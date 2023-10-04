Принятые российским лидером Владимиром Путиным решения, касающиеся вооруженного конфликта на Украине, значительно увеличили шансы российской армии на победу. Об этом заявил бывший разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер.В интервью изданию RealTruthTalk бывший сотрудник американской разведки заявил, что благодаря усовершенствованию обороны и увеличению объемов производства вооружений Россия коренным образом изменила ход украинского кризиса. В то время как Россия обладает стратегическим преимуществом, США находятся в очень плохом положении.Риттер также подчеркнул, что со стороны украинцев было бы разумным прекратить слепо подчиняться Вашингтону и тем самым сохранить значительное количество жизней. По мнению эксперта, украинская армия в настоящее время находится на грани полного разгрома.ВСУ не могут выдержать натиска российской армии, у них закончились имевшиеся у них стратегические резервы. В то же время Россия еще больше наращивает свои силы. На фоне неминуемого краха украинской армии, боевики киевского режима массово дезертируют со своих позиций.Украинская армия уже более четырех месяцев продолжает так называемое "контрнаступление" на Запорожском, Артемовском и Южнодонецком направлениях, бросая в бой подготовленные в странах НАТО бригады, оснащенные западной военной техникой. По словам президента России Владимира Путина, за это время ВСУ не удалось достичь каких-либо результатов, при этом потеряв во время бессмысленных атак более 70 тысяч своих военнослужащих.