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Не пора ли спросить в Минфине и Центробанке – почему рубль снова не в курсе

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Не пора ли спросить в Минфине и Центробанке – почему рубль снова не в курсе



Если нужно причину, то это причина


Меры, принятые в основном Банком России для стабилизации ситуации с валютами, притормозили падение курса рубля, но только на какое-то время. Если в августе превышение отметки в 100 рублей за доллар было не более чем тестовым, то сейчас всё может затянуться, и надолго.

И дело вовсе не в том, что для защиты рубля у регуляторов слишком мало долларов и евро. Важнее странная заинтересованность слишком многих в том, чтобы рубль как минимум оставался достаточно слабым. И прежде всего, ради того, чтобы свести концы с концами при формировании бюджета.

Он свёрстан правительством при вполне терпимом дефиците в 1,6 трлн рублей, который мог бы быть покрыт исключительно за счёт роста нефтегазовых доходов. Но по всем признакам, поскольку в этом нет острой необходимости, никто такого добиваться и не будет.

Тем более что многолетняя практика Центробанка при его нынешнем руководстве убеждает принимающих решения не особо волноваться о том, что слабый рубль работает против инвестиций. Но ведь в ещё большей мере – он и против хотя бы относительного благосостояния широкой публики.

В ближайшее время (не самое, но тем не менее) отложенный эффект роста цен практически неизбежен. А в ситуации с курсом в 100 рублей за доллар важнее, конечно, психологический эффект, и кажется, что только он и вынуждает ЦБ принимать хоть какие-то меры.

Впрочем, сотню за евро публика как-то пережила, и к сотне за доллар её, можно сказать, уже подготовили. На таком фоне не может не удивлять, когда в поисках причин падения рубля эксперты заговорили даже о том, что выросла доля российской валюты в международных расчётах.

В ответ на такое рубль должен бы был просто взлететь, а тут, будьте любезны, как заявил кто-то из экспертов: «власти оказались к этому не готовы и теперь не могут решить, как регулировать рубль в таких условиях».

Лишних денег много не бывает?


Не так давно все мы слышали слова президента о необходимости «четко понимать причины» ослабления рубля и «своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения». Банк России и принимает. Но как-то не помогает, потому что банковская техника плохо подкрепляется материально.


В ответ на обоснованную критику из ЦБ регулярно заявляют, что против курса рубля играет то, что рублей в обороте слишком много. Однако каких рублей – непомерно дорогих не по курсу, а по кредитной ставке? А такое вроде бы должно помогать национальной валюте укрепиться.

Сетуя на сегодняшние курсовые значения, не стоит, однако, забывать, что к ним валюты приблизились уже полтора месяца назад. И всё (точнее – почти всё) падение курса рубля было напрямую связано с ухудшением внешнеторгового баланса.

Но поскольку слабый рубль в данной ситуации играл роль спасателя, и оказался выгоден как экспортёрам, так и федеральной казне, никто его спасать даже не пытался. Пока на горизонте не показалась психологическая отметка «100», и пусть наши тезисы сколько угодно оспаривают в ЦБ и Минфине.

Пусть лучше на наши прямые вопросы ответят. Да, ослабление рубля обусловлено в первую очередь фундаментальными факторами. Текущий баланс с его сальдо счета текущих операций сильно не улучшился, хотя и поправилась нефтяная конъюнктура.

Правку ЦБ, не слишком афишируя это, осуществляет как раз через ослабление курса. Тем не менее при определённом консенсусе по валютному контролю между финансовыми властями и экспортерами и монетарными властями рубль можно было бы даже развернуть.

Однако вместо валютных соглашений решено просто закрыть ворота для экспорта бензина и дизеля. Что ж, ценики на АЗС после этого точно расти не будут – сбыт же нужен, но как бы не доиграться до снижения оборотов НПЗ, а там и до топливного кризиса недалеко. После него и вовсе экспортировать будет нечего, а рубль, прямо по Андрею Костину (напомним – главе ВТБ), точно выскочит под 150 по курсу.

Заплати налоги и... отпусти рубль


Сегодня эксперты наперебой напоминают, что сентябрьские надежды на укрепление рубля были связаны с налоговым периодом и вызванным этим ростом спроса на национальную валюту. Однако по всем признакам налогоплательщики справились с пополнением казны без существенного сброса валютных запасов.

Именно на это, скорее всего, рассчитывали в Центробанке и Минфине. Но ничего хорошего в адрес наших регуляторов и финансистов по такому поводу при всём желании сказать не получится. Они откровенно увлеклись теоретическими спорами о том, как бороться с инфляцией и с ростом валютных курсов в условиях снижающихся поступлений той самой валюты.


При этом какой-либо контроль за тем, что же происходит с рублёвой денежной массой, судя по тому, что произошло на рубеже сентября и октября, то есть третьего и четвёртого кварталов, был явно утрачен. И самое опасное, что процесс отката рубля даже не приостановился.

Или это так только кажется, и всё у ЦБ и Минфина, как и прежде, под контролем?

Однако, когда два денежных ведомства не могут договориться даже о том, сколько же валютной выручки выкупать у экспортёров, за свою валюту становится просто тревожно.

Даже с учётом того, что российский рубль, наравне с евро и долларами, в настоящее время неплохо устраивается за границей. И в качестве иллюстрации не только написанного выше, но и индийского примера вполне достаточно.

Говорите громче, вас не слышно


Трудно пока судить, насколько рублёвый экспорт мешает рублю укрепиться внутри России, но с фактами спорить трудно. Утечка капиталов принимает уже какой-то патологический характер.

Без прямого вмешательства регуляторов удержать курс рубля даже на нынешних отметках будет непросто. Ситуацию усугубляют и вполне откровенные намёки экспортёров и банкиров на то, что им никакая девальвация не страшна. Точнее – просто выгодна, даже очень.

О том, что слабый рубль выгоден и казне, тоже говорят многие, хотя и не так громко. На поверхность вплывают и явно устаревшие аргументы против укрепления валюты в стране, однозначно ориентированной на экспорт всего, что только можно, а зачастую и того, что нельзя.
Автор:
Использованы фотографии:
banki.ru, mir24.tv, rusanalitic.ru
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23 комментария
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  1. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 04:43
    +5
    Честно говоря когда вижу мерзкие лица этих двух государственных деятелей хочется плюнуть смачно в них
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 05:15
      0
      ценики на АЗС после этого точно расти не будут
      А они и не растут: установились на 75,20 за 95....И тот с перерывами. А 92 вообще нет !
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 05:25
      0
      Точно сказано! Плюнуть не в бровь, а в глаз!
    3. фа2998
      фа2998 Сегодня, 05:31
      +8
      Цитата: FoBoss_VM
      Честно говоря когда вижу мерзкие лица этих двух государственных деятелей хочется плюнуть смачно в них

      Эти "мерзкие лица" не причина,а следствие.Ведь не с улицы они пришли во власть.Их кто то назначает,хвалит и ордена вешает.Фамилию сказать? lol hi
    4. алексеев
      алексеев Сегодня, 07:46
      -2
      Не упрощайте, лица не могут самостоятельно решать столь фундаментальный вопрос....
      Изливая критику многие штатские забывают, что идёт большая война в условиях беспрецендентных санкций Запада. При этом надеятся, что весе будет хорошо, несколько наивно.
      Теперь по конкретике вопроса.
      Рубли в бюджет нужны? Очень, дефицит, однако. Где брать?
      Или налоги повышать, или за счёт продажи экспортной выручки, или печатать. Экономисты тут вещали, что подорожание доллара на один рубль даёт в бюджет 150 млрд. рублей.
      Высокий курс доллара ограничивает долларовый импорт, чтобы покупали лишь необходимое, а не всякую ерунду и, также, ограничивает экспорт капитала, приобретенного в рублях.
      Но.....стабильность курса тоже необходима и на инфляцию курс влияет, хоть и не прямо пропорционально.
      Что же делать? Что же делать!?
      Наверное, нужно стремиться все на экспорт продавать за рубли, чтобы они были действительно обеспечены все достоянием РФ. Купля продажа на бирже должна быть максимально удобна и недорога. Это как 100 процентная обязательная продажа валютной выручки. Применяли уже и эффективно.
      Второе, вспомнить Г-на Ялмара Шахта.
      Его векселя, т.е. " промышленные деньги", которые можно использовать в качестве оборотных средств, но нельзя для спекуляций и вывода капитала, здорово помогли Германии в свое время.
      Хотелось бы прочитать мнение настоящих экономистов по данным вопросам.
      Ну и, главное, нужна победа! В условиях войны не будет экономического супер развития.
    5. Million
      Million Сегодня, 08:13
      0
      Когда посмотрел на фото в статье,то первоая ассоциация была : Бесы.
      Посмотрите,это лица нелюдей.
    6. anclevalico
      anclevalico Сегодня, 08:24
      0
      А чего это? Люди на своём месте. Делают то, что им поручили. Вы же знаете, кто утверждает главу ЦБ? Совсем недавно, ей продлили полномочия. Значит, справляется. А кто продлил, с того бы и спросить, а то, он на новый срок собрался. А я так думаю, что ещё один его срок, страна не выдюжит.
  2. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 05:41
    +1
    Проблема в том что мы не живём своим умом, всё используем какие то законы придуманные не нами, лезем в какие то международные структуры которые нам не нужны по нашему менталитету, продаём добро за бусы как индейцы или за фантики как дети.
    Мы что не можем сменить этих управленцев на тех кто будет работать на нас, на наш рубль, на наше благосостояние а не на кучку олигархов.
    Почему доллар стоит на месте а рубль скачет как температура у больного лихорадкой. Почему не сделать наоборот? Что ума нет у наших гениальных финансистов? Или это гнилая суть международного капитализма жажда заработать на народе, доведя его до нищеты. soldier
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 05:54
      -4
      Цитата: Солдатов В.
      Проблема в том что мы не живём своим умом, всё используем какие то законы придуманные не нами, лезем в какие то международные структуры которые нам не нужны по нашему менталитету, продаём добро за бусы как индейцы или за фантики как дети.
      Мы что не можем сменить этих управленцев на тех кто будет работать на нас, на наш рубль, на наше благосостояние а не на кучку олигархов.
      Почему доллар стоит на месте а рубль скачет как температура у больного лихорадкой. Почему не сделать наоборот? Что ума нет у наших гениальных финансистов? Или это гнилая суть международного капитализма жажда заработать на народе, доведя его до нищеты. soldier

      Очередная глупость.
      К нас в стране идёт СВО, а любые боевые действия стоят денег. Деньги надо от куда то брать, вот и стараются без введения "военного налога" обеспечить приток рублей. Решение стандартное - квази-налог в виде инфляции. То ли ещё будет.
      1. АА17
        АА17 Сегодня, 06:49
        +3
        Ну да, ну да... . "Очередная глупость. ...в стране идёт СВО...".

        Уважаемый, Escariot (Escariot)
        Соглашусь с Вами: для СВО нужны деньги. А Вы не подскажите, что это такое?

        "...Президент Владимир Путин смягчил нормы валютного контроля. Своим указом он разрешил компаниям, продающим товары за рубеж в рамках межправительственных соглашений, оставлять валютную выручку на счетах зарубежных банков. ..По межправительственным соглашениям, в частности, идут поставки газа и нефти в Китай по «Силе Сибири» и в Турцию по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток»..."
        https://www.kommersant.ru/doc/6136118.

        "21 июня подкомиссия Минфина разрешила несырьевым экспортерам зачислять полученную от нерезидентов валюту на свои счета в зарубежных банках без обязательной репатриации на счета в России. Таким образом, обязательной репатриации стала подлежать только выручка, полученная по внешнеторговым контрактам на поставку сырья, писал «Интерфакс». Теперь обнулено и это требование..." https://www.rbc.ru/economics/05/07/2022/62c4531b9a794782cf79868d

        Если Вы внимательно прочитаете выше указанные ссылки, то поймёте, что валюта за продажу, как сырья так и несырьевых продуктов из России, возвращаться в нашу страну не будет.
        Выходит, что военные действия в СВО будут продолжаться за счёт граждан России.
      2. Солдатов В.
        Солдатов В. Сегодня, 07:06
        -3
        Умник израильский, у себя в стране сначала разберитесь, а потом учи других. hi
      3. Sovetskiy
        Sovetskiy Сегодня, 07:38
        +3
        Цитата: Escariot
        Очередная глупость.
        К нас в стране идёт СВО, а любые боевые действия стоят денег. Деньги надо от куда то брать, вот и стараются без введения "военного налога" обеспечить приток рублей. Решение стандартное - квази-налог в виде инфляции.

        Если смотреть с вашей "колокольни", то напрашивается вывод, что СВО у нас идет с начала ввода "рыночной" экономики.
        Я уже выкладывал подборку курса рубля, повторюсь:
        курс рубля с 1992-2023:
        http://global-finances.ru/kurs-dollara-k-rublyu/?ysclid=lm2d0xy5xx62710034
        Так с кем "воюет" наша власть уже без малого 30 лет?
        Ой, извините, я просто телевизор уже лет 10 не смотрю и не знаю, какая нынче установка у коллективных Скобеевых с Соловьевымиlaughing
        Мы же теперь с "западом" боремся, вывозя сырье и доходы с них на этот самый "запад". Видно это новый тип ХПП? lol
  3. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 05:56
    +1
    Экспорт дизеля уже разрешили,авторы отстают от жизни.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 06:55
      0
      Как-бы с ограничением:
      "Правительством сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива"
  4. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:58
    +3
    Странно.Когда 100 рублей за доллар,нас это пугает. А когда 60 рублей-то вроде все в порядке.Денег в стране много.Но беда в том,что у одной части населения их слишком много.А у другой большей части карманная чахотка.Одна часть не пострадает от инфляции.А про другую даже подумать страшно.
  5. АА17
    АА17 Сегодня, 06:11
    +2
    Не пора ли спросить в Минфине и Центробанке – почему рубль снова не в курсе


    А что у них спрашивать.
    В последнем абзаце авторы статьи указывают на выгодоприобретателей нынешнего курса рубля - это российские экспортёры "всего, что только можно, а зачастую и того, что нельзя".
    Чтобы защитить экспорт, Власть поддерживает ВПК "в тонусе". Для этого ему выделяются льготные кредиты.
    Ну, а остальные сектора экономики и население - сами, сами, сами...

    - самозанятость
    - самообучение (коммерческое образование)
    - самоизлечение (коммерческое здравоохранение)
    - самоприобритение жилья (ипотека)
    - самообеспечение пенсионном (личные накопления в старости)
    - самооборона" (тер. оборона).
    А если население будет недовольно, Власть включит "самоизоляцию".
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:38
    +3
    Не пора ли спросить в Минфине и Центробанке – почему рубль снова не в курсе
    А вы думаете они сами в курсе почему? Создается впечатление, что за заумными словами с использованием иностранных финансовых и экономических терминов кроется полная безнадега от незнания, что делать, а может быть и своя тактика направленная явно не на укрепление российской финансовой независимости.
  7. Французский вестник
    Французский вестник Сегодня, 07:23
    0
    Забавно конечно здесь настроены к фин.блоку и цб...но и я в целом не очень в них верил в случае большого замеса, уповая на силовой блок.
    Оказалось, что это одна из немногих структур гос-ва, которая не обосралась в начале СВО, в отличие от силовиков всех мастей - от разведки до армии.
    Та же Набиуллина с 14 года регулярно проводила стресс тесты банковскому сектору и ликвидировала мутные банки, которые в 90е и нулевые расплодились немеряно - у каждой опг был свой банк.
    И все это делалось для того, чтобы в случае санкций, войны и т.п. не было слабых звеньев или щелей, через которые бы капитал убежал, или начал спекулировать, или продавать активы иностранцам. Всё это пресекли почти мгновенно. Потому что система уже была налажена. Например, минцифры нечто похожее делали, проводя стресс-тесты под названием "суверенный интернет".
    Кстати, Запад в первые месяцы СВО как раз атаковал Россию, целясь в банковский сектор и фин.систему в целом. Но здесь принято считать, что Запад был в замешательстве, поэтому первые месяцы не помогал оружием Украине. На самом деле, на Западе считали, что будет достаточно первых пакетов санкций и все посыпется. Но они были неприятно удивлены. Благо, им наши силовики дали успокоительное и внушили оптимизм. Вот кто реально к СВО не готовился, рапортуя наверх очковтирательные доклады.

    P.S. Да, у нас заморозили вклады. Но это в первую очередь бьет по западным интститутами, как оплоту надежности. Те же арабы, азиаты и прочие очень напряглись. Поэтому на западе до сих пор не рискуют эти деньги конфисковать - ищут юридические причины.
    К тому же, эти деньги всё равно впрыскивать в рос.экономику имело мало смысла - у нас, к сожалению, экономика не тянет, чтобы гигантские доходы от продажи ресурсов можно было безопасно вливать, без угрозы гиперинфляции и других негативных факторов. Да и безнес у нас предпочтет этих деньги прокрутить на бирже, чем вкладываться в дологосрочные проекты.
    Вот сейчас много денег выделяется воюющим - зарплаты, за ранения и т.п. Но это все ведет к инфляции, которую и купируют, в т.ч. повышением ставки рефинансирования. Что ведет к уменьшению доступных кредитов и замедлению экономики. Ну а как вы хотели? Это же наука. Если вы начинаете сбрасывать деньги с вертолета, значит кому то их нужно не додать, чтобы инфляция не угробила страну.

    Короче, я бы в последнюю очередь наезжал на т.н. либеральный блок гос-ва, потому что они то как раз и удержали экономику, фин. и банковский сектора гос-ва от сваливания в штопор, когда посыпались санкции...а вот к силовикам, которых так любят патриоты (да и я на них уповал), очень много вопросов. В первую очередь к развездке и контраразвездке. К ФСБ вопросов нет - они коммерциализировались давно. На них и не расчитывал)
    1. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 07:40
      -1
      Спорное мнение про либеральный блок государства. Сначала они доводят страну до края обрыва, Разваливают промышленность, сокращают армию, обогащаются как могут а потом пытаются спасти страну говоря какие мы хорошие спасаем страну, но всё равно не забываем о своей личной прибыли. soldier
  8. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 07:54
    +1
    Написано так, что словно руководство Центробанка и министерства финансов с Марса прилетело.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:24
      0
      Если Марс - это сша, то согласен!!!!
      РФ продаёт ресурсы за фантики, которые печатают враги, поставляющие хох.лам оружие.
      П. С. Самое удивительное, что с нынешней цифровизацией - все эти взаимосвязи курсов и сальдо торгового баланса абсолютно прозрачны, но цифровизация почему здесь совершенно не используется.... Вот такой цифровой гений мишка мимимишка...
    2. agond
      agond Сегодня, 08:26
      0
      Курсы валют всегда и везде были , есть и будут связаны с тотальным желанием необоснованного обогащения , например один цену поднял на него глядя второй и третий далее лавинообразно подняли остальные , хотя объективных причин могло не быть (мог быть сговор) поэтому во всех развитых странах существует налог на сверхприбыль который сдерживает аппетиты предпринимателей, а у нас линейная шкала налогообложения .
  9. turembo
    turembo Сегодня, 08:22
    0
    - Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного. Шариков пожал плечами. - Да не согласен я. - С кем? С энгельсом или с каутским? - С обоими, — ответил Шариков. - Это замечательно, клянусь богом. "Всех, кто скажет, что другая…" А что бы вы со своей стороны могли предложить? - Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять все, да и поделить… - Так я и думал, — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, — именно так и полагал. - Вы и способ знаете? — Спросил заинтересованный Борменталь. - Да какой тут способ, — становясь словоохотливым после водки, об’яснил Шариков, — дело не хитрое. А то что же: один в семи комнатах расселился штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет. - Насчет семи комнат — это вы, конечно, на меня намекаете? — Горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович. Шариков сьежился и промолчал. (с) Собачье сердце.