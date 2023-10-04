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Премьер-министр Армении Пашинян заявил о готовности подать в отставку, если это приведет к нормализации ситуации в стране

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Премьер-министр Армении Пашинян заявил о готовности подать в отставку, если это приведет к нормализации ситуации в стране

Глава правительства Армении Никол Пашинян утверждает, что он готов подать в отставку с занимаемой должности в том случае, если это действительно позволит улучшить политическую ситуацию в стране. Политическая обстановка в стране обострилась после того, как Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, уничтожив непризнанную республику и заставив почти все ее население бежать в соседнюю Армению.


Оппозиция считает, что именно политика премьер-министра Никола Пашиняна привела к одной из самых тяжелых для армянского народа трагедий – потере Нагорного Карабаха. Пытаясь лавировать между Россией и Западом, в итоге Пашинян остался без реальной поддержки, а сам помогать Нагорному Карабаху не стал, в том числе и за неимением соответствующих ресурсов и возможностей.

Никол Пашинян, занявший пост премьер-министра Армении в 2018 году, безусловно, останется в истории как один из самых одиозных политических деятелей страны и армянского народа в целом.

Не исключено, что уход в отставку в текущей ситуации стал бы для него неплохим решением, поскольку далее события в Армении могут развиваться по самым разным сценариям. Количество негативно настроенных по отношению к Пашиняну граждан страны растет, и не факт, что силовики смогут обеспечить незыблемость существующего политического порядка.

Однако сам Пашинян, судя по всему, готов к отставке лишь на словах. Он не преминул подчеркнуть, что по его мнению отставка лишь ухудшит политическую ситуацию в стране.

Армения сталкивалась и сталкивается с вызовами… Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло, как вы

- обратился Пашинян к оппозиционным депутатам.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от переговоров с участием Пашиняна, которые должны были состояться завтра в Испании. В переговорах планировалось участие представителей Армении, Азербайджана, Франции, Германии и Евросоюза. Алиев отказался в них участвовать, в том числе, и из-за несогласия с проармянской позицией Парижа.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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26 комментариев
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  1. Alex777
    Alex777 Сегодня, 17:19
    +1
    Премьер-министр Армении Пашинян заявил о готовности подать в отставку, если это приведет к нормализации ситуации в стране

    Ну я его за язык не тянул! bully
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:30
      0
      Цитата: Alex777
      Ну я его за язык не тянул!

      "и чего я только на тебе не обещал"
      он же сразу оговорился, что если приведет к "нормализации"
      так, что ни куда он не подаст
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 17:31
      0
      Не уйдет. Он знает, его сразу убьют.
      1. Labrador
        Labrador Сегодня, 17:42
        0
        Не уйдет.

        Конечно не уйдет, кто ж ему даст!? Такие куклы только в утиль и то только когда все отработают. А Пашинян еще не все гроши не отработал.
    3. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 17:42
      0
      А что -он свое дело сделал, Карабах слил, с Россией разосрался, программу Сороса выполнил -теперь можно на заслуженный отдых в Америку!
    4. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 17:49
      0
      А я вот жду, когда его физически убьют! Лучше показательно, предпочтительный вариант посадить на кол...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:20
    0
    В отставку и сразу валить из страны, иначе упекут, мода сейчас на посадки эксов.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 17:24
    0
    Пашинян заявил о готовности подать в отставку, если это приведет к нормализации ситуации в стране —

    ***
    — К нормализации не приведёт,но в отставку подавать надо ...


    ***
  4. Irokez
    Irokez Сегодня, 17:24
    +2
    Ну что сказать - "Мавр сделал своё дело - Мавр должен уйти".
    И кто там по плану должен его заменить и быть белым и пушистым - Зеленский номер два, но армянин или тоже непонятной национальности?
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 17:31
      0
      В смысле "сделал своё дело?" Ещё Зангезунский коридор не проср-л, только потом можно!
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 17:50
        0
        Цитата: Pharmacist
        Ещё Зангезунский коридор не проср-л

        Ну это уж слишком явно и показательно будет видно кто за этим стоит. Нельзя всё сразу просирать - надо понемногу, а то недовольных много будет.
  5. parusnik
    parusnik Сегодня, 17:26
    +1
    Премьер-министр Армении Пашинян заявил о готовности подать в отставку, если это приведет к нормализации ситуации в стране
    Беги,Никола,беги smile
  6. Грац
    Грац Сегодня, 17:26
    0
    мавр сделал своё дело мавр может уходить
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:27
    +1
    То уйду, то не уйду. Устроил "ромашку". Иди уже, задолбал всех. И так натворил фиг разгребёшь.
  8. knn54
    knn54 Сегодня, 17:27
    +2
    -Алиев отказался в них участвовать, в том числе, и из-за несогласия с проармянской позицией Парижа.
    В ПЕРВУЮ очередь из за отсутствия на переговорах Турции.
    А вышеперечисленные страны к региону не имеют НИКАКОГО отношения.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 17:33
      0
      Алиев кладет на Париж постоянно. В очереди Германия.
  9. Комментарий был удален.
  10. vadi64
    vadi64 Сегодня, 17:27
    +2
    Врет лысый карлик, его Сорос этому научил am
  11. Грац
    Грац Сегодня, 17:28
    +1
    он прекрасно понимает что как только кто то из его врагов придет к власти его сразу же посадят, поэтому хочет сейчас спокойно свалить, думаю и из страны уедет
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:31
      0
      Цитата: Грац
      его сразу же посадят

      могут тупо и удавить, тем более есть за что
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 17:34
      0
      Перед тем как уйти он еще и Зенгезур сдаст. А учитывая как он катит бочку на Россию, коридору быть.
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:28
    +1
    Сказать то он сказал, но в отставку не подал. Не для того он во власть лез, что бы взять и самому уйти. Он из тех, кого из власти выносят вперед ногами.
    1. Юрий Васильев
      Юрий Васильев Сегодня, 17:43
      0
      Он из тех, кто под внешним управлением.
  13. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:33
    0
    Пашинян заявил о готовности подать в отставку

    Мавра сделала своё гадкое подлое дело - мавра может уходить. Посольство Запроливья и жабоеды разрешили.
  14. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 17:37
    0
    Делов натворил и свалить захотел, кровью пусть искупает
  15. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:37
    +1
    Цитата: Дилетант
    Сказать то он сказал, но в отставку не подал. Не для того он во власть лез, что бы взять и самому уйти. Он из тех, кого из власти выносят вперед ногами.

    В оппозиционной армянской прессе существует информация, что в бытность свою премьером Армении Пашинян успел обзавестись шикарной недвижимостью в Канаде. Стоимостью в 3 млн долларов. Здесь якобы часто живет его семья.
  16. Александр Симонов_2
    Александр Симонов_2 Сегодня, 17:47
    0
    Не отпускайте его! Судить! Он в отставку, и в штаты свалит. Свою задачу он выполнил, будет теперь жить припеваючи!