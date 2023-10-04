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Военкоры: Артиллерия ВС РФ остановила пытавшихся контратаковать у Вербового на Запорожском направлении боевиков ВСУ

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Военкоры: Артиллерия ВС РФ остановила пытавшихся контратаковать у Вербового на Запорожском направлении боевиков ВСУ

Сегодня в течение дня российские войска продолжали отражать атаки противника и проводить собственные атаки на позиции ВСУ. Это следует из сообщений военных корреспондентов и опубликованной сводки украинского генерального штаба.


Основные боевые действия по-прежнему ведутся на Запорожском, Южно-Донецком, Артемовском направлениях. В районе Работино на Ореховском участке Запорожского направления подразделением Воздушно-десантных войск РФ был обнаружен вражеский взводный опорный пункт. Российские десантники провели разведку объекта с использованием БПЛА, после чего в бой пошли штурмовые группы, которые и довершили уничтожение «опорника».

В районе Вербового на том же Ореховском участке фронта российскими спецподразделениями были уничтожены 2 боевые машины пехоты противника, сообщают военкоры. Кроме того, был взорван блиндаж с находившимися в нем боевиками ВСУ. Затем аэроразведкой были выявлены перемещения украинских боевиков в сторону российских позиций, после чего по ним отработала артиллерия.


Под Клещеевкой на Артемовском направлении с помощью FPV-дронов были уничтожены позиции одного из подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. По информации Минобороны РФ, бригада в итоге недосчиталась сразу нескольких позиций.

Сегодня вечером представители киевского режима сообщили о сильных взрывах в оккупированном ВСУ Херсоне. Судя по всему, российские войска обстреляли из артиллерии находящиеся на территории города объекты военного назначения украинских формирований. О последствиях обстрелов пока не сообщается.
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2 комментария
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:22
    0
    Как сказало бы Совинформбюро: "По всему фронту идут бои местного значения".
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:48
    -1
    Всё хорошо прекрасная маркиза.
    Не совинформбюро. Четкость, устремленность к большой цели должны быть.
    Якобы накаплтваем силы для наступления. Перед ним пропаганда должна отработать.
    Сильнее 152мм.
    Туман войны в мо - главное, а для минккльта и союза пИсателей, и киношников-лозунги для 150млн.
    Кто сейчас спит в окнах роста?