Военное обозрение
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Президент Украины допустил возможность проведения выборов в условиях продолжающихся боевых действий

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Президент Украины допустил возможность проведения выборов в условиях продолжающихся боевых действий

Проведение выборов президента и парламента в условиях вооруженного конфликта на Украине возможно, но потребует определенных действий. Об этом рассказал в очередном интервью прессе президент Украины Владимир Зеленский.


По словам главы киевского режима, для того, чтобы провести выборы на фоне боевых действий, нужно обеспечить безопасность избирателей, доступность самого избирательного процесса. Кроме того, потребуются некоторые изменения в законодательстве, считает Зеленский.

Важно организовать выборы безопасным способом для людей, которые должны голосовать, не подвергаясь атакам. У нас есть эта задача, но если нашей стране удастся внести изменения в законы, то в Украине пройдут выборы

- заявил президент Украины.

Таким образом, Зеленский готов на выполнение любых требований Запада, только бы сохранить его финансовую и военную помощь. Ранее на Западе дали понять, что желают проведения на Украине президентских и парламентских выборов. Сперва представители киевского режима заявляли, что в условиях боевых действий это не представляется возможным, но затем риторика поменялась.

Зеленский дал понять, что готов выставить свою кандидатуру на второй срок, если будут назначены президентские выборы. Интересно, что ранее его супруга Елена Зеленская допускала, что не все украинцы могут поддержать ее мужа. Напомним, что президентские выборы на Украине должны состояться в 2024 году. Но пока не очень понятно, пойдет ли Киев на их проведение или нет.
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13 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 17:57
    +1
    Выборы, выборы, кандидаты ...... как из песни Шнура drinks
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 18:14
      +1
      Пусть проводят выборы. Особенно, на передовой. Чубатые, в порыве политических дебатов, поубивают друг- друга. Они же больные.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 18:30
        +4
        Обращает на себя внимание следующее заявление Зеленского:
        Важно организовать выборы безопасным способом для людей, которые должны голосовать, не подвергаясь атакам.

        Это означает, что Запад обратится к России в дни президентских выборов в Украине, объявить со стороны России временное "перемирие" с Киевым в качестве ДОБРОЙ ВОЛИ Кремля, что, естественно, будет использовано Киевым и его иностранными кураторами для перегруппировки самих ВСУ на фронтах и в тылу Укрорейха.

        Я против этого! Никаким укро и евро-нацистам на территории Укрорейха в деле войны веры нет и быть не может!

        Прекращать боевые действия России в против Укрорейха в дни президентских выборов на Украине Кремлю абсолютно ни к чему!
        Хватит Кремлю наступать на одни и те же грабли Киева и НАТО против России!
        Тем более, что именно Зеленского украинские избиратели в самой Украине и за рубежом обязательно и "выберут", если, конечно, его британские охранники (которых у Зели 150 человек) сами же - по приказу из Лондона и Вашингтона - его же и ни убьют!
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 19:01
      +1
      Люди голосовавшие против Зеленского и Порошенко находятся за линией фронта-Крым,ЛДНР.
      Это значительно увеличивает шансы Зе и Ко.
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:00
    +3
    Это его самая больная тема. Он панически боится потерять славу укрогероя, который ничего не смог... Запад его грохнет, но сначала грохнет Ермака...
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 18:05
      +4
      Цитата: Михаил-Иванов
      Запад его грохнет, но сначала грохнет Ермака...

      Так Ермак, настоящий Ермак, который Тимофеевич в Сибири погиб, И вшивый, вернее клоповный Запад тут не причём. А эту шалупень, подретузную с заглавной буквы вообще писать западло.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 18:51
        +1
        Цитата: Fitter65
        вшивый, вернее клоповный Запад

        Там, кстати, в клоповой эпидемии Москву ещё не объявили виновной?
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:00
    +3
    Матрасы прищемили коту хвост вот и выборы уже будут. Самостийность однако! wink
  4. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 18:01
    +2
    Президент Украины допустил возможность проведения выборов в условиях продолжающихся боевых действий
    Если это будут выборы его любимого... laughing
  5. Insait
    Insait Сегодня, 18:02
    +3
    Ваши выборы зеленский проходят уже лет как 30 в Вашингтоне ..Это уже давно всем известно.Скоро поскачишь в госдеп на отчет ,а там финансовая дыра на десятки лярдов Где деньги Зин и .д. ? Смешно помрешь зе.
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 18:02
    +3
    Интересно, что ранее его супруга Елена Зеленская допускала, что не все украинцы могут поддержать ее мужа —

    ***
    — "Не только лишь все,мало кто может поддержать" ...
    ***
  7. Roust
    Roust Сегодня, 18:18
    +1
    Ну, это вряд ли, к тому времени или ишак (зеля) сдохнет, или падишах (бидон- самоход). Война план покажет.
  8. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 18:34
    +1
    Неужто под видом проигрыша на выборах, крыса решила свалить с корабля?