Американская пресса сообщила о планах США передать Украине захваченное по пути в Йемен иранское вооружение

Вооружение иранского производства, которое следовало в Йемен и было задержано американскими военными, будет передано США Украине. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.
Еще в январе 2023 года военно-морскими силами США и Франции в Оманском заливе было задержано судно с грузом оружия иранского производства. Оно следовало в Йемен, вероятно – к повстанцам-хуситам, которые ориентированы на Иран. На борту судна были обнаружены более 3 тысяч автоматов, 578 тысяч патронов и 23 противотанковые управляемые ракеты.
По сообщению американской прессы, тысячи единиц перехваченного иранского оружия будут переданы Украине. Тем самым, США рассчитывают закрыть «наиболее острые потребности» украинской армии.
Сейчас ВСУ ожидают дополнительной помощи от США и европейских стран. Однако возможности Запада по оказанию военной поддержки Украины постепенно снижаются. Это связано, в первую очередь, с истощением запасов оружия и снарядов в арсеналах западных армий.
В США сейчас начался политический кризис из-за разногласий по бюджету. Республиканцы, составляющие большинство в нижней палате Конгресса – Палате представителей, потребовали не включать в бюджет военную помощь Украине, а рассматривать ее отдельно. Это свидетельствует о нарастании негативных настроений по отношению к оказываемой киевскому режиму военной и финансовой поддержке.