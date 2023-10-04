Глава киевского режима назвал нехватку систем ПВО одним из главных препятствий к успешному контрнаступлению ВСУ

Одними из главных препятствий к проведению успешного контрнаступления ВСУ стали нехватка систем противовоздушной обороны и дефицит артиллерийских боеприпасов. С таким заявлением в эфире телевидения выступил глава киевского режима Владимир Зеленский.По утверждению украинского президента, контрнаступление ВСУ продолжается «шаг за шагом». Но есть определенные сложности, среди которых – многочисленные минные поля, нехватка систем ПВО (их Зеленский назвал «зенитными средствами») и боеприпасов.Глава киевского режима считает, что системы ПВО нужны для защиты и объектов в украинских городах, и наступающих войск. Еще одним вызовом для контрнаступления ВСУ Зеленский назвал приближающуюся зиму. Он подчеркнул, что она будет вызовом не только для армии, но и для населения Украины, очевидно, намекая на проблемы с энергетической инфраструктурой страны.Таким образом, мы видим, что украинское руководство продолжает искать для Запада оправдания в провале летнего «контрнаступа». Упоминание в качестве основных причин нехватки боеприпасов и средств ПВО фактически «переводит стрелки» на Запад. Тем самым, Зеленский выставляет западные страны виноватыми в том, что украинским формированиям не удалось достичь поставленных целей.Однако на Западе обвинения со стороны украинского руководства признавать вряд ли будут. Уже сейчас в западных СМИ одна за другой появляются статьи, в которых виновником провала контрнаступления выставляется сам киевский режим, который якобы не прислушивался к авторитетным мнениям военных специалистов НАТО, расходовал силы на других направлениях, помимо Запорожского.