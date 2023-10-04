Военное обозрение
Войти Регистрация

В Курской области во время атаки украинского беспилотника был ранен дежурный дружинник

2
В Курской области во время атаки украинского беспилотника был ранен дежурный дружинник

Сегодня украинские формирования атаковали район села Плехово Суджанского района Курской области с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.


Сначала село подверглось обстрелу со стороны Украины. В результате огня с территории соседнего государства никто не пострадал, но в ряде домовладений были повреждены заборы и хозяйственные постройки, посечен осколками автомобиль одного из мирных жителей.

Из-за обстрела ВСУ были обесточены села Гуево, Плехово и Горналь. Над восстановлением энергоснабжения населенных пунктов работают прибывшие на место ремонтно-восстановительные бригады.


В селе Плехово, как сообщил губернатор Старовойт, в результате атаки БПЛА ВСУ был ранен дежурный дружинник центра «Патриот». Как отметил глава региона, дружинник пострадал из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Мужчина получил осколочные ранения средней степени тяжести, медицинская помощь дружиннику была оказана на месте, а затем его отвезли в Суджанскую центральную районную больницу.

Дал команду представить дружинника к региональной награде «За верность долгу и мужество». Желаю скорейшего выздоровления!

- написал губернатор Старовойт в своем Telegram-канале.

Напомним, что после начала спецоперации ВС РФ и участившихся обстрелов и нападений ВСУ на приграничные территории, в ряде регионов России, включая и Курскую область, были созданы формирования территориальной обороны из числа желающих местных жителей, имеющих опыт военной службы или участия в боевых действиях, а также прошедших специальную подготовку.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:53
    +2
    Курскую область обстреливают,а что с нашей стороны?Жёсткая ответка или бесполезная озабоченность чиновников,в первую очередь МИДа?
  2. Radikal
    Radikal Сегодня, 19:09
    +1

    Сначала село подверглось обстрелу со стороны Украины. В результате огня с территории соседнего государства никто не пострадал...
    М-да, "с территории соседнего государства". Это о каком соседнем государстве речь? То есть левее по границе это ЛБС, а всё, что правее это ГГ с соседним государством?! Да-а-а, поэтому и не линия фронта, а ЛБС, и не война, а СВО. Тьфу! sad