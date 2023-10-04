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Американский эксперт заявил, что при президенте Байдене для США наступили «тяжелые времена»

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Американский эксперт заявил, что при президенте Байдене для США наступили «тяжелые времена»

Бывший консультант Палаты представителей конгресса США Ли Коэн заявил, что действующий американский президент Джо Байден привел страну к плохой экономической ситуации.


Американский эксперт отметил, что за годы президентства Байдена руководство США рухнуло в глубокую пропасть, что является очень мучительным для граждан страны. В качестве безусловных ошибок Байдена, совершенных на высшей государственной должности Коэн подчеркивает атаку администрации президента на дешевую энергию, посредством которой ранее обеспечивалась безопасность США и приносила им благосостояние, а также кризис на границах, благодаря которому наркокартели получили возможность отравлять население американских городов.

По мнению бывшего консультанта американского конгресса, после прихода Байдена к власти для США наступили тяжелые времена. Коэн называет американского лидера "жалким" и напрочь лишенным лидерских качеств, а также не способным "взять на себя ответственность даже за собаку".

Джо Байден, которому в текущем году должен исполниться 81 год, является самым пожилым президентом за всю историю США. В последнее время он неоднократно спотыкался или падал на публичных мероприятиях, пытался "поздороваться" с воздухом или безуспешно искал выход со сцены. Кроме того, по всей видимости, Байден временами путается в своем возрасте, заявляя, что ему якобы несколько сотен лет, что явно свидетельствует о снижении когнитивных способностей американского лидера.
Использованы фотографии:
Wikipedia/The White House
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13 комментариев
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 18:11
    +1
    По мнению бывшего консультанта американского конгресса, после прихода Байдена к власти для США наступили тяжелые времена.

    Опять - "бывшего". А слабо на занимаемом посту реальные и логичные вещи говорить. Хотя наверно такое ощущение, что он мистер очевидность или член английских, самых умных учёных.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:45
      0
      Цитата: Irokez
      Опять - "бывшего". А слабо на занимаемом посту реальные и логичные вещи говорить.

      Слабо.
      На занимаемом посту зарплату платят, которую вместе с занимаемым постом можно потерять.
      А "бывшему" зарплату не платят - "отсюда чистота отношений". (с)
      1. alystan
        alystan Сегодня, 19:18
        0
        На занимаемом посту зарплату платят, которую вместе с занимаемым постом можно потерять.

        Там еще существует контрактные обязательства говорить/писать/советовать только своему руководству.
        А теперь он сам себе властелин.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:59
      0
      Сша нужен 120 летний президент lol тогда байдена они будут вспоминать с любовью crying wassat
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 18:13
    0
    Коэн называет американского лидера "жалким" и напрочь лишенным лидерских качеств, а также не способным "взять на себя ответственность даже за собаку" —

    ***

    ***
    1. Наган
      Наган Сегодня, 20:18
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов



      По крайней мере он себе звездочки не навешивает. Хотя у него еще побольше года в запасе, на пару медалек может хватить.

      Из истории Коммунистической Партии:

      Маркс доказал, что государством может управлять класс.
      Ленин доказал, что государством может управлять партия.
      Сталин доказал, что государством может управлять гений.
      Хрущев доказал, что с этим справится любой дypaк.
      Брежнев доказал, что государством управлять не обязательно.
  3. alystan
    alystan Сегодня, 18:18
    -1
    Ну если об это заявляет эксперт Коэн, то ему просто обязаны верить.
    Хотя кое о чем мы и сами стали догадываться, причем давно.
  4. Andrea
    Andrea Сегодня, 18:34
    +1
    Да при чём тут Байден. 30 лет безнаказанности развратят кого хочешь. Байден,просто зиц-прецедатель,должен же кто-то ответить и за госдолг и за хамскую внешнюю политику. Все это ваялось не один год.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:48
      0
      Цитата: Andrea
      Да при чём тут Байден. 30 лет безнаказанности развратят кого хочешь. Байден,просто зиц-прецедатель,должен же кто-то ответить и за госдолг и за хамскую внешнюю политику. Все это ваялось не один год.

      Я бы даже не о тридцати годах говорил. А последние 30 - это годы не просто безнаказанности, а беспредела.
  5. Наган
    Наган Сегодня, 18:55
    0
    Значит, я тоже американский эксперт. Все то, что перечислил Коэн, я заметил еще в первый год президентства Байдена.
    Коэн называет американского лидера "жалким" и напрочь лишенным лидерских качеств, а также не способным "взять на себя ответственность даже за собаку".
    Это точно. За пару лет его пес Коммандер перекусал больше дюжины народа. А до этого у него был другой пес, который нанес покусы агенту Secret Service, за что и был отправлен в ссылку в штат Делавэр, где у Байдена есть свой дом, да еще "пляжный коттедж" (большинство частных домов в моем городке меньше). Оба дома были "updated" за казенный счет, потому что Байден регулярно (практически каждый уикенд) туда приезжает, и в своем оригинальном состоянии они якобы "не соответствовали требованиям безопасности", и поддерживаются в рабочем состоянии тоже за казенный счет.
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:57
    0
    Ну а кто вас заставлял Байдена выбрать? Россия?
    1. Наган
      Наган Сегодня, 20:25
      0
      Цитата: Ulan.1812
      Ну а кто вас заставлял Байдена выбрать? Россия?


      Don't blame me, I voted for Trump.
  7. костя1
    костя1 Сегодня, 19:24
    0
    А вы выбирайте таких мумий-и не такое будет laughing