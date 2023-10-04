Военное обозрение
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В Молдавии проведут совместные с США военные учения для повышения уровня совместимости армий

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В Молдавии проведут совместные с США военные учения для повышения уровня совместимости армий

В период с 25 по 31 октября текущего года в молдавских городах Бельцы и Маркулешты запланировано проведение совместных молдавско-американских военных учений Aurochs Partner–2023.


Как сообщает Минобороны республики, на территории учебных центров мотострелковой бригады "Молдова" в Бельцах и авиационного полка "Дечебал" в Маркулештах состоятся совместные тренировки молдавских и американских солдат, включающие в себя прыжки с парашютом и стрельбу из пехотных видов вооружений.

Заявляется, что учения будут направлены на повышение уровня оперативной совместимости армий Молдавии и США, а также практическое внедрение современных методов, приемов и процедур коллективной и индивидуальной военной подготовки.

В молдавском Минобороны также отмечают, что проведение учений будет организовано в соответствии с составленным ранее планом боевой подготовки вооруженных сил страны на текущий год.

В сентябре текущего года молдавские, румынские и американские армии провели на расположенных на территории Молдавии полигонах совместные международные учения Scutul de foc/Rapid Trident - 2023 ("Огненный щит"/"Быстрый трезубец" - 2023), в ходе которых отрабатывалось взаимодействие между подразделениями молдавской армии и военными стран НАТО.

Между тем, согласно результатам проведенных соцопросов, более половины жителей Молдавии выступают против вступления республики в НАТО. За присоединение к военному альянсу выступили около 30% респондентов.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Jerry Morrison
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8 комментариев
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 17:33
    +1
    более половины жителей Молдавии выступают против вступления республики в НАТО

    Это конечно радует, но всё зависит от руководства, а оно как раз меньшинство и делает, что хочет.
    Приднестровью ухо в остро держать и заминировать, что можно особенно огромный склад с боеприпасами который ой как Зеленскому нужен.
    Им бы туда в качестве миротворцем Суровикина и Вагнеров переправить.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 17:53
      0
      В Чехии более 2/3 населения было против вступления в НАТО.
      Запад сначала приводит к власти марионеток,затем "чистит" оппозицию,делая из нее преданных конкурентов действующей власти.Навешивая поочередно(в зависимости от ситуации) ярлык "пророссийских".
      Ну а в конце ультиматум-либо вы с нами(т.е в НАТО) либо против.
      НИКАКОГО нейтралитета.Пригласили даже Швейцарию.
      "Микрогосударства" их не интересуют.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:34
    0
    В Молдавии проведут совместные с США военные учения для повышения уровня совместимости армий

    Им Россия газ до сих пор поставляет или...
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 17:39
      0
      Цитата: ROSS 42
      Им Россия газ до сих пор поставляет

      Да поставляет. Да они нам должны. Да платить не хотят. Но это правительство, а не весь народ. И это политика, а не только бизнес.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 17:34
    +2
    Александр Иванович Лебедь уже тестировал молдован на совместимость, после этого было тихо 30 лет.
  4. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 17:38
    +1
    С Арменией уже проводили совместные учения. Результат виден.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:48
    0
    И эта потешная армия туда же. С голым задом да в калашный ряд. Это было бы очень смешно если бы не было так грустно. request
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:52
    0
    Армия Молдавии, это как армия Ямало-Ненецкого автономного округа... Герои, которых никто не видел... Анадырь Юнайтед)))