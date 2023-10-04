Президент России заявил о неизбежности утверждения многополярной модели мироустройства

Процесс построения именно многополярного миропорядка - более демократичного, более честного, справедливого для большинства человечества просто неизбежен, исторически необходим, Это в полной мере касается и создания прочных экономических основ такого миропорядка

Современный мир постепенно отходит от такой финансово-экономической модели, в которой одни страны загоняют другие в долги и кабалу, превращая в экономические колонии. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который выступил в ходе международной олимпиады по финансовой безопасности.По утверждению Путина, в основе прежней экономической модели лежит стремление отдельных государств лишать другие регионы мира ресурсов, превращать их в колонии. Естественно, отметил глава государства, такое будущее мало кому может понравится.- подчеркнул глава российского государства.Как отметил президент России, когда речь идет о международном сотрудничестве, необходимо основываться на взаимном доверии и уважении интересов друг друга. Именно эти принципы, считает Владимир Путин, должны находиться в основе международного экономического партнерства. В своем выступлении глава российского государства в очередной раз обозначил свою приверженность идее построения многополярного мира с равными и сотрудничающими друг с другом государствами. Этот концепт противостоит той модели, сохранение которой сейчас пытаются навязать остальному миру страны «коллективного Запада» под руководством Соединенных Штатов Америки.