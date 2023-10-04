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Экс-разведчик США: Победу ВС РФ в украинском конфликте приблизило усовершенствование обороны

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Экс-разведчик США: Победу ВС РФ в украинском конфликте приблизило усовершенствование обороны

Принятые российским лидером Владимиром Путиным решения, касающиеся вооруженного конфликта на Украине, значительно увеличили шансы российской армии на победу. Об этом заявил бывший разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер.


В интервью изданию RealTruthTalk бывший сотрудник американской разведки заявил, что благодаря усовершенствованию обороны и увеличению объемов производства вооружений Россия коренным образом изменила ход украинского кризиса. В то время как Россия обладает стратегическим преимуществом, США находятся в очень плохом положении.

Риттер также подчеркнул, что со стороны украинцев было бы разумным прекратить слепо подчиняться Вашингтону и тем самым сохранить значительное количество жизней. По мнению эксперта, украинская армия в настоящее время находится на грани полного разгрома.

ВСУ не могут выдержать натиска российской армии, у них закончились имевшиеся у них стратегические резервы. В то же время Россия еще больше наращивает свои силы. На фоне неминуемого краха украинской армии, боевики киевского режима массово дезертируют со своих позиций.

Украинская армия уже более четырех месяцев продолжает так называемое "контрнаступление" на Запорожском, Артемовском и Южнодонецком направлениях, бросая в бой подготовленные в странах НАТО бригады, оснащенные западной военной техникой. По словам президента России Владимира Путина, за это время ВСУ не удалось достичь каких-либо результатов, при этом потеряв во время бессмысленных атак более 70 тысяч своих военнослужащих.
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6 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:16
    +1
    Ещё не всё перебрали???
    Знаю, знаю текст моего комментария.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:24
      -1
      Стратегически Россия все делает правильно, у украины нет времени на подготовку что-то серьезного, и она вынужденно сжигает то что есть, а вот теперь бы России ударить резервами, ну надеюсь все к этому и идет.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 19:49
        0
        Не все так просто. Сейчас конечно идёт "скрытая" мобилизация и пытаются всеми правдами и не правдами создавать "бригады добровольцев" привлекая малообеспеченные слои населения. И даже если и получилось создать резервы для удара - этого мало, надо ещё проводить зачистку, наведение и поддержание порядка на освобождаемых территориях. А это уже работа Росгвардии и есть ли для этого силы и средства?
  2. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 19:53
    +2
    Вот не могу понять, о какой победе пишут! Позиционка с вылазками разведгрупп с обеих сторон, какая тут победа?!!!
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 21:09
      0
      Позиционка с вылазками разведгрупп в ноябре 1918 года завершилась капитуляцией Германии, причём в ситуации, когда на территории самой Германии не было ни одного солдата Антанты. Просто поняли, что дальнейшее сопротивление не имеет смысла из-за исчерпания ресурсов (включая человеческий) и сдались.
  3. Умник
    Умник Сегодня, 20:08
    0
    Риттер работает на Кремль и все об этом знают