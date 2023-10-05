Военное обозрение
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Для привлечения новобранцев в армию США вводится система самостоятельного выбора первого места службы

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Для привлечения новобранцев в армию США вводится система самостоятельного выбора первого места службы

Армия США, в очередной раз не достигнув целей по набору новобранцев, объявила, что она пересматривает процесс набора персонала и вносит изменения для рекрутеров.


Командование изо всех сил пытается привлечь новобранцев, особенно после пандемии. Однако по итогам прошлого финансового года, который в США закончился в минувшее воскресенье, не хватает примерно 10 000 солдат для достижения цели по привлечению 65 000 новых военнослужащих. В прошлом году цель в 60 000 солдат не была достигнута на 15 000 человек.

Американские военные чиновники планируют новую пилотную программу, основу которой будут составлять специализированные армейские рекрутеры, которых будут называть «специалистами по подбору талантов».

Армейские планировщики также намерены создать отдельный штат младших офицеров, набирающих новобранцев. По словам экспертов, эта идея всё ещё находится в зачаточном состоянии, и, вероятно, на ее доработку потребуются месяцы.

Армия США исторически предлагала высокие бонусы при зачислении на должности, которые становится всё труднее заполнить, особенно спецназ, медслужба и бронетанковые подразделения. Вербовка также перешла к стимулам, выходящим за рамки денежных премий, в том числе позволяющая солдатам выбрать своё первое место службы самостоятельно. Именно на этом теперь делается акцент при наборе в американские вооружённые силы.

Молодой человек сам может обозначить в анкете место службы, где он проведёт минимум первые полгода. Считается, что это может значительно повысить приток американцев для подписания контрактов.

В дальнейшем армия нацелена на набор новобранцев с более высоким уровнем образования. По данным службы, около половины новобранцев - недавно окончившие среднюю школу. К 2028 году армия хочет, чтобы одна треть новобранцев имела образование, выходящее за пределы средней школы, по сравнению с 20% новобранцев сегодня. Но остается неясным, даже с учетом недавно объявленной рекрутинговой реформы, как служба этого добьется этого, учитывая то, что американцы с высшим образованием находят высокооплачиваемую работу, что называется, и на гражданке.
Автор:
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10 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:22
    +2
    Интересно если 100% рекрутов укажут Калифорнию и Гаваи и 0%Аляску?!
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:30
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Интересно если 100% рекрутов укажут Калифорнию и Гаваи и 0%Аляску?!

      Пойдём и заберём незащищённую Аляску? laughing
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:23
    +1
    "В прошлом году цель в 60 000 солдат не была достигнута на 15 000 человек".
    Это ж как можно коверкать русский язык! Авторы, вы чё?
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:25
    -1
    Хм, неужели у них так мало желающих получить гражданство США после службы в армии? Как то не верится.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:37
      0
      Копчёный hi, молодёжь изменилась причём по всему МИРУ (за исключением беднейших стран) служить своей стране стало не модно, поменялись кумиры, идеалы, нравственные ориентиры, поэтому с набором в армии всех стран идет тяжело.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 09:05
        0
        Я не про своих, а про желающих получить гражданство США. Ещё тысячи лет назад такое практиковали, в США такое практиковали и мне не верится, что желающих стало меньше.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:26
    +1
    Не думаю что новобранц выберет первым местом службы авиабазу Туле в Гренландии. lol
  5. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 08:37
    -1
    ой да ладно. опять выдумки для прессы какие там проблемы. А по факту компьютеризация только набирает обороты, плюс использование армий других стран для войны в любой части мира разворачивается во всю.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:49
    0
    специализированные армейские рекрутеры, которых будут называть «специалистами по подбору талантов»
    Как я понимаю супер вербовщики в армию Сша? И какие же таланты они будут подбирать если даже обычные не хотят служить в армии, а некоторые не проходят по медицинским показателям? Да и с возможностью выбора места службы погорячились.
    1. Владимир Нижегородский
      Владимир Нижегородский Сегодня, 09:02
      0
      Ну тут всё просто и понятно:
      Читаем специализированные армейские рекрутеры, специалисты по подбору талантов, то есть по трансгендерам, и прочим разновидностям пропаганды радуги:))))
      А по ним ведь нужны специалисты, которые отличают одного от других :))))
      Реалити-шоу для принятия в Армию США