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Перспективы зимнего наступления ВСУ

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Перспективы зимнего наступления ВСУ



Время истекает


Марк Милли месяц назад выдал украинской армии всего 30–45 дней до завершения наступления. В украинском сегменте началась настоящая истерика по этому поводу.

Вспомнили многое. И то, что ВСУ якобы отбили Херсон под самый закат прошлой осени. Разумеется, ни слова о практически добровольном уходе Российской Армии с правого берега Днепра. Вспомнили про Артемовск, решающие бои за который прошли как раз прошлой зимой. Топтание на месте с осени 2022 года комментаторы на Украине объясняют просто – не хватало техники и вооружений. Бойцы ВСУ настолько бравые, что им нипочем раскисшие грунты и заморозки. Чем дальше комментатор от линии фронта, тем более бравурно звучит его речь о продолжении наступления зимой.

Шеф военной разведки Буданов и в Вашингтоне, и в Киеве повторил примерно такое:

«Остановила ли зима сражения в прошлом году? Нет, это не так. Как вы думаете, почему это произойдет в этом году? Боевые действия будут продолжаться. Наступательная операция также будет продолжена».

Это скорее плохая новость для простых солдат ВСУ, которую подтверждают и в командовании НАТО.

15 августа состоялся слет высшего командования, в котором приняли участие Залужный, начштаба обороны Великобритании Энтони Радакин и главком вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи. Позже они анонсировали трансформацию тактики ВСУ. В частности, отход от наступления по всей линии фронта к точечным прорывам. В приоритете Запорожский фронт, направление на Токмак.

Спустя четыре месяца с начала провального наступления националистов всплывают интересные факты. Американцы с самого начала предлагали Киеву собрать мощный ударный кулак и пробить оборону Российской Армии в одном месте. Но в ВСУ думали иначе и попытались повторить 22 июня 1941 года, перейдя в наступление по всей границе.

Бандеровцы верили во многое. Верили, что удастся повторить Харьковскую катастрофу и отход Российской Армии из Херсона. Верили, что натовская техника станет тем самым энергетиком, с которым они и к Азовскому морю выйдут и Крым оккупируют. Нельзя сказать, что ВСУ были настолько неправы, что отказались от плана НАТО (если это вообще соответствует действительности).


Весной-летом 2023 года националисты оказались в невыгодном положении. Армия была вынуждена держать под контролем несколько тысяч километров границы от Херсона до Брестской области Беларуси. При этом у Российской Армии остался внушительный потенциал для наступления, особенно если националисты оставят бреши в собственной обороне. Сконцентрируй ВСУ силы в одном месте, россияне тут же ударят по скоплению, а также пойдут в наступление на оголенных участках обороны.

После провала летней наступательной кампании можно констатировать глубокий кризис стратегического и оперативного управления как в ВСУ, так и НАТО. Но это не означает, что киевский режим не погонит своих солдат в наступление грядущей зимой.

Марк Милли, к слову, недавно переобулся и дополнил свою тираду об истекающем времени следующим:

«ВСУ продвигаются очень медленно и очень целенаправленно, сохраняя живую силу. Всем критикам скажу, что есть еще много времени, пока погода будет оставаться пригодной для ведения боевых действий, есть еще много боеспособных сил. И украинцы совершенно не намерены останавливаться. Они будут идти до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель. У украинцев нет намерений прекращать боевые действия зимой».

Зима близко


С чем пришли ВСУ к зиме 2022–2023 года?

Прежде всего, с новой тактикой наступления. Если раньше в атаку шли по старой доброй схеме с танками, БМП и обильной артиллерийской поддержкой, то сейчас первые два пункта вышли из чата. Бронетехнику приходится беречь, а артиллерию концентрировать на узких участках фронта, где в атаку идут пехотные подразделения. Именно этот факт преподносится «аналитиками» на Украине как несомненный козырь в зимнем наступлении.

Буданов предлагает пешком дойти под Азовского моря. Танки, особенно Abrams, неизбежно увязнут в раскисшем грунте. Не лучшим образом поведет себя и колесная техника. В таких условиях простой солдат почувствует все прелести зимней войны.

Во-первых, из-за медленного продвижения (если оно вообще будет) доставаться ВСУ будут крайне разрушенные укрепления и поселки. Сначала их отутюжит вражеская артиллерия, а потом и российская. Летом еще можно переночевать в канаве под прикрытием зелени. Зимой хлопцы либо замерзнут насмерть, либо промокнут насквозь в нередкую оттепель.

Во-вторых, как только появится устойчивый снежный покров, очень сложно будет скрывать перемещения как личного состава, так и техники. Следы на снегу и высокая контрастность для тепловизоров отлично демаскируют. Отсутствие листвы как приятное дополнение.

В-третьих, война зимой заметно сокращает время эвакуации раненого в тыл. Даже незначительное поражение может стать фатальным при температурах ниже нуля. Для вывоза «трехсотых» требуется больше техники, и зимой она очень уязвима вблизи фронта. Несравненно уязвимее, чем летом. Не забываем про повышенную влажность и антисанитарию в межсезонье.

В-четвертых, невзгоды зимы можно было бы частично компенсировать боевыми действиями в городе. Укрыться можно и от ветра, и от противника. Но в Запорожье степь и редкие леса, поэтому будет холодно, голодно и болезненно.

В общем, Буданову, прежде чем рассуждать о зимнем наступлении, стоит самому окунуться в прямом смысле в атмосферу зимней войны.

Высока вероятность, что именно зимой украинцы попытают последовать советам НАТО и сконцентрировать ударный кулак для прорыва к Токмаку. Логика следующая.

В думах теоретиков украинского Генштаба Российская Армия ожидаемо не будет стремиться к крупным наступательным операциям грядущей зимой. По вышеописанным причинам. Значит можно снять самые боеспособные части с северного фаса фронта и перебросить на юг. Где и пустить в штурмы несколькими волнами. Несколько поселков таким способом точно можно захватить. Разумеется, с соответствующим уровнем потерь в живой силе.


Главный вопрос – зачем зимнее наступление киевскому режиму?

Слабоумные в военном руководстве при всем нашем желании не сидят. Для продолжения наступления, пусть и ползущего, есть вполне прагматичные причины. Прежде всего, это раскрученная российская военная машина.

Время сейчас на стороне Москвы и армия стала быстрее адаптироваться к реалиям спецоперации. Примеров много. Это и новые версии дальнобойного «Ланцета», который уже успел поразить украинский МиГ на аэродроме в нескольких десятках километров от фронта. Это и планирующие авиабомбы, в частности ФАБ-1500, успевшие зарекомендовать себя в глубине обороны.

Россия постепенно нивелирует отсутствие господства в небе, пусть и ассиметричными методами. Темпы технического прогресса Российской Армии заметно выше украинского, поэтому ВСУ жизненно необходимо держать инициативу. Не позволять оппоненту окапываться, строить укрепления, наращивать военное присутствие.

Второй причиной, почему Киев продолжит наступать, является изменчивое мнение Запада. В Европе уже приходят к власти личности со сложным отношением к Украине, а с поляками вообще удалось разругаться на самом высшем уровне.

К слову, история любви и ненависти Дуды с Зеленским очень хорошо показывает, как может рьяная поддержка Украины обернуться равнодушием. Таким господам требуются победы на поле боя, и для этого все средства хороши. Пусть и вялотекущее зимнее наступление.

Внутренняя публика также переживает военные неудачи. Но так сложилось, что киевский режим научился отбиваться от «электората» совсем дешевыми костями. Неприятными, но не критичными уколами дронов по Москве или последней высадкой на побережье Крыма.

Москитный флот Украины обмельчал до нескольких квадроциклов, но медийный эффект обеспечен. При полной бессмысленности военного значения вылазки.

Это говорит об одном – потребителями подобного инфошума становятся экзальтированные молодые украинцы с полным отсутствием критического мышления. Именно таких Зеленский с Залужным отправит в зимнее наступление на Токмак.
Автор:
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29 комментариев
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  1. андрей юрьевич
    андрей юрьевич Сегодня, 04:05
    +2
    Москитный флот Украины обмельчал до нескольких квадроциклов,
    есть ещё гироскутеры.)))))
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 04:29
      +2
      Цитата: андрей юрьевич
      есть ещё гироскутеры

      В Турции ещё строят военные корабли для ВСУ...неясно правда их базирование после постройки где будет.
      А так посмотрим будет ли конфигурация ЛБС напоминать 1943 год. what
      Погода конечно там мерзопакостная для войны в это время.
      Сырость, слякоть, грязь, холод, нелетная погода, бесконечные обстрелы, лежишь по горло в студенной воде, иногда и с головой туда ныряешь чтобы выжить...бррр... это не Голливуд.
    2. Александр Шумейко
      Александр Шумейко Сегодня, 08:37
      +1
      Водные лыжи). Шушпанцплоты). И ПЕНОПЛАСТ.
  2. Келлер
    Келлер Сегодня, 04:28
    +1
    Все же пока они на гидроциклах (-:
    Текст и все такое
  3. Мекей Иптышев
    Мекей Иптышев Сегодня, 04:29
    +3
    А наши будут наступать? Херсон же вроде наш по нашим юридическим законам.
    1. Данила Расторгуев
      Данила Расторгуев Сегодня, 04:59
      0
      Пока ВСУ убивается об оборону ВС РФ наступление возможно лишь для срыва переброски резервов с одного участка фронта на другой.
      Оружие для украинцев будет поступать пока они его берут в руки. А как только побегут с передовой целыми частями так и ВС РФ в наступление пойдёт.
      1. Sadam2
        Sadam2 Сегодня, 06:14
        0
        ни у кого нет видения что захватывать ? варианты от пригородов Донецка до Одессы Львова?... каждый свое озвучивает... экспромт на месте ..
        а что дальше?... это не Чечня с 3 млн которую баблом засыпали - такая себе победа пока при бабках .
        с Украиной если они игиловцы такие отмороженные - это будет дыра бездонная .
        1. Boris55
          Boris55 Сегодня, 08:35
          0
          Вся власть Советам!

          Цитата: Sadam2
          это не Чечня с 3 млн которую баблом засыпали

          Чечня в этом списке дотаций не на первом месте. Дагестан получает в два раза больше.



          Почему вы концентрируете наше внимание именно на ней, а не на тех, кто дотаций получает значительно больше её? Умышленно или по не информированности?

          Природные богатства на планете Земля расположены не равномерно. Граждане России имеют право пользоваться доходами от их продаж в не зависимости от их места проживания.

          Как пример Западного подхода к этому вопросу: США силой захватила у Сирии нефтяные вышки и им плевать на граждан Сирии. По мне так наш подход более справедливый.

          ps
          "Одесса Русский город и чуть-чуть еврейский".

          .
      2. Stas157
        Stas157 Сегодня, 08:15
        0
        Цитата: Данила Расторгуев
        как только побегут с передовой целыми частями так и ВС РФ в наступление пойдёт

        То есть, наше наступление зависит от того, побегут ли украинцы сами с фронта?
        А если не побегут?
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 06:46
      +1
      Цитата: Мекей Иптышев
      А наши будут наступать? Херсон же вроде наш по нашим юридическим законам.

      Автор об этом язвительно написал:

      . В думах теоретиков украинского Генштаба Российская Армия ожидаемо не будет стремиться к крупным наступательным операциям грядущей зимой.

      Ну, а в действительности все иначе?
  4. zontov79
    zontov79 Сегодня, 05:01
    +1
    Москитный флот на квадроциклах ? А москитные мотострелки на гидроциклах ?
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 05:10
    -1
    доставаться ВСУ будут крайне разрушенные укрепления и поселки. Сначала их отутюжит вражеская артиллерия, а потом и российская.
    Ну и слог. Не знающий темы нихрена не поймёт.
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 05:44
    +1
    Любая остановка в наступлении ВСУ или давления на линии фронта на ВС РФ это смерть ВСУ и Украины. Нам тоже не выгодно прекратить давить на ВСУ. Нам нужны операции типа "Уран", "Кутузов", " Багратион" как во ВМВ и как можно быстрее. Иначе Европа успеет настроить свою промышленность на военный лад. Уже наверно все поняли что мы воюем с НАТО и война потихоньку переходит в Великую Отечественную войну 2.0. soldier
    1. Igor1915
      Igor1915 Сегодня, 06:31
      0
      Вы представляете количество л/с и всего для осуществления таких операций в нынешней ситуации?
      1. Солдатов В.
        Солдатов В. Сегодня, 06:53
        0
        А что делать? Предлагаете сдаться? Тогда тоже (ВМВ) ломали голову что делать, но нашли и личный состав и технику. soldier
  7. paul3390
    paul3390 Сегодня, 05:54
    +1
    предлагали Киеву собрать мощный ударный кулак

    Интересно - кто бы при современных средствах разведки и поражения дал бы им его собрать-то? Полосатые генералы похоже совсем из реальности выпали - Россия вам не Ирак с Афганистаном..
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:19
    +1
    Буданов: Наступательная операция также будет продолжена
    А как по поводу того, что уже резервы планирующиеся для закрепления успеха после прорыва российской обороны брошены в бой и планомерно уничтожаются не дойдя до первой линии обороны? Наберете новых, чего жалеть свой народишко когда на кону политическое лицо Запада во главе с Сша.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 06:57
      0
      А в это время российские войска начали движение:
  9. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:25
    0
    "Тёмна вода во облацех"..
    Война есть продолжение политики, а политика такова, что не понятно, кто за кого.....

    Прав был Пушкин :
    "Паситесь мирные народы...
    .. Их надо резать или стричь"
    Вот и видим попеременно то одно то другое.....и все за все хорошее и все хотят мира.
  10. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 06:27
    +2
    верно, Токмак это железная дорога в этом есть какая то стратегия. Прошлогодний Харьков это не катастрофа а рас..... не понимание возможности противника ( это тоже на что напоролись укры в этом году) . Огромное уважение к военным на передовой, при отвратитительной медийной и идеологической поддержки они реально работают ( противник совсем не слабый!! ) . На что сейчас обратить РФ это защита ж / д и удары по энергетике Украины.- по отзывам они слабо готовят отопительный сезон, нужно этим пользоваться поднимая дополнительно недовольство жителей Украины руководством .
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:27
    +3
    Перспективы зимнего наступления ВСУ
    Перспективы отличные. Пляска на граблях продолжится. fool Зимой трудности с минированием у ВС РФ.... feel А у ВСУ Абрамсы так и попрут. feel
  12. Stas157
    Stas157 Сегодня, 06:56
    0
    . Перспективы зимнего наступления ВСУ

    А почему бы не обсудить вопрос о перспективах наступления российской армии? Это намного более интересно.
  13. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:11
    0
    Я не думаю, что в НАТО сидят идиоты и отправят ВСУ в наступление по белому снегу да ещё и в лютый мороз. Все эти разговоры про зимнее наступление больше похоже на дезу. ВСУ скорее всего перейдёт к стратегической обороне, а вот Закавказье разожгут по полной. Не зря там поставили Пашиняна. Второй фронт России ох как тяжело потянуть будет.
    1. Александр Шумейко
      Александр Шумейко Сегодня, 08:44
      0
      Зимой в горах? Маловероятно. И кто на кого? Армяне на Азеров не полезут. Чего уж теперь лезть - если раньше стерпели. Реально оценили свои перспективы. Придется учится жить в мире. С Пашиняном может быть и разберутся но не более.
  14. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 07:17
    0
    Пока что идет война экономик.В политическую фазу боевые действия не перешли.Везде обсуждается,сколько потрачено денег. Когда идет настоящая война,то экономика отходит на задний план.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 08:07
      0
      Цитата: Николай Малюгин
      Когда идет настоящая война,то экономика отходит на задний план

      Товарищ Сталин сказал, что без тыла нет победы. Не случайно тогда же родился лозунг: Всё для фронта, всё для победы. То, что победа куётся в тылу, знали все.

      Мне интересно, а насколько сейчас актуален этот лозунг? Всё ли делается для фронта и для победы?
  15. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 08:03
    0
    Москитный флот Украины обмельчал до нескольких квадроциклов
    А электросамокаты? их ведь вон ещё сколько!!!
  16. Александр Шумейко
    Александр Шумейко Сегодня, 08:26
    0
    Укропы если хотите победы - тогда вам придется развернуться, и вместе с русскими идти на Киев и Львов. Тогда может быть нечто с названием Украина сможет остаться на картах. Не думали о таком варианте. Зря.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 08:41
      0
      А вот один Азербайджанский горе-аналитик Шабанов им предлагает вылезти из ночных клубов и начать воевать по настоящему не забыв объявить войну России. Украинский народ уже наверное не знает кого слушать.