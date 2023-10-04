Президент Чехии призвал европейцев «не уставать» от вооруженного конфликта на Украине

В Европарламенте с интересным заявлением выступил президент Чехии Петр Павел. Он призвал жителей европейских стран «не уставать» от вооруженного конфликта на Украине и понадеялся, что в эту страну в обозримом будущем «придет мир».Как отметил Павел, жителям европейских стран не стоит поддаваться усталости. Для Украины, заявил чешский президент, надо создать такие условия, чтобы она существовала в будущем в процветании и мире. Россия, отметил Павел, должна покинуть территории, которые Запад признает украинскими. Естественно, волеизъявление жителей этих территорий псевдодемократ Петр Павел в расчет не принимает, будто бы и нет русского и русскоязычного населения Донбасса, Запорожья, Херсонщины.Основой силы и могущества Европы Петр Павел назвал ее единство и разнообразие. В то же время, по словам чешского президента, есть некие враги, которые пытаются ослабить европейское единство, подрывая демократические принципы, на которых основывается современная объединенная Европа.Петр Павел похвалил Евросоюз за адекватное реагирование на такие вызовы как пандемия коронавируса или украинский конфликт. Но, в то же время, чешский президент обратил внимание, что европейские страны якобы не смогли вовремя распознать планы России относительно Украины.В целом, выступление чешского лидера в Европарламенте было своего рода апологией европейского «единства». Примечательно, что оно состоялось вскоре после победы партии «Направление – социальная демократия» на выборах в Словакии, в результате чего формирование правительства страны было доверено Роберту Фицо – политику, которого регулярно обвиняют в «пророссийских» настроениях и называют «словацким Орбаном», проводя параллели со взглядами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.