. Перспективы зимнего наступления ВСУ

Время истекает
Марк Милли месяц назад выдал украинской армии всего 30–45 дней до завершения наступления. В украинском сегменте началась настоящая истерика по этому поводу.
Вспомнили многое. И то, что ВСУ якобы отбили Херсон под самый закат прошлой осени. Разумеется, ни слова о практически добровольном уходе Российской Армии с правого берега Днепра. Вспомнили про Артемовск, решающие бои за который прошли как раз прошлой зимой. Топтание на месте с осени 2022 года комментаторы на Украине объясняют просто – не хватало техники и вооружений. Бойцы ВСУ настолько бравые, что им нипочем раскисшие грунты и заморозки. Чем дальше комментатор от линии фронта, тем более бравурно звучит его речь о продолжении наступления зимой.
Шеф военной разведки Буданов и в Вашингтоне, и в Киеве повторил примерно такое:
«Остановила ли зима сражения в прошлом году? Нет, это не так. Как вы думаете, почему это произойдет в этом году? Боевые действия будут продолжаться. Наступательная операция также будет продолжена».
Это скорее плохая новость для простых солдат ВСУ, которую подтверждают и в командовании НАТО.
15 августа состоялся слет высшего командования, в котором приняли участие Залужный, начштаба обороны Великобритании Энтони Радакин и главком вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи. Позже они анонсировали трансформацию тактики ВСУ. В частности, отход от наступления по всей линии фронта к точечным прорывам. В приоритете Запорожский фронт, направление на Токмак.
Спустя четыре месяца с начала провального наступления националистов всплывают интересные факты. Американцы с самого начала предлагали Киеву собрать мощный ударный кулак и пробить оборону Российской Армии в одном месте. Но в ВСУ думали иначе и попытались повторить 22 июня 1941 года, перейдя в наступление по всей границе.
Бандеровцы верили во многое. Верили, что удастся повторить Харьковскую катастрофу и отход Российской Армии из Херсона. Верили, что натовская техника станет тем самым энергетиком, с которым они и к Азовскому морю выйдут и Крым оккупируют. Нельзя сказать, что ВСУ были настолько неправы, что отказались от плана НАТО (если это вообще соответствует действительности).
Весной-летом 2023 года националисты оказались в невыгодном положении. Армия была вынуждена держать под контролем несколько тысяч километров границы от Херсона до Брестской области Беларуси. При этом у Российской Армии остался внушительный потенциал для наступления, особенно если националисты оставят бреши в собственной обороне. Сконцентрируй ВСУ силы в одном месте, россияне тут же ударят по скоплению, а также пойдут в наступление на оголенных участках обороны.
После провала летней наступательной кампании можно констатировать глубокий кризис стратегического и оперативного управления как в ВСУ, так и НАТО. Но это не означает, что киевский режим не погонит своих солдат в наступление грядущей зимой.
Марк Милли, к слову, недавно переобулся и дополнил свою тираду об истекающем времени следующим:
«ВСУ продвигаются очень медленно и очень целенаправленно, сохраняя живую силу. Всем критикам скажу, что есть еще много времени, пока погода будет оставаться пригодной для ведения боевых действий, есть еще много боеспособных сил. И украинцы совершенно не намерены останавливаться. Они будут идти до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель. У украинцев нет намерений прекращать боевые действия зимой».
Зима близко
С чем пришли ВСУ к зиме 2022–2023 года?
Прежде всего, с новой тактикой наступления. Если раньше в атаку шли по старой доброй схеме с танками, БМП и обильной артиллерийской поддержкой, то сейчас первые два пункта вышли из чата. Бронетехнику приходится беречь, а артиллерию концентрировать на узких участках фронта, где в атаку идут пехотные подразделения. Именно этот факт преподносится «аналитиками» на Украине как несомненный козырь в зимнем наступлении.
Буданов предлагает пешком дойти под Азовского моря. Танки, особенно Abrams, неизбежно увязнут в раскисшем грунте. Не лучшим образом поведет себя и колесная техника. В таких условиях простой солдат почувствует все прелести зимней войны.
Во-первых, из-за медленного продвижения (если оно вообще будет) доставаться ВСУ будут крайне разрушенные укрепления и поселки. Сначала их отутюжит вражеская артиллерия, а потом и российская. Летом еще можно переночевать в канаве под прикрытием зелени. Зимой хлопцы либо замерзнут насмерть, либо промокнут насквозь в нередкую оттепель.
Во-вторых, как только появится устойчивый снежный покров, очень сложно будет скрывать перемещения как личного состава, так и техники. Следы на снегу и высокая контрастность для тепловизоров отлично демаскируют. Отсутствие листвы как приятное дополнение.
В-третьих, война зимой заметно сокращает время эвакуации раненого в тыл. Даже незначительное поражение может стать фатальным при температурах ниже нуля. Для вывоза «трехсотых» требуется больше техники, и зимой она очень уязвима вблизи фронта. Несравненно уязвимее, чем летом. Не забываем про повышенную влажность и антисанитарию в межсезонье.
В-четвертых, невзгоды зимы можно было бы частично компенсировать боевыми действиями в городе. Укрыться можно и от ветра, и от противника. Но в Запорожье степь и редкие леса, поэтому будет холодно, голодно и болезненно.
В общем, Буданову, прежде чем рассуждать о зимнем наступлении, стоит самому окунуться в прямом смысле в атмосферу зимней войны.
Высока вероятность, что именно зимой украинцы попытают последовать советам НАТО и сконцентрировать ударный кулак для прорыва к Токмаку. Логика следующая.
В думах теоретиков украинского Генштаба Российская Армия ожидаемо не будет стремиться к крупным наступательным операциям грядущей зимой. По вышеописанным причинам. Значит можно снять самые боеспособные части с северного фаса фронта и перебросить на юг. Где и пустить в штурмы несколькими волнами. Несколько поселков таким способом точно можно захватить. Разумеется, с соответствующим уровнем потерь в живой силе.
Главный вопрос – зачем зимнее наступление киевскому режиму?
Слабоумные в военном руководстве при всем нашем желании не сидят. Для продолжения наступления, пусть и ползущего, есть вполне прагматичные причины. Прежде всего, это раскрученная российская военная машина.
Время сейчас на стороне Москвы и армия стала быстрее адаптироваться к реалиям спецоперации. Примеров много. Это и новые версии дальнобойного «Ланцета», который уже успел поразить украинский МиГ на аэродроме в нескольких десятках километров от фронта. Это и планирующие авиабомбы, в частности ФАБ-1500, успевшие зарекомендовать себя в глубине обороны.
Россия постепенно нивелирует отсутствие господства в небе, пусть и ассиметричными методами. Темпы технического прогресса Российской Армии заметно выше украинского, поэтому ВСУ жизненно необходимо держать инициативу. Не позволять оппоненту окапываться, строить укрепления, наращивать военное присутствие.
Второй причиной, почему Киев продолжит наступать, является изменчивое мнение Запада. В Европе уже приходят к власти личности со сложным отношением к Украине, а с поляками вообще удалось разругаться на самом высшем уровне.
К слову, история любви и ненависти Дуды с Зеленским очень хорошо показывает, как может рьяная поддержка Украины обернуться равнодушием. Таким господам требуются победы на поле боя, и для этого все средства хороши. Пусть и вялотекущее зимнее наступление.
Внутренняя публика также переживает военные неудачи. Но так сложилось, что киевский режим научился отбиваться от «электората» совсем дешевыми костями. Неприятными, но не критичными уколами дронов по Москве или последней высадкой на побережье Крыма.
Москитный флот Украины обмельчал до нескольких квадроциклов, но медийный эффект обеспечен. При полной бессмысленности военного значения вылазки.
Это говорит об одном – потребителями подобного инфошума становятся экзальтированные молодые украинцы с полным отсутствием критического мышления. Именно таких Зеленский с Залужным отправит в зимнее наступление на Токмак.