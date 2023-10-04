Военное обозрение
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МВД Украины озадачилось поиском способов возврата уехавших из страны военнообязанных

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МВД Украины озадачилось поиском способов возврата уехавших из страны военнообязанных

С учетом большого количества потерь в рядах ВСУ, значительно возросших в ходе четырехмесячного «контрнаступления», киевский режим готов на все, лишь бы отправить в армию буквально всех украинских граждан призывного возраста. В период военного положения, действующего непрерывно на Украине с 24 февраля прошлого года, возрастная планка для призыва была поднята, сейчас мобилизовать могут мужчин от 18 до 60 лет. Недавно были сняты и многие ограничения по медицинским показателям, а также брони по месту работы.


При этом украинские мужчины в большинстве своем вовсе не горят желанием оказаться на фронте. Для уклонения от призыва используются всевозможные уловки, включая фиктивные медсправки, просто «уход в подполье» и так далее. Не сильно помогает и так называемая насильная мобилизация, в ходе которой на украинских мужчин устраиваются настоящие облавы, порою в самых неожиданных местах.

Наиболее надежным способом остается выезд за границу. Хотя на период действия военного положения военнообязанным запрещено покидать пределы страны, тысячи украинцев успели это сделать и продолжают эмигрировать, в том числе пользуясь чрезвычайно развитыми на Украине коррупционными схемами. Многие пересекают границу с ближайшими европейскими странами, используя, например, личные плавсредства, прячась в багажниках машин и даже вентиляционных шахтах пассажирских вагонов.

Киевские власти неоднократно пытались изобрести способы возврата «армии уклонистов» из-за рубежа, но всякий раз сталкивались с юридическими проблемами действующего в западных странах законодательства касательно депортации иностранцев на родину. На этот раз к процессу решения проблемы возврата сбежавших призывников подключилось МВД Украины.

Те, кто выехал за границу, нарушили закон, потому что выехали нелегально. Кто легально – это другая история, в командировку или на обучение. Государство ищет золотую середину, чтобы вернуть их в страну

— рассказал в интервью одному из украинских изданий министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Глава правоохранительного ведомства не стал распространяться, какие именно юридические механизмы уже изобрели в МВД, видимо, чтобы не дать возможность уклонистам-эмигрантам придумать контрмеры против них. Однако Клименко пригрозил тем, кто нелегально выехал за границу, наказанием в виде административного штрафа и даже уголовной ответственностью. Сомнительно, конечно, что это заявление главы украинского МВД сподвигнет отсиживающихся за рубежом потенциальных солдат ВСУ бросить все и вернуться обратно.
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20 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:49
    0
    Навряд ли что то получится с возвратом бегунков из Европы на Украину.Разве что в Польше.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 18:56
      0
      Вернуть креакла и отправить его в окопы...??? Das ist fantastisch!!! Да они потом весь ЕС засудят... А Брюсселю это надо...???
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:01
      +3
      Хм..У нас наоборот.Дают выехать(даже тем,кого нельзя выпускать из страны),а потом по адресу шлют повестку.Как этому Дане Милохину,на его адрес в Анапе..А адресат то тю тю..Впрочем,какой из него боец?
      1. seamen2
        seamen2 Сегодня, 20:06
        +2
        *Впрочем,какой из него боец?*
        А чем он лучше срочников. Им можно служить, а этому почему нельзя.
      2. Гиперион
        Гиперион Сегодня, 20:57
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Как этому Дане Милохину,на его адрес в Анапе..А адресат то тю тю..Впрочем,какой из него боец?

        Боец из Милохина, в плане физо, получше иного мобилизованного, с кучей болячек и пивным животом:
        https://www.youtube.com/shorts/nmyOdmU0SC4
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 19:12
      +2
      -На этот раз к процессу решения проблемы возврата сбежавших призывников подключилось МВД Украины.
      С 1.10.23 полицейским запрещен выезд с Украины.Готовится проект о увеличении возрастного потолка до 55 лет рядового и сержантского состава,до 70 лет-для офицерского.
      Призывать будут уже с 17 лет..
      Так что без беженцев "пушечного мяса" хватает.Пока...
    4. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 19:35
      0
      Они даже из Польши, не вернутся. Начнут и там скакать в кастрюлях. Это на майдане им весело было, убивать безоружный « беркут». А на передовой- не поскачешь. Гнилой народец…((
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 20:29
        0
        Цитата: Андрей Николаевич
        Они даже из Польши, не вернутся. Начнут и там скакать в кастрюлях. Это на майдане им весело было, убивать безоружный « беркут». А на передовой- не поскачешь. Гнилой народец…((

        Ничего пускай бегают, по любым причинам и подольше. Чем больше там "бегунков", а они как раз в большинстве среднего возраста и вполне здоровые, тем меньше у нас потерь, даже "трёхсотыми" !
    5. Маз
      Маз Сегодня, 21:07
      0
      В автобусе в котором я пересекал границу 404 и Польши полтора месяца назад, мужчин было трое, все трое после 60 лет, я был самый молодой. Остальные - женщины и дети. При этом троих подростков около 16 лет не выпустили из страны. Битва была эпическая, около часа и кричали, и просили, и угрожали, и обьясняли - фиг не выпустили. причина была уважительная - папа на фронте, а у них нет его бумажного разрешения на выезд заверенного нотариусом. Они даже позвонили на командира части где служил папа, тот им выслал на телефон фото заверенного им разрешения отца на выезд дитяти, но пограничные дамы были непреклонны, только бомажная документа заверенная нотариусом. . Так мы без них и уехали. А Въезд в украину был также похож на выезд - одни женщины, дети, а мужиков призывного возраста в автобусе не было вообще. Зато на улицах славного города Днепропетровска и Львова я наблюдал море мужчин призывного возраста. Не знаю чо они там мобилизовывают , но там таки есть ещё не хилый ресурс на мобилизацию...
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:50
    +5
    Зачем нелегально выехавшему возвращаться?Ведь и возвращение тоже тогда получается нелегальное,раз уж выехал нелегально wassat А значит,сиди в загранице или езжай туда откуда не выдадут good
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 19:02
      +3
      Солженицын не возвращается, мотивируя это тем, что его в своё время насильно вывезли из СССР. Не хочет ли он, чтобы его таким же образом ввезли обратно? laughing
      Л. Шебаршин.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:11
        -1
        Это вопрос сотрясения воздуха,даже тогда.Ну и как,удалось НАСИЛЬНО привезти назад в СССР?
      2. Комментарий был удален.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:59
    +1
    "Те, кто выехал за границу, нарушили закон, потому что выехали нелегально."

    Ну и дальше что ? Ну высказывайте озабоченность, не уж то кто то возвернёт сбежавших обратно. Анекдот.
    Кто сбежал, знают как избежать возврата и это эллемментарно, не для того они бежали, что бы лоб под пули подставлять. В моем доме трое таких и смеются.
  4. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 19:00
    +1
    Рано или поздно, дойдет дело до облав и отлова. Такая уже закономерность: сначала слово, а потом и дело.
  5. Eug
    Eug Сегодня, 19:00
    +1
    Будет как всегда - "нелегалов" не найдут или не смогут вернуть, следовательно будут пытаться возвращать тех, кто за границей легально - в командировке или на обучении, и будут ужесточать условия призыва "для тех, кто в танке", то бишь на Украине. Крупные IT-шные фирмы, в основном западные, еще перед началом СВО вывозили сотрудников, знаю про Турцию, возможно, еще куда-то. А механизм очень прост - депортация (на рiдну неньку) за малейшее правонарушение,
    нелегальную работу, неуплату налогов и т.д.
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:01
    +1
    Ага... вернешь их, как же. Ищи ветра в поле.
  7. костя1
    костя1 Сегодня, 19:22
    +2
    Осталось пригрозить всяким пшекам-если не выдадут уклонистов-украинцы им войну объявят
  8. Boris Manzhela
    Boris Manzhela Сегодня, 19:29
    -2
    Цитата: Прокоп_Свинин
    Рано или поздно, дойдет дело до облав и отлова. Такая уже закономерность: сначала слово, а потом и дело.

    Правительство Пакистана объявило о масштабной высылке незаконно находящихся в стране мигрантов, что вызвало тревогу среди сбежавших от талибов 1,7 миллиона афганцев.
    Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел страны Сарфраз Бугти заявил, что подобные меры не направлены против афганских беженцев напрямую и будут распространяться на мигрантов всех национальностей. «Любой, кто живет в стране нелегально, должен вернуться обратно», — сказал он. Бугти добавил, что все незарегистрированные мигранты должны добровольно вернуться в свои страны до конца октября, чтобы избежать массовых арестов и насильного возвращения на родину. Он также уточнил, что правительство планирует конфисковать имущество и активы нелегальных мигрантов и создать специальную телефонную линию, чтобы представители общественности могли сообщать властям о таких мигрантах за вознаграждение.

    Я так думаю аналогичный "исход" и высылка украинцев начнутся с Польши, а там и другие подтянутся.
  9. solar
    solar Сегодня, 19:39
    -4
    сейчас мобилизовать могут мужчин от 18 до 60 лет

    Сказки. До 27 лет включительно на Украине не подлежат мобилизации. Студентов тоже не мобилизуют, причем в любом возрасте.
  10. Александр123
    Александр123 Сегодня, 19:42
    0
    "МВД Украины озадачилось поиском способов возврата уехавших из страны военнообязанных"
    Да нельзя им людей доверять - всех под чистую угробят. Не ямы, а бездонные пропасти демографические роют.