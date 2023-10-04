Премьер-министр Армении Пашинян заявил о готовности подать в отставку, если это приведет к нормализации ситуации в стране

Армения сталкивалась и сталкивается с вызовами… Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло, как вы

Глава правительства Армении Никол Пашинян утверждает, что он готов подать в отставку с занимаемой должности в том случае, если это действительно позволит улучшить политическую ситуацию в стране. Политическая обстановка в стране обострилась после того, как Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, уничтожив непризнанную республику и заставив почти все ее население бежать в соседнюю Армению.Оппозиция считает, что именно политика премьер-министра Никола Пашиняна привела к одной из самых тяжелых для армянского народа трагедий – потере Нагорного Карабаха. Пытаясь лавировать между Россией и Западом, в итоге Пашинян остался без реальной поддержки, а сам помогать Нагорному Карабаху не стал, в том числе и за неимением соответствующих ресурсов и возможностей.Никол Пашинян, занявший пост премьер-министра Армении в 2018 году, безусловно, останется в истории как один из самых одиозных политических деятелей страны и армянского народа в целом.Не исключено, что уход в отставку в текущей ситуации стал бы для него неплохим решением, поскольку далее события в Армении могут развиваться по самым разным сценариям. Количество негативно настроенных по отношению к Пашиняну граждан страны растет, и не факт, что силовики смогут обеспечить незыблемость существующего политического порядка.Однако сам Пашинян, судя по всему, готов к отставке лишь на словах. Он не преминул подчеркнуть, что по его мнению отставка лишь ухудшит политическую ситуацию в стране.- обратился Пашинян к оппозиционным депутатам.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от переговоров с участием Пашиняна, которые должны были состояться завтра в Испании. В переговорах планировалось участие представителей Армении, Азербайджана, Франции, Германии и Евросоюза. Алиев отказался в них участвовать, в том числе, и из-за несогласия с проармянской позицией Парижа.