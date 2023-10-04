В Молдавии проведут совместные с США военные учения для повышения уровня совместимости армий

В период с 25 по 31 октября текущего года в молдавских городах Бельцы и Маркулешты запланировано проведение совместных молдавско-американских военных учений Aurochs Partner–2023.Как сообщает Минобороны республики, на территории учебных центров мотострелковой бригады "Молдова" в Бельцах и авиационного полка "Дечебал" в Маркулештах состоятся совместные тренировки молдавских и американских солдат, включающие в себя прыжки с парашютом и стрельбу из пехотных видов вооружений.Заявляется, что учения будут направлены на повышение уровня оперативной совместимости армий Молдавии и США, а также практическое внедрение современных методов, приемов и процедур коллективной и индивидуальной военной подготовки.В молдавском Минобороны также отмечают, что проведение учений будет организовано в соответствии с составленным ранее планом боевой подготовки вооруженных сил страны на текущий год.В сентябре текущего года молдавские, румынские и американские армии провели на расположенных на территории Молдавии полигонах совместные международные учения Scutul de foc/Rapid Trident - 2023 ("Огненный щит"/"Быстрый трезубец" - 2023), в ходе которых отрабатывалось взаимодействие между подразделениями молдавской армии и военными стран НАТО.Между тем, согласно результатам проведенных соцопросов, более половины жителей Молдавии выступают против вступления республики в НАТО. За присоединение к военному альянсу выступили около 30% респондентов.