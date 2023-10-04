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Глава Минстратегпрома Украины заявил о планах совместного с США производства систем ПВО на украинской территории

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Глава Минстратегпрома Украины заявил о планах совместного с США производства систем ПВО на украинской территории

Фото носит иллюстративный характер



США и Украина якобы будут совместно производить системы противовоздушной обороны на украинской территории. Об этом заявил глава Минстратегпрома Украины Александр Камышин.

По утверждению украинского министра, во время визита в США были не только достигнуты договоренности о дальнейшей финансовой и военной помощи Украине, но и принято решение запустить совместное производство систем противовоздушной обороны. Камышин заявил, что работа над данным проектом якобы уже началась, а первые результаты партнерства будут видны в ближайшее время, в конце 2023 года.

Интересно, что в последнее время киевский режим только и рассуждает о развертывании неких совместных производств вооружений на территории страны – то с немецкими, то с турецкими компаниями, а теперь и с США. Правда, не очень понятно, как будет осуществляться это производство в условиях постоянных ракетных ударов по объектам военной и военно-промышленной инфраструктуры Украины, и кто из американских инженеров захочет отправиться работать в таких условиях.

Впрочем, речь может идти и о создании на американские деньги сугубо украинских промышленных цехов, на которых, к примеру, будут модернизироваться старые ракеты советского производства или производиться новые на их основе.

В любом случае, сейчас развертывание любого военного производства на украинской территории было бы сопряжено с колоссальными рисками для компании-производителя, и маловероятно, что американский оборонно-промышленный комплекс, при всей своей жажде наживы, отважился бы на строительство на Украине полноценных промышленных предприятий.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пэтриот#/media/Файл:JASDF_MIM-104_Patriot_
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12 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:02
    0
    Ну да судоверфь имени 61коммунара в Николаеве уже получила заказ на постройку трёх авианосцев-из дерьма и палок wassat
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 19:16
      +3
      Ну да судоверфь имени 61коммунара в Николаеве уже получила заказ на постройку трёх авианосцев-из дерьма и палок

      Никак не пойму зачем им нужно производить именно в Украине...??? Это вроде как один из способов отмывки бабок и конкретного воровства... Мы строили, строили и почти всё построили, а русские прилетели и всё разбомбили... Вон видите ту воронку... Это же уже почти достроенный завод был... Прекрасная схема для коррупции и воровства...
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 19:30
        +1
        Цитата: Lev_Russia
        Никак не пойму зачем им нужно производить именно в Украине...??? Это вроде как один из способов отмывки бабок и конкретного воровства..

        Способ прекрасный! НО!! Кроме того, это уже будут "украинские" ракеты, байрактары, ПВО...И РФ никаких претензий, а тем более ударов, по данным странам произвести не сможет. И претензий не предъявишь!
  2. костя1
    костя1 Сегодня, 19:16
    +1
    украинцы могут только клянчить-"производить"-это не для них
  3. К-50
    К-50 Сегодня, 19:20
    +2
    Глава Минстратегпрома Украины заявил о планах совместного с США производства систем ПВО на украинской территории

    Каких грибов нажрались, что до сих пор где-то в альтернативной реальности витают?
    Кто же им позволит?
    Хотя как вариант стырить выделенные средства и списать всё на русских канает. lol
  4. fiv
    fiv Сегодня, 19:23
    +1
    Минобороны усраины получило от национальнопреданных ситхов чертежи Звезды смерти. С сенатором Палпатином обсуждается вопрос производства на территории Хряхлюндии. Или Хлюхряндии. Или не с сенатором.
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:28
    +1
    ПВО наверно один из самых сложных типов оружия, их производителей наверно не больше, чем авиапроизводителей. Смахивает на какой-то распил денег. Снаряды даже не производят на территории Украины, а тут то огромный высотный дрон для учений истребителей, то системы ПВО делать собираются
  6. Юра
    Юра Сегодня, 19:29
    +1
    Им уже ничего и никто не поможет. Эй, Камышин и Зеленский дарю вам лыжи, всё равно они сейчас без дела висят у меня на веранде, смазать только не забудьте когда будете рвать когти из незалежной.
  7. Александр123
    Александр123 Сегодня, 19:34
    +1
    Да- да- да, конечно, сейчас такое строительство - самое то. Сказали же, что Украина- полигон. А такое производство - отличная мишень. Может, дороговата. Дешевле было бы мешок мела - крест где- нибудь побольше нарисовать. Да, ну и прикрытие для прикарманивания бабок.
  8. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 19:37
    +1
    Похоже эти все "производства", будут только имитацией таковых в цехах-макетах. А поставляться всё будет в готовом виде. Запад похоже хочет снять с себя ответственность за использование их оружия для ударов по территории России. Дескать они сами произвели, и мы им не указ куда стрелять.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:57
      0
      Скорее будут говорить что это не американский пэтриот не очень, а это украинская система ППО "пидтримка" плохая, в подвале делали
  9. nordscout
    nordscout Сегодня, 20:29
    0
    Вызывает большое сомнение создание на территории Укрорейха какого - нибудь предприятия.... Надо быть совсем "отмороженным" - вкладывать деньги в тамошнюю экономику... Правда, есть один "вариант" -" отмывание" с последующим "распилом" и раскладыванием по карманам. Но, уже, и в США испытывают политический "дискомфрт" от этого "варианта"...