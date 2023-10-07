. Перспективы зимнего наступления ВСУ

Время истекает

«Остановила ли зима сражения в прошлом году? Нет, это не так. Как вы думаете, почему это произойдет в этом году? Боевые действия будут продолжаться. Наступательная операция также будет продолжена».

«ВСУ продвигаются очень медленно и очень целенаправленно, сохраняя живую силу. Всем критикам скажу, что есть еще много времени, пока погода будет оставаться пригодной для ведения боевых действий, есть еще много боеспособных сил. И украинцы совершенно не намерены останавливаться. Они будут идти до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель. У украинцев нет намерений прекращать боевые действия зимой».

Зима близко