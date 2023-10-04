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Глава киевского режима назвал нехватку систем ПВО одним из главных препятствий к успешному контрнаступлению ВСУ

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Глава киевского режима назвал нехватку систем ПВО одним из главных препятствий к успешному контрнаступлению ВСУ

Одними из главных препятствий к проведению успешного контрнаступления ВСУ стали нехватка систем противовоздушной обороны и дефицит артиллерийских боеприпасов. С таким заявлением в эфире телевидения выступил глава киевского режима Владимир Зеленский.


По утверждению украинского президента, контрнаступление ВСУ продолжается «шаг за шагом». Но есть определенные сложности, среди которых – многочисленные минные поля, нехватка систем ПВО (их Зеленский назвал «зенитными средствами») и боеприпасов.

Глава киевского режима считает, что системы ПВО нужны для защиты и объектов в украинских городах, и наступающих войск. Еще одним вызовом для контрнаступления ВСУ Зеленский назвал приближающуюся зиму. Он подчеркнул, что она будет вызовом не только для армии, но и для населения Украины, очевидно, намекая на проблемы с энергетической инфраструктурой страны.

Таким образом, мы видим, что украинское руководство продолжает искать для Запада оправдания в провале летнего «контрнаступа». Упоминание в качестве основных причин нехватки боеприпасов и средств ПВО фактически «переводит стрелки» на Запад. Тем самым, Зеленский выставляет западные страны виноватыми в том, что украинским формированиям не удалось достичь поставленных целей.

Однако на Западе обвинения со стороны украинского руководства признавать вряд ли будут. Уже сейчас в западных СМИ одна за другой появляются статьи, в которых виновником провала контрнаступления выставляется сам киевский режим, который якобы не прислушивался к авторитетным мнениям военных специалистов НАТО, расходовал силы на других направлениях, помимо Запорожского.
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5 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:31
    0
    Глава киевского режима назвал нехватку систем ПВО одним из главных препятствий к успешному контрнаступлению ВСУ

    Наличие систем ПВО ВФУ - главная причина, препятствующая уничтожению критических объектов инфраструктуры бывшей Украины. Современная военная концепция говорит, что ПВО противника это цель №1 и должна быть уничтожена в первый же день.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:40
      0
      Он почему то не упомянул авиацию.Впрочем проблемы укро-ПВО он прав.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 17:48
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Он почему то не упомянул авиацию.Впрочем проблемы укро-ПВО он прав.

        Видимо потому про авиацию забыл, что про оборону задумался.
        Провалился его наступ. Эпично и окончательно. И зима близко...
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:39
    0
    У этого недогосударства всегда чего то « не хватало. Начиная, с газа. Думаю, что у них не хватает- совести и мозгов. Вот и все..
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:43
      0
      У них было
      ВСЕ(впрочем,как и у нас).Но политические игры,амбиции свели это на нет.
  3. Комментарий был удален.