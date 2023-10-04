Американский эксперт заявил, что при президенте Байдене для США наступили «тяжелые времена»

Бывший консультант Палаты представителей конгресса США Ли Коэн заявил, что действующий американский президент Джо Байден привел страну к плохой экономической ситуации.
Американский эксперт отметил, что за годы президентства Байдена руководство США рухнуло в глубокую пропасть, что является очень мучительным для граждан страны. В качестве безусловных ошибок Байдена, совершенных на высшей государственной должности Коэн подчеркивает атаку администрации президента на дешевую энергию, посредством которой ранее обеспечивалась безопасность США и приносила им благосостояние, а также кризис на границах, благодаря которому наркокартели получили возможность отравлять население американских городов.
По мнению бывшего консультанта американского конгресса, после прихода Байдена к власти для США наступили тяжелые времена. Коэн называет американского лидера "жалким" и напрочь лишенным лидерских качеств, а также не способным "взять на себя ответственность даже за собаку".
Джо Байден, которому в текущем году должен исполниться 81 год, является самым пожилым президентом за всю историю США. В последнее время он неоднократно спотыкался или падал на публичных мероприятиях, пытался "поздороваться" с воздухом или безуспешно искал выход со сцены. Кроме того, по всей видимости, Байден временами путается в своем возрасте, заявляя, что ему якобы несколько сотен лет, что явно свидетельствует о снижении когнитивных способностей американского лидера.