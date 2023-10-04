В Курской области во время атаки украинского беспилотника был ранен дежурный дружинник

Сегодня украинские формирования атаковали район села Плехово Суджанского района Курской области с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Сначала село подверглось обстрелу со стороны Украины. В результате огня с территории соседнего государства никто не пострадал, но в ряде домовладений были повреждены заборы и хозяйственные постройки, посечен осколками автомобиль одного из мирных жителей.
Из-за обстрела ВСУ были обесточены села Гуево, Плехово и Горналь. Над восстановлением энергоснабжения населенных пунктов работают прибывшие на место ремонтно-восстановительные бригады.
В селе Плехово, как сообщил губернатор Старовойт, в результате атаки БПЛА ВСУ был ранен дежурный дружинник центра «Патриот». Как отметил глава региона, дружинник пострадал из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Мужчина получил осколочные ранения средней степени тяжести, медицинская помощь дружиннику была оказана на месте, а затем его отвезли в Суджанскую центральную районную больницу.
Дал команду представить дружинника к региональной награде «За верность долгу и мужество». Желаю скорейшего выздоровления!
- написал губернатор Старовойт в своем Telegram-канале.
Напомним, что после начала спецоперации ВС РФ и участившихся обстрелов и нападений ВСУ на приграничные территории, в ряде регионов России, включая и Курскую область, были созданы формирования территориальной обороны из числа желающих местных жителей, имеющих опыт военной службы или участия в боевых действиях, а также прошедших специальную подготовку.