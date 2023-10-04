В ходе четырехмесячного контрнаступления украинская армия несет огромные потери в живой силе, так и не добившись сколь-нибудь значимых успехов на фронте. Причем ранее боеспособные части, в том числе обученные по стандартам НАТО, доукомплектовываются в основном наскоро обученными, а то и вообще не прошедшими военной подготовки, солдатами из числа насильно мобилизованных украинцев.
Качество таких бойцов, как и мотивация, очень низкие, что приводит к еще большему выбытию солдат по причине ранений и гибели. Американское онлайн-издание военной тематики Military Watch Magazine приводит удручающую статистику, согласно которой средняя продолжительность жизни солдата ВСУ на передовой иногда составляет несколько часов. Зная об этом, вновь призванные украинские военные все чаще предпочитают сдаваться в плен, чем погибать и калечиться ради киевских правителей.
Издание приводит в пример захват сразу двух подразделений 77-й аэромобильной бригады и 56-й отдельной моторизованной бригады ВСУ бойцами 1-й гвардейской танковой армии «Западной» группировки войск ВС РФ в ходе боев в районе Бахмута (Артемовска). Отмечается, что рядовые украинской армии сдались в плен добровольно.
Украинские мобилизованные сдаются в плен во все большем количестве на фоне сообщений украинских источников об огромных потерях на линии фронта
— подчеркивается в редакционной публикации журнала Military Watch.
Известно, что 77-я аэромобильная бригада ВСУ была сформирована в Житомире летом прошлого года, когда военный конфликт на Украине уже был в разгаре. 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада сухопутных войск Украины, созданная в феврале 2015 года, имеет более богатый боевой опыт. Боевики этой ОМПБр привлекались для участия в «антитеррористической операции» на Донбассе, что не сильно помогло им избежать больших потерь в ходе нынешнего «контрнаступа» ВСУ.
В мае этого года американская газета Wall Street Journal опубликовала материал, в котором сообщалось, что комплектование ВСУ происходит в основном из числа деревенских жителей. На передовой они оказываются порою после двухдневной весьма посредственной военной подготовки. При этом натовские инструкторы, которых немало в рядах ВСУ, как и украинские офицеры, цинично заявляют, что новобранцы получат нужные навыки на поле боя.