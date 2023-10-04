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Американская пресса сообщила о планах США передать Украине захваченное по пути в Йемен иранское вооружение

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Американская пресса сообщила о планах США передать Украине захваченное по пути в Йемен иранское вооружение

Вооружение иранского производства, которое следовало в Йемен и было задержано американскими военными, будет передано США Украине. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.


Еще в январе 2023 года военно-морскими силами США и Франции в Оманском заливе было задержано судно с грузом оружия иранского производства. Оно следовало в Йемен, вероятно – к повстанцам-хуситам, которые ориентированы на Иран. На борту судна были обнаружены более 3 тысяч автоматов, 578 тысяч патронов и 23 противотанковые управляемые ракеты.

По сообщению американской прессы, тысячи единиц перехваченного иранского оружия будут переданы Украине. Тем самым, США рассчитывают закрыть «наиболее острые потребности» украинской армии.

Сейчас ВСУ ожидают дополнительной помощи от США и европейских стран. Однако возможности Запада по оказанию военной поддержки Украины постепенно снижаются. Это связано, в первую очередь, с истощением запасов оружия и снарядов в арсеналах западных армий.

В США сейчас начался политический кризис из-за разногласий по бюджету. Республиканцы, составляющие большинство в нижней палате Конгресса – Палате представителей, потребовали не включать в бюджет военную помощь Украине, а рассматривать ее отдельно. Это свидетельствует о нарастании негативных настроений по отношению к оказываемой киевскому режиму военной и финансовой поддержке.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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24 комментария
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  1. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:29
    +1
    Разве сейчас у ВСУ «наиболее острые потребности» именно в автоматах?
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 18:39
      +4
      Есть проблема - согласно условиям эмбарго ООН на поставку вооружений в Йемен, конфискованное оружие подлежит уничтожению. оно не должно использоваться в ходе других военных конфликтов.
      Хотя когда подобные вещи останавливали янкесов-Байден и Ко "нарисуют" какой нибудь указ и все дела.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 18:52
        +1
        Цитата: knn54
        конфискованное оружие подлежит уничтожению.

        Это декларация США и не более, а в реалии всё и всегда, было наоборот.
        Когда Штаты не нарушали конвенции и соглашения ? Да никогда.
        Ну могет назовете когда не нарушали.
        А может помните интервенцию в России, тоже нарушение деклараций, а это было.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 20:10
          0
          Тем самым, США рассчитывают закрыть «наиболее острые потребности» украинской армии.

          Брехня. Афёра очередная. Раздувание в СМИ "бега на месте".
          На Украине должны остаться сотни тысяч (если не миллионы) калашей после распада СССР
          Xoxлы, конечно, те ещё мастера распродажи госимущества, но в мире просто нет такого рынка, чтоб за восемь лет столько распродать.
          Пол миллиона патронов? Так США и десятки миллионов поставят не напрягаясь, и их бюджет на фоне миллиардов попила "украинской помощи" этого даже не заметит.
          А несколько штук ракет ПТРК вообще не о чём.
      2. Normann
        Normann Сегодня, 19:03
        +1
        согласно условиям эмбарго ООН
        кому какое дело до резолюций этой "организации"
      3. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 19:12
        -1
        Есть проблема - согласно условиям эмбарго ООН на поставку вооружений в Йемен, конфискованное оружие подлежит уничтожению...

        Так америкосы и передадут его Украине для уничтожения... А как скоро оно окажется опять в том же Йемене или ещё где-то, куда его повторно перепродаст ЗелиБоба и его команда, об этом только они и знают, а мы можем только догадываться...
    2. sir.jonn
      sir.jonn Сегодня, 18:44
      0
      Цитата: Андрей Москвин
      Разве сейчас у ВСУ «наиболее острые потребности» именно в автоматах?

      Гораздо более любопытно пиратство США.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 18:48
        0
        Цитата: sir.jonn
        Гораздо более любопытно пиратство США.

        А что любопытного, когда со времен образования США, они занимались пиратством. Разве это секрет.
      2. Escariot
        Escariot Сегодня, 18:51
        -2
        Цитата: sir.jonn
        Цитата: Андрей Москвин
        Разве сейчас у ВСУ «наиболее острые потребности» именно в автоматах?

        Гораздо более любопытно пиратство США.

        Юридически это не пиратство, ибо любая держава может проверить судно на наличие нелегального груза и задержать его. Помните как Иван Хурст обыскивал сухогруз в черном море? Вот тут тоже самое, только оружие всё-таки нашли. Контрабанда.
      3. Харитon
        Харитon Сегодня, 19:03
        0
        Эту партию французы захватили, US NAVY помогали, а потом забрали. потому она публична…ООН и прочие бюрокрвты
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:57
      -1
      Андрей Москвин-у них потребность в авиабомбах и ракетах ,мы их на них сбрасываем,но видать мало lol Ещё хотят lol
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:31
    +2
    Цитата: Андрей Москвин
    Разве сейчас у ВСУ «наиболее острые потребности» именно в автоматах?

    Заберите вот это, и - заткнитесь. Вот смысл.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:54
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Разве сейчас у ВСУ «наиболее острые потребности» именно в автоматах?

      А где в мире нет потребности в автоматах (штурмовых винтовок).
  3. Харитon
    Харитon Сегодня, 18:33
    +1
    Не 3000, а 2116 единиц иранских лицензионных калашниковых.
    Просят истребители с хайпом, а получают штурмовые винтовки
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:41
      +2
      Цитата: Харитon
      Не 3000, а 2116 единиц иранских лицензионных калашниковых.
      Просят истребители с хайпом, а получают штурмовые винтовки

      good
      Не сто тысяч, а миллион. И не на скачках, а в рулетку. И не выиграл, а проиграл.
  4. ASM
    ASM Сегодня, 18:38
    +1
    Смеются п-сы. Кто эти вооружения будет применять и обслуживать? Это тупо рекламная акция.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:46
    0
    По сообщению американской прессы, тысячи единиц перехваченного иранского оружия будут переданы Украине.

    Так штаты уже передали, все оружие времен вьетнамской войны ( а может и корейской).
  6. Tim666
    Tim666 Сегодня, 18:56
    0
    Цитата: carpenter
    Цитата: sir.jonn
    Гораздо более любопытно пиратство США.

    А что любопытного, когда со времен образования США, они занимались пиратством. Разве это секрет.

    Каперство было узаконено во всем мире, учите историю
  7. Tim666
    Tim666 Сегодня, 19:00
    0
    Цитата: ASM
    Смеются п-сы. Кто эти вооружения будет применять и обслуживать? Это тупо рекламная акция.

    Кто будет обслуживать АК? Нужно полагать что солдаты...
  8. alystan
    alystan Сегодня, 19:15
    0
    А сколько они уже передали, и не только украинцам, ничего вслух не оглашая...
  9. костя1
    костя1 Сегодня, 19:27
    +1
    Что за пиратство?-с какой стати янки задерживают суда других стран?
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 20:56
      -1
      Цитата: костя1
      Что за пиратство?-с какой стати янки задерживают суда других стран?

      С той же самой с коей Иван Хурст обыскивал сухогруз недалеко от Стамбула - борьба с контрабандой оружия. Только американцы оружие всё-таки нашли. Конвенция по морскому праву одобряет
  10. Александр58
    Александр58 Сегодня, 20:24
    0
    Барыги - ворованным торгуют!
    Устали по всему миру наскребать помощь бандерью - перешли на отжатое !
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 20:58
      -1
      Цитата: Александр58
      Барыги - ворованным торгуют!
      Устали по всему миру наскребать помощь бандерью - перешли на отжатое !

      А у кого груз то украли? Хозяина отыскать не могут. А тот, не будь , за грузом не приходит, ибо ему светит срок за контрабанду.