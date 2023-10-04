"МВД Украины озадачилось поиском способов возврата уехавших из страны военнообязанных"

Те, кто выехал за границу, нарушили закон, потому что выехали нелегально. Кто легально – это другая история , в командировку или на обучение. Государство ищет золотую середину, чтобы вернуть их в страну

С учетом большого количества потерь в рядах ВСУ, значительно возросших в ходе четырехмесячного «контрнаступления», киевский режим готов на все, лишь бы отправить в армию буквально всех украинских граждан призывного возраста. В период военного положения, действующего непрерывно на Украине с 24 февраля прошлого года, возрастная планка для призыва была поднята, сейчас мобилизовать могут мужчин от 18 до 60 лет. Недавно были сняты и многие ограничения по медицинским показателям, а также брони по месту работы.При этом украинские мужчины в большинстве своем вовсе не горят желанием оказаться на фронте. Для уклонения от призыва используются всевозможные уловки, включая фиктивные медсправки, просто «уход в подполье» и так далее. Не сильно помогает и так называемая насильная мобилизация, в ходе которой на украинских мужчин устраиваются настоящие облавы, порою в самых неожиданных местах.Наиболее надежным способом остается выезд за границу. Хотя на период действия военного положения военнообязанным запрещено покидать пределы страны, тысячи украинцев успели это сделать и продолжают эмигрировать, в том числе пользуясь чрезвычайно развитыми на Украине коррупционными схемами. Многие пересекают границу с ближайшими европейскими странами, используя, например, личные плавсредства, прячась в багажниках машин и даже вентиляционных шахтах пассажирских вагонов.Киевские власти неоднократно пытались изобрести способы возврата «армии уклонистов» из-за рубежа, но всякий раз сталкивались с юридическими проблемами действующего в западных странах законодательства касательно депортации иностранцев на родину. На этот раз к процессу решения проблемы возврата сбежавших призывников подключилось МВД Украины.— рассказал в интервью одному из украинских изданий министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.Глава правоохранительного ведомства не стал распространяться, какие именно юридические механизмы уже изобрели в МВД, видимо, чтобы не дать возможность уклонистам-эмигрантам придумать контрмеры против них. Однако Клименко пригрозил тем, кто нелегально выехал за границу, наказанием в виде административного штрафа и даже уголовной ответственностью. Сомнительно, конечно, что это заявление главы украинского МВД сподвигнет отсиживающихся за рубежом потенциальных солдат ВСУ бросить все и вернуться обратно.