Президент Украины допустил возможность проведения выборов в условиях продолжающихся боевых действий

Важно организовать выборы безопасным способом для людей, которые должны голосовать, не подвергаясь атакам. У нас есть эта задача, но если нашей стране удастся внести изменения в законы, то в Украине пройдут выборы

Проведение выборов президента и парламента в условиях вооруженного конфликта на Украине возможно, но потребует определенных действий. Об этом рассказал в очередном интервью прессе президент Украины Владимир Зеленский.По словам главы киевского режима, для того, чтобы провести выборы на фоне боевых действий, нужно обеспечить безопасность избирателей, доступность самого избирательного процесса. Кроме того, потребуются некоторые изменения в законодательстве, считает Зеленский.- заявил президент Украины.Таким образом, Зеленский готов на выполнение любых требований Запада, только бы сохранить его финансовую и военную помощь. Ранее на Западе дали понять, что желают проведения на Украине президентских и парламентских выборов. Сперва представители киевского режима заявляли, что в условиях боевых действий это не представляется возможным, но затем риторика поменялась.Зеленский дал понять, что готов выставить свою кандидатуру на второй срок, если будут назначены президентские выборы. Интересно, что ранее его супруга Елена Зеленская допускала, что не все украинцы могут поддержать ее мужа. Напомним, что президентские выборы на Украине должны состояться в 2024 году. Но пока не очень понятно, пойдет ли Киев на их проведение или нет.