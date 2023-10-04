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Президент России заявил о неизбежности утверждения многополярной модели мироустройства

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Президент России заявил о неизбежности утверждения многополярной модели мироустройства

Современный мир постепенно отходит от такой финансово-экономической модели, в которой одни страны загоняют другие в долги и кабалу, превращая в экономические колонии. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который выступил в ходе международной олимпиады по финансовой безопасности.


По утверждению Путина, в основе прежней экономической модели лежит стремление отдельных государств лишать другие регионы мира ресурсов, превращать их в колонии. Естественно, отметил глава государства, такое будущее мало кому может понравится.

Процесс построения именно многополярного миропорядка - более демократичного, более честного, справедливого для большинства человечества просто неизбежен, исторически необходим, Это в полной мере касается и создания прочных экономических основ такого миропорядка

- подчеркнул глава российского государства.

Как отметил президент России, когда речь идет о международном сотрудничестве, необходимо основываться на взаимном доверии и уважении интересов друг друга. Именно эти принципы, считает Владимир Путин, должны находиться в основе международного экономического партнерства. В своем выступлении глава российского государства в очередной раз обозначил свою приверженность идее построения многополярного мира с равными и сотрудничающими друг с другом государствами. Этот концепт противостоит той модели, сохранение которой сейчас пытаются навязать остальному миру страны «коллективного Запада» под руководством Соединенных Штатов Америки.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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17 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:13
    +2
    Процесс построения именно многополярного миропорядка - более демократичного, более честного, справедливого для большинства человечества просто неизбежен, исторически необходим, Это в полной мере касается и создания прочных экономических основ такого миропорядка
    далекое далеко или уже завтра ?
    Этот концепт противостоит той модели, сохранение которой сейчас пытаются навязать остальному миру страны «коллективного Запада» под руководством Соединенных Штатов Америки.
    а кто кроме РФ и Китая и Африке но это не точно насчет Африке пытается противостоять коллективному западу ???????? а Китай уже начал экономическую войну ????????? ( и как она проявляется ? )
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:14
    +2
    Придя к многополярному миру, государственный строй менять будем? А то одно равноправие карман не отягощает...
  3. dump22
    dump22 Сегодня, 17:14
    -7
    Согласен тут с Путиным полностью.
    Нынешняя двуполярная система (США и Китай) показала свою крайнюю нестабильность.
    Должно быть еще несколько полюсов.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:19
      +2
      Ну,скажем-Глобальный Юг,"тигры"Азии.
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 17:17
    +1
    глава российского государства в очередной раз обозначил свою приверженность идее построения многополярного мира с равными и сотрудничающими друг с другом государствами. Этот концепт противостоит той модели, сохранение которой сейчас пытаются навязать остальному миру страны «коллективного Запада» под руководством Соединенных Штатов Америки.

    Чтобы построить такой миропорядок, надо очень много средств, а не только желания!
    Сдюжим ли?
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 17:28
      -1
      Цитата: ваш вср 66-67
      глава российского государства в очередной раз обозначил свою приверженность идее построения многополярного мира с равными и сотрудничающими друг с другом государствами. Этот концепт противостоит той модели, сохранение которой сейчас пытаются навязать остальному миру страны «коллективного Запада» под руководством Соединенных Штатов Америки.

      Чтобы построить такой миропорядок, надо очень много средств, а не только желания!
      Сдюжим ли?

      Вопрос конечно интересный. Думаю сдюжим, да вот только сколько ещё народа положат и обанкротят, на полях экономических и не только сражений. А финансовые и сырьевые воротилы сдюжат, ещё положат миллионов 15-20 населения нашей страны, на алтарь своего благополучия и будет им счастье, с регулируемым населением и необходимым количеством персонала, для обслуживания своих интересов. Технологии для их благополучия уже все имеются.
    2. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 17:43
      +2
      Цитата: ваш вср 66-67
      Сдюжим ли?

      чо тут дюжить то?
      были бензоколонкой запада стали сырьевым придатком востока . за пол цены . как Тетчер и завещала 20 млн населения на обслуживание трубы
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:18
    +4
    А какая наша роль в этом мире?Тем более в финансово-экономическом.Китай,это понятно.Но мы тут каким боком?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:34
      0
      Поставщики ресурсов и продовольствия?Так это мы проходили в 19-начале 20 века.Регулярно получая по щам от "партнеров",в Крымской,русско-японской и Первой мировой войнах...
  6. ВлР
    ВлР Сегодня, 17:22
    +5
    Слова, слова, слова...
    И Россия с её фальшивым импортозамещением, бездарными чиновниками, у которых дети - если не граждане западных стран, то "граждане мира", продажной и гнилой "элиткой", олигархами, которые "руководят" российскими предприятиями из-за рубежа - пример того, что на самом деле все наоборот. И Путин, который сейчас невыездной и страшно боится, что его же собственные "камрады" отправят его в Гаагу в уютную камеру Милошевича в обмен на доступ к зарубежным счетам и недвижимости это прекрасно понимает. Но что ему ещё говорить?
  7. alystan
    alystan Сегодня, 17:23
    0
    Только без всяких Шмелевых и прочих любимых философов-белогвардейцев, вроде Ильина.

    Тема реабилитации гитлеровского пособника Шмелева не отпускает.

    Немцы спасают народ от голода, отправляя в Германию на работы. Надо знать все. Оля, знай: герои те, кто сейчас едут туда, помогают освободителям! Мне пишут святые женщины. Их мужья едут, и они их благословляют. Это - русские женщины, героини... (с) Шмелев

    Врага надо знать в лицо - это аксиома. Но почему в последнее время среди явных врагов России (читай СССР) мы видим много этнических украинцев?

    Ведь перу Ивана Шмелева принадлежит эпопея "Солнце мертвых", образчик самой настоящей антисоветской литературы. И незря видимо у либералов и антисоветчиков принято считать, что именно с этой книги, рассказывающей о приходе в Крым красных и жизни при "новом порядке", начинается литература русского зарубежья, "побежденных и непримиренных".

    Вот очередная представительница этой когорты, некая Татьяна Марченко, куратор (как они оказываются на таких постах?) выставки к 150-летию писателя Шмелева в интервью «Российской газете» заявила:

    Примирение происходит в нашем сознании, сто лет спустя. Примирение - это современная Россия, которая принимает свое духовное и культурное наследие, свою историю. Принимает ту эмиграцию, которая не была против России, но была за другой путь ее развития. Тогда она проиграла, а сейчас мы видим, что мы не можем без этого наследия двигаться дальше.

    Кто ее уполномочил делать такие заявления? Уж не Сергей ли Кириенко, чей сынок вовсю развернул борьбу за чистоту нравов и помыслов на Дзене? Может и Валентина Матвиенко тут незримо присутствует?
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:28
    +1
    А мы собираемся быть полюсом или как?
  9. Гиперион
    Гиперион Сегодня, 17:31
    +3
    Процесс построения именно многополярного миропорядка - более демократичного, более честного, справедливого для большинства человечества просто неизбежен, исторически необходим, Это в полной мере касается и создания прочных экономических основ такого миропорядка

    Ну что ж... В России-то, стало быть, уже достигли, так сказать, обеспечили, внедрили более честное, более справедливое, это самое, демократичное... Верховенство закона, само собой... Равенство-братство, опять же... Единение есть в наличии... Рост и повышение - и не без этого тоже... Экономические основы прочны как никогда...
    И многополярность уже опробована. Прямо в России. Есть, к примеру, регионы, где не только лишь российские законы действуют, но и местное самоуправство. Многополярность, как она есть, в чистом виде.
    А теперь пришла пора замахнуться на миропорядок в целом. А как по-другому? Сложно держать такую благодать при себе - хочется поделиться со всем миром.
    "Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдёт обиженный!"(с)
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:31
    +3
    Современный мир постепенно отходит от такой финансово-экономической модели, в которой одни страны загоняют другие в долги и кабалу, превращая в экономические колонии.

    И что сделано, чтобы этого не было? Снова слова?
  11. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:36
    +4
    Цитата: dmi.pris1
    А какая наша роль в этом мире?

    Такие заявления можно делать только при огромном экономическом потенциале.А мы тут бюджет строим с немалым дефицитом.И что в руки не возмешь. ,кругом-- "сделано в Китае".
    Это только лозунги и хотелки.Единственное что у нас есть-это ЯО, и то сделано в СССР. hi
  12. Александр Ра
    Александр Ра Сегодня, 17:41
    +1
    Как не хватает обязательного предмета логики в школах! Как не хватает таких умов, каким, например, был П.Капица!
    в основе прежней экономической модели лежит стремление отдельных государств лишать другие регионы мира ресурсов, превращать их в колонии

    Но в России не то же стремление ведёт к гипертрофированному неравенству?
    миропорядка - более демократичного, более честного, справедливого для большинства

    Почему в мире это надо, а в России «пересмотра результатов приватизации не будет»? Отмена культуры (логики)?
    МИР всё это слушает.................
  13. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 17:56
    0
    выступил в ходе международной олимпиады по финансовой безопасности.


    Откровенно говоря уровень "аудитории" анекдотичный...Но даже если это была бы ПА ООН, всё равно к этим заявлениям без реальных дел никто не прислушается....Давно в прошлом маниловские проекты вроде "финансового центра" в мире. Братья по ЕАС уже откровенные "небратья". БРИКС скорее под Китаем.