полноценным полетом, пусть даже и успешным.
Исполнителю и заказчику нужно провести еще несколько тестовых пусков для полноценной отработки всех агрегатов, процессов и т.д. Возможно, новые испытания уже прошли, но о них пока не сообщалось, и эта информация будет опубликована только вместе со следующим отчетом SAR.
На все необходимые испытания AGM-181 может уйти еще несколько лет. Параллельно компания Raytheon должна будет подготовить производственные мощности. Также ВВС должны получить разнообразную матчасть для работы с ракетой и т.д. Ранее сообщалось, что ракеты LRSO пойдут в серию в 2027 г., а начальная оперативная готовность будет достигнута в 2030-м.
В новом отчете сроки выполнения работ и завершения проекта не уточняются. Отмечается, что эта информация не является секретной, но ее публикация может иметь неприятные последствия. В Пентагоне опасаются, что вероятный противник сможет собрать открытые данные и на их основе сделать важные выводы о ходе программы LRSO.
Так или иначе, серийное производство КРВБ AGM-181 начнется к концу текущего десятилетия и будет продолжаться в течение длительного времени. ВВС уже определили необходимые темпы и объемы выпуска ракет, но не готовы назвать их. При этом сообщается, что на закупку всех требуемых изделий уйдет ок. 16 млрд долл. Ракеты будут стоять на вооружении не менее 30 лет, и за это время на их эксплуатацию потратят ок. 7 млрд долл.
Желаемый потенциал
Крылатая ракета воздушного базирования AGM-181 LRSO уже дошла до стадии летных испытаний, но о ней пока известно немного. Озвучены общие цели и задачи проекта, а также примерный уровень характеристик. Однако технический облик, остальные параметры и т.д. остаются неизвестными. Раскроют ли их в обозримом будущем, большой вопрос.
Проектный облик боевой части W80-4
Целью проекта LRSO является создание новой КРВБ для бомбардировщиков B-52H и B-2A, которой предстоит заменить старые изделия AGM-86 ALCM. Предполагается, что перспективная ракета в некоторой мере похожа на существующую, но при ее создании используются современные технологии, материалы и т.д.
AGM-181 должна строиться с применением стелс-технологий и будет малозаметной. Она получит новый турбореактивный двигатель, который обеспечит высокую дозвуковую скорость полета и дальность не менее 2,4-2,5 тыс. км. Вероятно, более эффективная двигательная установка позволит сократить запас топлива и оптимизировать конструкцию ракеты в целом.
LRSO может получить комбинированную систему управления и наведения, похожую на оснащение американских КРВБ последних моделей. В ее состав войдут приборы навигации, автопилот и, возможно, ГСН. За счет этого оснащения ракета сможет атаковать неподвижные цели на больших дальностях.
Изначально Пентагон планировал сделать ядерную и конвенциональную модификации AGM-181, но затем от последней отказались. Серийные ракеты будут оснащаться термоядерной боевой частью W80-4, разрабатываемой в настоящее время. По разным данным, такая БЧ будет иметь переменную мощность подрыва от 5 до 150 кт.
Промежуточные результаты
Таким образом, компания Raytheon и ее подрядчики продолжают разработку перспективной крылатой ракеты стратегического назначения для дальней авиации ВВС США. Опытные изделия AGM-181 LRSO дошли до летных испытаний и даже, как сообщается, показали требуемые характеристики. В целом речь идет о настоящем успехе, который позволяет продолжать работы, а в будущем и перевести их на следующий этап.
При этом необходимо заметить, что работы по программе LRSO далеки от своего завершения, а их график расписан на несколько лет вперед. Поставки серийных ракет в войска ожидаются только в 2027 г. или позже, а полноценным оружием дальней авиации они станут еще через несколько лет. Удастся ли провести оставшуюся часть работ без неприятных неожиданностей и выполнить поставленные задачи, покажет время.