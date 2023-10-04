Военкоры: Артиллерия ВС РФ остановила пытавшихся контратаковать у Вербового на Запорожском направлении боевиков ВСУ

Сегодня в течение дня российские войска продолжали отражать атаки противника и проводить собственные атаки на позиции ВСУ. Это следует из сообщений военных корреспондентов и опубликованной сводки украинского генерального штаба.
Основные боевые действия по-прежнему ведутся на Запорожском, Южно-Донецком, Артемовском направлениях. В районе Работино на Ореховском участке Запорожского направления подразделением Воздушно-десантных войск РФ был обнаружен вражеский взводный опорный пункт. Российские десантники провели разведку объекта с использованием БПЛА, после чего в бой пошли штурмовые группы, которые и довершили уничтожение «опорника».
В районе Вербового на том же Ореховском участке фронта российскими спецподразделениями были уничтожены 2 боевые машины пехоты противника, сообщают военкоры. Кроме того, был взорван блиндаж с находившимися в нем боевиками ВСУ. Затем аэроразведкой были выявлены перемещения украинских боевиков в сторону российских позиций, после чего по ним отработала артиллерия.
Под Клещеевкой на Артемовском направлении с помощью FPV-дронов были уничтожены позиции одного из подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. По информации Минобороны РФ, бригада в итоге недосчиталась сразу нескольких позиций.
Сегодня вечером представители киевского режима сообщили о сильных взрывах в оккупированном ВСУ Херсоне. Судя по всему, российские войска обстреляли из артиллерии находящиеся на территории города объекты военного назначения украинских формирований. О последствиях обстрелов пока не сообщается.