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Президент Чехии призвал европейцев «не уставать» от вооруженного конфликта на Украине

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Президент Чехии призвал европейцев «не уставать» от вооруженного конфликта на Украине

В Европарламенте с интересным заявлением выступил президент Чехии Петр Павел. Он призвал жителей европейских стран «не уставать» от вооруженного конфликта на Украине и понадеялся, что в эту страну в обозримом будущем «придет мир».


Как отметил Павел, жителям европейских стран не стоит поддаваться усталости. Для Украины, заявил чешский президент, надо создать такие условия, чтобы она существовала в будущем в процветании и мире. Россия, отметил Павел, должна покинуть территории, которые Запад признает украинскими. Естественно, волеизъявление жителей этих территорий псевдодемократ Петр Павел в расчет не принимает, будто бы и нет русского и русскоязычного населения Донбасса, Запорожья, Херсонщины.

Основой силы и могущества Европы Петр Павел назвал ее единство и разнообразие. В то же время, по словам чешского президента, есть некие враги, которые пытаются ослабить европейское единство, подрывая демократические принципы, на которых основывается современная объединенная Европа.

Петр Павел похвалил Евросоюз за адекватное реагирование на такие вызовы как пандемия коронавируса или украинский конфликт. Но, в то же время, чешский президент обратил внимание, что европейские страны якобы не смогли вовремя распознать планы России относительно Украины.

В целом, выступление чешского лидера в Европарламенте было своего рода апологией европейского «единства». Примечательно, что оно состоялось вскоре после победы партии «Направление – социальная демократия» на выборах в Словакии, в результате чего формирование правительства страны было доверено Роберту Фицо – политику, которого регулярно обвиняют в «пророссийских» настроениях и называют «словацким Орбаном», проводя параллели со взглядами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
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17 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:29
    +3
    А чего кто-то из простых европейцев устал??? Напрямую это их практически не косается, эту тему педалируют только политики дабы свалить оппонентов, типа хватит помогать Украине, дома дел навалом, но это всё мишура, так что про какую усталость говорит этот, не понятно.
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 19:44
      +1
      и вот кого он сумел призвать? призвал ли он? нет_только-только начал призывать! автор торопит события!
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 19:57
        +4
        Чехия самой первой получила статус "не дружественной", одновременно с США
        Нет никакой надежды что они сделают что-то хорошее для России в частности и для всего остального мира вообще.
        Только зло, фальсификации, призывы к убийствам и войнам.
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 20:35
      -1
      Мне почему то кажется, что если бы Украины не было, её Западной Европе и Штатам нужно было бы придумать... Все знали, что надвигается очередной экономический кризис и рецессия и нужно будет за него оправдываться перед своим народом, а тут... Что..., газ и бензин подорожали...??? Да ладно... Вы посмотрите как тяжело украинцам на которых напала Россия... Представьте себя на месте этих несчастных украинцев... Им нужно чем только можно и даже нельзя обязательно помочь... Да и вообще - во всём виноват Путин!!! Да если бы не Украина, он бы давно уже напал на Европу... Так что терпите...Все их речи сводятся примерно к этим двум, трём постулатам... С фантазией у них реально туго...
    3. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 20:38
      +1
      что считать усталостью... тот же Павел пообещал трудными ближайшие два года... падение ВВП в полугодии - 0,6%, дефицит бюджета - правительство продвигает пакет экономии... народ как-то не очень (58% граждан Чехии не верят, что утвержденный властями в июне пакет экономических реформ по оздоровлению финансов позитивно отразится на экономике, сообщило в четверг Чешское радио со ссылкой на исследование агентства Median https://1prime.ru/state_regulation/20230921/841793682.html) и отрицать что народ не связывает это с тем что на Украине... не зря у соседей Фицо поднимет эту тему
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 20:54
      +1
      Будет правильнее Резидент в Чехии.-уж больно быстро среагировал на призыв англосаксов.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:30
    +1
    когда памятник Павлику поставите тогда и будете щеки раздувать
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:47
      -1
      А кто щеки то раздувает?Я лично не вижу там напряга.У них даже пособие беженцам не срезали.Склады пусты?Так это касается современного вооружения.Со времен холодной войны там есть еще чего..
  3. fiv
    fiv Сегодня, 19:44
    0
    Я, конечно, сам то задолбался, но вы то уж пжалста, пддержити, пацаны. Этж наше обчее дело. Ато эт самое, тово. Пиваса всем, как обычна.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:46
    +1
    Всё верно он говорит lol ,и дальше нужно отдавать всё всукам,продать все своё и чужое имущество,заложить душу дьяволу-все ради того чтобы ук-роина и дальше агонизировала,управляемая извне недостана сотканная из чужих земель. fool fool
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:47
    0
    Это изделие номер 2,дал команду МИДу Чехии вернуть своего посла в Россию всеми путями! am
  6. Александр123
    Александр123 Сегодня, 19:49
    +1
    "Он призвал жителей европейских стран «не уставать» от вооруженного конфликта на Украине"
    Чертов энерджайзер. Несёт какой- то бред. Как будто крыша поехала.
  7. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 19:58
    0
    Естественно, волеизъявление жителей этих территорий псевдодемократ Петр Павел в расчет не принимает, будто бы и нет русского и русскоязычного населения Донбасса, Запорожья, Херсонщины.
    Они, кажется, уже все волеизъявили еще при коммунистах, когда согласились жить под властью бандеровцев. Разве нет? По крайней мере я не слышала, чтобы там были бы какие-то забастовки и митинги против украинизации и насаждения мойвы. Так что мне кажется тот народец бессмысленно спрашивать. Им что воля, что неволя -- все равно.
  8. Ратник_II_разряда
    Ратник_II_разряда Сегодня, 20:34
    0
    Когда в Чехии ближайшие президентские выборы?
  9. Александр58
    Александр58 Сегодня, 20:48
    0
    А мы не забыли, что фашистская Чехия ковала оружие Гитлеру, причём не за страх, а за совесть. Они за это не ответили, а надо было по стенке размазать.
  10. bandabas
    bandabas Сегодня, 21:05
    0
    Да уж. Не додушили ГДРовцы этих пресмыкающихся раболепствующих любителей кнедликов в 1968-м. Старший Брат не позволил, а жаль.
  11. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 21:08
    0
    Вот собака , везде успевает и в рекламе ТЕЛЕ2 сниматся и Чехией рулить