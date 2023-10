Ядерный арсенал Индии сегодня

Ядерная доктрина

«Надеюсь, вы знаете, что означает [Национальное командование] и что оно собой представляет. Я сказал, что мы вас удивим. Подождите этого сюрприза. Вы выбрали путь войны, не зная о последствиях для мира и безопасности региона».

Самолеты-носители ядерного оружия

Баллистические ракеты наземного базирования

«С помощью этой ракеты Индия может нанести удар даже по Шанхаю»,

«По мере того, как увеличивалась дальность наших баллистических ракет, наши технологии становились все более совершенными. Теперь первые ракеты малой дальности, в которых используются старые технологии, на смену придут ракеты с более совершенными технологиями. Назовите это обратной интеграцией технологий».

Баллистические ракеты морского базирования

Крылатые ракеты

Сбор и анализ точной информации о ядерных силах Индии является более сложной задачей, чем для многих других ядерных государств. Индия никогда не раскрывала размер своего ядерного арсенала, а индийские официальные лица не комментируют регулярно возможности ядерного потнциала страны. Хотя некоторая официальная информация может быть получена из парламентских запросов, бюджетных документов, заявлений правительства и других источников, Индия в целом сохраняет культуру относительной непрозрачности в отношении своего ядерного арсенала.Ранее Индия отказывалась раскрывать стоимость некоторых программ создания ядерного оружия , а в 2016 году индийское правительство добавило Командование стратегических сил – агентство, отвечающее за управление ядерным арсеналом страны – в список организаций безопасности, освобожденных от выполнения закона Индии о праве на информацию.В отсутствие официальной информации от индийского правительства и военных, местные новости и средства массовой информации склонны приукрашивать подробности о ядерном арсенале страны; например, некоторые СМИ регулярно заявляют, что определенные системы вооружений «способны нести ядерное оружие», несмотря на отсутствие каких-либо официальных доказательств на этот счет.С этой целью мы обычно полагаемся на официальные источники – а также на коммерческие или свободно доступные спутниковые снимки – для анализа ядерного арсенала Индии и, когда это возможно, пытаемся подтвердить достоверность любых неофициальных утверждений с помощью нескольких источников. В частности, исследования аналитиков с открытым исходным кодом, таких как @tinfoil_globe, оказались очень ценными при анализе индийских военных баз с использованием спутниковых изображений.Индия продолжает модернизировать свой арсенал ядерного оружия и спешит ввести в действие зарождающуюся триаду.Индия в настоящее время располагает восемью различными системами, способными нести ядерное оружие: двумя самолетами, четырьмя баллистическими ракетами наземного базирования и двумя баллистическими ракетами морского базирования. По меньшей мере еще четыре системы находятся в разработке, большинство из которых, как предполагается, близятся к завершению и скоро будут готовы. Пекин сейчас находится в зоне досягаемости индийских баллистических ракет.По оценкам, Индия произвела примерно 700 килограммов (плюс-минус 150 килограммов) оружейного плутония, чего достаточно для производства от 138 до 213 ядерных боеголовок (Международная группа экспертов по расщепляющимся материалам, 2022 год); однако не весь материал был переработан в ядерные боеголовки. Основываясь на имеющейся информации о структуре и стратегии сил доставки ядерного оружия, Индия произвела 160 ядерных боеголовок. Индийским вооруженным силам понадобится большее количество боеголовок для вооружения новых ракет, которые они сейчас разрабатывают.Источником оружейного плутония в Индии был действующий реактор по производству плутония Дхрува в комплексе Центра атомных исследований Бхабха недалеко от Мумбаи, а до 2010 года – реактор CIRUS в том же месте. Индия планирует значительно расширить свои мощности по производству плутония за счет строительства как минимум еще одного реактора по производству плутония. Более того, прототип реактора-размножителя на быстрых нейтронах (PFBR) мощностью 500 мегаватт, строящийся в Центре атомных исследований Индиры Ганди недалеко от Калпаккама, потенциально может еще больше нарастить мощности по производству плутония в Индии.Первоначально планировалось, что PFBR достигнет критичности в 2010 году; однако оно отмечено значительными задержками и, как ожидается, достигнет критической точки к октябрю 2022 года (Government of India 2021a). Директор исследовательского центра дополнительно заявил, что еще шесть быстрых реакторов-размножителей будут введены в эксплуатацию в течение следующих 15 лет. Известно, что строительство первых двух, которые будут расположены на территории центра, начнется в октябре 2022 года и планируется ввести их в эксплуатацию к началу 2030-х годов (Мировые ядерные новости 2022).Напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном представляет собой одну из самых тревожных ядерных горячих точек на планете. Эти две страны, обладающие ядерным оружием, вступили в открытые боевые действия совсем недавно, в ноябре 2020 года, когда индийские и пакистанские солдаты обменялись артиллерийскими перестрелками над линией контроля, в результате чего погибло по меньшей мере 22 человека.Столкновение последовало за другим инцидентом, произошедшим в феврале 2019 года, когда индийские истребители сбросили бомбы возле пакистанского города Балакот в ответ на взрыв террориста-смертника, организованный базирующейся в Пакистане группировкой боевиков. В ответ пакистанские самолеты сбили и захватили индийского пилота, а через неделю вернули его обратно. Стычка переросла в ядерную сферу, когда она вызвала созыв Национального командования Пакистана, органа, который контролирует ядерный арсенал Пакистана.Выступая тогда перед СМИ, Высокопоставленный пакистанский чиновник отметил:В этом контексте риск эскалации конфликта между Индией и Пакистаном остается опасно высоким.В марте 2022 года Индийский ракетный расчет осуществил несанкционированный запуск крылатой ракеты наземного базирования «БраМос» на дальность 124 километра по территории Пакистана, причинив ущерб гражданскому имуществу. Пакистанские официальные лица впоследствии заявили, что Индия не предупредила их по военной горячей линии высокого уровня, а Индия сделала публичное заявление об аварии лишь через два дня.Хотя «БраМос» является обычным оружием, беспрецедентный инцидент – а также неадекватная реакция Индии – имеют серьезные последствия для кризисной стабильности в отношениях между двумя странами. В отсутствие каких-либо мер по деэскалации со стороны Индии, сообщается, что Пакистан приостановил полеты всех военных и гражданских самолетов почти на шесть часов и привел передовые базы и ударную авиацию в состояние повышенной боевой готовности. Если бы тот же самый случайный запуск произошел в период повышенной напряженности, вполне возможно, что инцидент мог бы перерасти в очень опасную фазу.Хотя основные отношения Индии в области сдерживания связаны с Пакистаном, ее ядерная модернизация указывает на то, что она уделяет повышенное внимание своим будущим стратегическим отношениям с Китаем. В ноябре 2021 года тогдашний начальник штаба обороны Индии заявил на пресс-конференции, что Китай стал самой большой угрозой безопасности Индии (сентябрь 2021 годп). Кроме того, почти все новые индийские ракеты «Агни» имеют дальность действия, позволяющую предположить, что их основной целью является Китай.Эта позиция, вероятно, усилилась после противостояния в Докламе в 2017 году, во время которого китайские и индийские войска были приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за спора возле границы с Бутаном. Напряженность оставалась высокой и в последующие годы, особенно после очередной пограничной стычки в июне 2020 года, в результате которой погибли как китайские, так и индийские солдаты.Сообщалось о новых жертвах в результате китайско-индийских военных столкновений совсем недавно, в январе 2021 года.Расширение ядерных сил Индии против превосходящего в военном отношении Китая с точки зрения как обычных, так и ядерных сил, приведет к развертыванию значительных новых возможностей в течение следующего десятилетия. Это развитие событий потенциально может также повлиять на то, как Индия рассматривает роль своего ядерного оружия против Пакистана. Силовые требования, необходимые Индии для того, чтобы реально угрожать гарантированным возмездием против Китая, могут позволить ей проводить более агрессивные стратегии – такие как эскалация доминирования или «великолепный первый удар» – против Пакистана».Индия уже давно придерживается политики неприменения ядерного оружия первым.Эта политика, однако, была ослаблена заявлением Индии в 2003 году о том, что она потенциально может использовать ядерное оружие в ответ на химическую или биологическую атаку, что, следовательно, будет представлять собой применение ядерного оружия первым, даже если оно будет осуществлено в качестве возмездия.Более того, во время пограничных стычек с Пакистаном в 2016 году тогдашний министр обороны Индии Манохар Паррикар дал понять, что Индия не должна «связывать» себя политикой неприменения оружия первым. Хотя позже индийское правительство объяснило, что высказывания министра отражают его личное мнение, в ходе дебатов были выдвинуты на первый план условия, при которых Индия будет рассматривать возможность применения ядерного оружия.Нынешний министр обороны Раджнатх Сингх также публично поставил под сомнение будущую приверженность Индии политике неприменения ядерного оружия первым, в августе 2019 года он написал в Твиттере, что «Индия строго придерживается этой доктрины. Что произойдет в будущем, зависит от обстоятельств».Недавние исследования также поставили под сомнение приверженность Индии политике неиспользования первыми, при этом некоторые аналитики утверждают, что «политика NFU [неприменения первым] Индии не является ни стабильным, ни надежным предсказателем того, как индийское военное и политическое руководство может фактически использовать ядерное оружие».Несмотря на вопросы о будущем политики Индии в отношении NFU, она могла бы несколько ограничить масштабы и стратегию индийских ядерных сил в течение первых двух десятилетий ее ядерной эры.Кроме того, хотя долгое время считалось, что Индия хранит свои ядерные боеголовки отдельно от развернутых пусковых установок, некоторые аналитики предполагают, что Индия, возможно, повысила готовность своего арсенала за последнее десятилетие, «предварительно состыковав» некоторые боеголовки с баллистическими ракетами, размещенными на пусковых установках, и, возможно, также хранение некоторых авиабомб на авиабазах.По-прежнему существует неопределенность в повседневной готовности арсенала, поскольку ракеты – «Агни-В» и «Агни-П» – еще не развернуты в боевой готовности. Но эта тенденция, вероятно, усилится с развертыванием пусковых установок наземного базирования и разработкой Индией морского компонента её ядерной триады.Истребители-бомбардировщики были первой и единственной ядерной ударной силой Индии до 2003 года, когда была развернута первая баллистическая ракета Prithvi-II, способная нести ядерную боеголовку. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый с тех пор в создании разнообразного арсенала баллистических ракет наземного и морского базирования, авиация продолжает играть заметную роль в качестве гибкой ударной силы в ядерной политике Индии. По оценкам американских экспертов, три или четыре эскадрильи самолетов Mirage 2000H и Jaguar IS на трех базах выполняют задачи по нанесению ядерных ударов по Пакистану и Китаю.Истребители-бомбардировщики Mirage 2000H Vajr («Божественный гром») дислоцируются в составе 1-й, 7-й и, возможно, 9-й эскадрилий 40-го авиакрыла на базе ВВС Махараджпур (Гвалиор) в северном районе Мадхья-Прадеше. Одна или две из этих эскадрилий выполняют второстепенную ядерную миссию. Индийские самолеты «Мираж» также время от времени летают с базы ВВС Нал (Биканер) в западном Раджастане, и другие базы также потенциально могут функционировать в качестве баз по рассредоточению ядерного оружия.Индийский Mirage 2000H был поставлен Францией в 1983–1984 гг., которая использовала свою отечественную версию (Mirage 2000N) как носитель ядерного оружия в течение 30 лет, вплоть до вывода из эксплуатации летом 2018 года. Индийский Mirage 2000H проходит модернизацию, чтобы продлить срок службы и повысить свои возможности, включив в них новые радары, авионику и системы радиоэлектронной борьбы; модернизированная версия называется Mirage 2000I.Хотя программу модернизации 51 самолета Mirage 2000I планировалось завершить к концу 2021 года, программа отстает от графика: к ожидаемому сроку было модернизировано только около половины самолетов. Индия также намерена закупить 24 самолета Mirage 2000, которые ранее были сняты с вооружения французских ВВС, и будет использовать полученные запасные части для обслуживания существующих эскадрилий Mirage индийских ВВС.Индийские ВВС также эксплуатируют четыре эскадрильи самолетов Jaguar IS/IB Shamsher («Меч правосудия») на трех базах (пятая эскадрилья эксплуатирует военно-морскую версию IM). В их число входят 5-я и 14-я эскадрильи 7-го крыла на базе ВВС Амбала на северо-западе Харьяны, 16-я и 27-я эскадрильи 17-го авиакрыла на базе ВВС Горакхпур на северо-востоке Уттар-Прадеша, а также 6-я и 224-я эскадрильи 33-го авиакрыла в Базе ВВС Джамнагар на юго-западе Гуджарата.Одной или двум эскадрильям в Амбале и Горакхпуре (по одной на каждой базе) может быть поручена задача вторичного ядерного удара. Самолеты Jaguar также иногда летают с базы ВВС Нал (Биканер) в западном Раджастане. «Ягуар», разработанный совместно Францией и Великобританией, был способен нести ядерное оружие, когда его использовали эти страны.«Ягуар» стареет и вскоре может быть выведен из ядерной миссии – если это еще не произошло. Половина «Ягуаров» с 2017 года получила так называемую модернизацию высокоточного нападения и авионики DARIN-III, но модернизация второй половины парка была отменена в августе 2019 года из-за ее непомерно высокой стоимости. Вместо этого, как упоминается, ВВС будут постепенно сокращать свой парк Jaguar в течение следующих 15 лет.В октябре 2019 года главный маршал авиации Индии заявил, что шесть эскадрилий Jaguar ВВС Индии, насчитывающие примерно 108 истребителей-бомбардировщиков, начнут выводиться из эксплуатации в начале 2020 года; однако этот срок, возможно, был перенесен на 2024 год, чтобы приблизить Индию к своей цели по поддержанию достаточного количества эскадрилий для одновременного сдерживания Пакистана и Китая в течение предстоящего десятилетия.23 сентября 2016 года Индия и Франция подписали соглашение на поставку 36 самолетов Rafale. Заказ был значительно сокращен по сравнению с первоначальными планами закупить 126 Rafales. Rafale используется для выполнения ядерных задач в ВВС Франции, и Индия потенциально может переоборудовать его для выполнения аналогичной роли в ВВС Индии, с прицелом на то, чтобы в будущем взять на себя роль воздушного ядерного удара.Министр обороны Индии официально получил первый Rafale (бортовой номер RB-001) на специальной церемонии во Франции в октябре 2019 года, а через месяц последовали еще два. После первоначальных задержек из-за вспышки пандемии Covid-19 и последующих ограничений во Франции и Индии, полная поставка 36 самолетов была завершена в соответствии с графиком к апрелю 2022 года.Все 36 самолетов Rafale оснащены 13 «улучшениями, специфичными для Индии», которые включают в себя новые радары, устройства запуска двигателей в холодную погоду, 10-часовые самописцы полетных данных, нашлемные прицелы, а также средства радиоэлектронной борьбы и системы идентификации «свой-чужой».«Рафали» развернуты в двух эскадрильях по 18 истребителей и четырех двухместных учебно-тренировочных самолетах: одна эскадрилья (17-я эскадрилья «Золотые стрелы») на авиабазе Амбала, расположенной всего в 220 километрах (137 милях) от пакистанской границы, и другая эскадрилья (101-я эскадрилья «Соколы Чамба и Ахнура») на базе ВВС Хасимара в Западной Бенгалии. На обеих базах строятся новые объекты инфраструктуры для размещения самолетов, а ВВС Индии восстановили эскадрильи в боевой готовности после того, как обе они были выведены из эксплуатации несколькими годами ранее (ВВС Индии, 2021 год).Индия располагает четырьмя типами баллистических ракет наземного базирования, несущих ядерные боеголовки, которые находятся на вооружении: малой дальности «Притхви-II» и «Агни-I», средней дальности «Агни-II» и «Агни-III». По меньшей мере три другие ракеты «Агни» находятся в разработке и близки к развертыванию: Агни-П средней дальности, Агни-IV средней дальности и Агни-V ограниченно межконтинентального радиуса действия.Еще неизвестно, сколько таких типов ракет Индия планирует держать в своем арсенале. Некоторые из них могут служить программами разработки технологий для ракет большей дальности. Хотя индийское правительство не сделало никаких заявлений относительно будущего размера или состава своих ракетных сил наземного базирования, потенциально могут быть сняты с производства ракеты малой дальности и резервные типы ракет, а в будущем будут развернуты только ракеты средней и большой дальности, чтобы обеспечить сочетание вариантов удара по Пакистану и Китаю. В противном случае правительство, судя по всему, планирует разместить разнообразные ракетные силы, содержание и эксплуатация которых будут дорогостоящими.По данным правительства, ракета «Притхви-II» была «первой ракетой, разработанной» в рамках Индийской комплексной программы создания управляемых ракет для «индийского ядерного сдерживания» (Press Information Bureau, 2013). Ракета может доставить ядерную или обычную боеголовку на дальность до 350 километров. Учитывая относительно небольшие размеры ракеты «Притхви» – девять метров в длину и один метр в диаметре, пусковую установку трудно обнаружить на спутниковых снимках, поэтому о местах ее размещения мало что известно.Предполагается, что Индия имеет четыре ракетных дивизиона БР «Притхви» (222-й, 333-й, 444-й и 555-й), в составе которых было около 30 пусковых установок, все дивизионы развернуты недалеко от границы с Пакистаном. Возможные местоположения включают Джаландхар в Пенджабе, а также Банар, Биканер и Джодхпур в Раджастане.Двухступенчатая твердотопливная мобильная (ПГРК) оперативно-тактическая ракета «Агни-I» поступила на вооружение в 2007 году. Ракета малой дальности может доставить ядерную или обычную боеголовку на расстояние примерно 700 километров. Считается, что миссия Агни-I направлена на ракетные атаки по военным целям на территории Пакистана, в западной Индии развернуто до 20 пусковых установок, возможно, включая 334-й ракетный дивизион. В сентябре 2020 года Индия использовала ускоритель «Агни-I» (первую ступень) для проведения испытаний своего экспериментального гиперзвукового управляемого боевого блока, оснащенного ГПВРД.Двухступенчатая твердотопливная мобильная (БЖРК) БРСД «Агни-II» – усовершенствованная версия «Агни-I» – может доставить ядерную или обычную боеголовку на расстояние более 2 000 километров. Ракета была принята на вооружение в 2008 году, но технические проблемы задержали ее боевую готовность до 2011 года.Предполагается, что на севере Индии развернуто около 10 пусковых установок, включая 335-й ракетный дивизион. Нацелены ракеты, вероятно, на военные объекты в западном, центральном и южном Китае. Хотя Agni-II, похоже, страдала на начальном этапе боевой службы от технических проблем и провалила несколько предыдущих тестовых пусков, более поздние успешные испытания в 2018 и 2019 году показывают, что технические проблемы с тех пор могли быть решены.«Агни-III» – двухступенчатая твердотопливная мобильная (БЖРК) баллистическая ракета средней дальности – может доставить ядерную боеголовку на расстояние более 3 200 километров. В 2014 году министерство обороны Индии заявило, что Agni-III находится «в арсенале вооруженных сил» (Ministry of Defense 2014), а командование стратегических сил провело пятое испытание 30 ноября 2019 года с пуском с полигона на острове Абдул-Калам, целевой район находился на острове Абдул-Калам, Восточное побережье Индии.БРСД «Агни-III» провалила свое первое ночное испытание, которое считалось «очень важным» испытанием: ракета упала в море после отделения первой ступени. С момента неудачного испытания в 2019 году публично не сообщалось об испытательных запусках Agni-III.Развертывание Агни-III все еще находится на ранней стадии; вероятно, развернуто менее 10 пусковых установок, и полный рабочий статус неизвестен. Большая дальность потенциально позволяет Индии развернуть подразделения Agni-III дальше от границ Пакистана и Китая.Более десяти лет назад, когда ракета еще находилась в стадии разработки, представитель армии заметил:(India Today, 2008) – хотя для этого потребуется запустить «Агни-III» с северо-восточной части Индии. Из этого региона БРСД «Агни-III» впервые позволит держать под прицелом столицу Китая – Пекин.Индия также разрабатывает ракету «Агни-IV» – двухступенчатую твердотопливную мобильную баллистическую ракету средней дальности, способную доставлять моноблочную ядерную боевую часть на дальность более 3 500 километров, при этом Министерство обороны указывает дальность действия в 4 000 километров (Министерство обороны, 2014 год). После завершающей серии испытаний в 2014 году МО заявило, что «Агни-IV» – «серийное производство начнется в ближайшее время».С тех пор Командование стратегических сил провело три тестовых пуска, последний из которых состоялся в декабре 2018 года, но ракета еще не полностью боеспособна.БРСД «Агни-IV» будет способна поражать цели почти на всей территории Китая вплоть до Пекина и Шанхая, Индия также разрабатывает БРСД «Агни-V» большей дальности – трехступенчатая твердотопливная мобильного базирования. Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) ограниченной межконтинентальной дальности, способная доставить ядерную боеголовку на расстояние более 5 000 километров. Увеличенная дальность действия позволит индийским военным разместить базы ракет Agni-V в центральной и южной Индии, дальше от китайской границы.Всего «Агни-В» прошла успешные летные испытания восемь пусков, причем последний тестовый пуск состоялся в октябре 2021 года. Испытания 2021 года стали первыми испытаниями серийных «Агни-В» боевыми расчетами, и, вероятно, потребуются дополнительные испытания, прежде чем ракета поступит на вооружение.Ракета «Агни-В» дает новые важные возможности индийским ударным силам. В отличие от нынешних индийских баллистических ракет наземного базирования, «Агни-В» размещается на пусковой установке в герметичном контейнере. Первые два испытательных пуска проводились с железнодорожной пусковой установки, но с 2015 года все пуски проводятся с автомобильной мобильной пусковой установки.Пусковая установка TCT-5, представляет собой 140-тонный 30-метровый 7-осный транспортер, буксируемый 3-осным грузовиком Volvo. Конструкция контейнерной ПУ «значительно сократит время реакции. Всего несколько минут от остановки до запуска», – заявил в 2013 году бывший глава Индийской организации оборонных исследований и разработок (Times of India 2013).В июне и декабре 2021 года Индия провела испытательный запуск своей новой двухступенчатой твердотопливной баллистической ракеты средней дальности «Агни-П», которую правительство Индии называет баллистической ракетой «нового поколения», способной нести ядерное оружие (Government of India 2021c). «Агни-П» – первая индийская баллистическая ракета меньшей дальности, включающая в себя более совершенные ракетные двигатели, топливо, электронные компоненты и навигационные системы, используемые в новых индийских ракетах большей дальности, таких как «Агни-IV» и «Агни-V».Один высокопоставленный чиновник DRDO на ранних этапах разработки Agni-P заметил:Подобные заявления в сочетании с явным улучшением возможностей «Агни-П» по сравнению с ранними ракетами «Агни-I» и «Агни-II», в которых используются более старые и менее надежные сорта твердого топлива, гидравлические приводы, а также менее точные системы наведения, позволяют предположить, что «Агни-П» в конечном итоге заменит эти старые ракеты, как только они вступят в строй.Индия также разрабатывает обычную БР, известную как Pralay. Последний раз Pralay проходила испытания в декабре 2021 года и, как пишут, предназначена для того, чтобы взять на себя традиционную роль, которую в настоящее время занимают БР двойного назначения Prithvi-II и Agni-I.Разделение ядерных и обычных конвенциональных ударов малой дальности между новыми ракетами «Агни-П» и «Пралай», соответственно, могло бы помочь снизить риск недопонимания во время конфликта. Этому может способствовать тот факт, что новая ракета Agni-P, скорее всего, будет эксплуатироваться Командованием стратегических сил, которое отвечает за ядерный арсенал Индии, а Pralay будет использоваться артиллерийским корпусом индийской армии.По слухам, в ходе испытания индийской ракеты «Агни-П» в июне 2021 года были применены две маневренные ложные цели, имитирующие полезную нагрузку, оснащенную несколькими головными частями с независимым наведением (РГЧ ИН); однако эта информация не получила подтверждения от министерства обороны Индии.Аналогичным образом, в сообщениях прессы, посвященных испытаниям «Агни-В» в октябре 2021 года, утверждалось, что ракета может быть оснащена РГЧ. Однако есть веские основания сомневаться в том, что Индия добавит в ближайшее время РГЧ к своим ракетам. Официальных сообщений о том, что индийское правительство одобрило программу разработки MIRV, нет, а загрузка нескольких боеголовок на Agni-V уменьшит ее дальность действия, что в первую очередь является ключевой целью разработки ракеты.По оценкам, «Агни-V» способна доставить полезную нагрузку в 1,5 тонны (такую же, как у «Агни-III» и «Агни-IV»), а индийские боеголовки первого и второго поколения, даже модифицированные версии, считаются относительно тяжелыми. Советскому Союзу и Соединенным Штатам потребовались сотни ядерных испытаний и 25 лет непрерывных усилий по разработке ЯЗУ, достаточно небольших для оснащения баллистической ракеты РГЧ ИН.Более того, развертывание ракет с несколькими боеголовками вызовет вопросы о достоверности индийской доктрины минимального сдерживания. Использование РГЧ будет отражать стратегию быстрого поражения нескольких целей, а также создаст риск провоцирования гонки ядерных вооружений с соседями – Пакистаном и Китаем.Однако вполне вероятно, что недавнее решение Китая оснастить некоторые из своих межконтинентальных баллистических ракет РГЧ ИН и заявление Пакистана в январе 2017 года о том, что он провел тестовый пуск новой баллистической ракеты средней дальности «Абабил» с РГЧ, могут укрепить позиции Индийского военно-промышленного комплекса, который выступает за развитие потенциала РГЧ, хотя бы по одной причине – чтобы избежать отставания в разработке технологий РГЧ от Пакистана.Хотя представители Министерства обороны несколько лет назад заявили, что стратегические ракетные силы Индии «пока будут ограничены Агни-V, без преемника или следующей серии на горизонте или даже в чертежной доске», Индия, по-видимому, также начала разработку полноценной межконтинентальной баллистической ракеты, известной как Агни-VI.Официальных данных мало, но в статье, опубликованной на веб-сайте правительственного бюро информации для прессы в декабре 2016 года, утверждалось, что «Агни» «будет иметь дальность пуска 8 000–10 000 километров» и «будет способна запускаться с подводных лодок, а также с суши». Насколько точны эти утверждения, неизвестно, поскольку увеличение дальности полета примерно на 50–100 процентов по сравнению с Agni-V кажется маловероятным.В Индии также ведутся работы по противоспутниковому перехватчику.В марте 2019 года Организация оборонных исследований и разработок завершила свое первое успешное противоспутниковое испытание под наименованием «Миссия Шакти» сбив один из своих собственных спутников. По данным министерства обороны Индии, перехватчик представлял собой трехступенчатую ракету с двумя твердотопливными ускорителями, созданную на основе местной программы противоракетной обороны (Ministry of Defense 2019, 96).В результате разрушения спутника образовалось большое поле обломков, состоящее из сотен фрагментов, и, хотя большая часть из них снова вошла в атмосферу Земли и сгорела в плотных слоях атмосферы, десятки были выброшены на более высокую орбиту в результате удара. Неизвестные индийские военные источники также предположили, что перехватчик, вероятно, будет использовать ту же двигательную установку, что и баллистическая ракета «Агни-В».В Индии на вооружении состоит баллистическая ракета, запускаемая с кораблей и подводных лодок, несущая ядерную боеголовку – бустированное ЯЗУ имплозивного типа, содержащая плутониевое ядро весом 4 кг мощностью 12 кт, и разрабатывается более совершенная баллистическая ракета подводного базирования для возможного развертывания на подводных лодках.Баллистическая ракета корабельного базирования «Дхануш» – одноступенчатая жидкотопливная баллистическая ракета малой дальности (400 километров), предназначенная для пуска с кормы двух специально подготовленных патрульных кораблей класса «Суканья» («Субхадра» и «Суканья»). Каждый корабль может нести две ракеты. «Дхануш» – корабельный вариант «Притхви-II».Испытания ракеты «Дхануш» не проводились с февраля 2018 года, и ее полезность в качестве оружия стратегического сдерживания серьезно ограничена из-за ее относительно небольшой дальности действия; кораблям, вооруженным этой ракетой, придется плавать в опасной близости от побережий Пакистана или Китая, чтобы нанести удар по объектам в этих странах, что сделает их уязвимыми для контратак. Оба корабля базируются на военно-морской базе «Карвар» на западном побережье Индии. «Дхануш» будет выведен из эксплуатации, как только одна или две атомные подводные лодки класса «Арихант» станут полностью боеспособными.Первая индийская атомная подводная лодка с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) INS Arihant была введена в строй в августе 2016 года, но провела большую часть 2017 года и первую половину 2018 года в ремонте после того, как ее двигательная установка была повреждена. В ноябре 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что «Арихант» завершила свой первый патруль сдерживания, что официально ознаменовало завершение строительства ядерной триады Индии. Он также заявил, что это развертывание представляет собой «достойный ответ тем, кто занимается ядерным шантажом».«Патруль сдерживания» длился около 20 дней; однако неясно, была ли лодка на самом деле оснащена ядерным оружием. «Арихант» очень похожи по конструкции на построенные в России ударные подводные лодки класса «Кило», находящиеся на вооружении ВМС Индии, за исключением уникального ракетного отсека, предназначенного для размещения индийских баллистических ракет подводных лодок.Хотя в августе 2018 года INS Arihant провела два подводных испытания ракет К-15, источники указывают, что она в первую очередь будет служить учебным судном и демонстратором технологий и не станет использоваться для патрулирования «ядерного сдерживания» по мере поступления дополнительных ПЛАРБ. Эти утверждения еще больше подкрепляются тем фактом, что в последние годы «Арихант» редко видели, фотографировали, и о ней не писали, несмотря на то, что ПЛАРБ является значительным технологическим достижением для ВМС Индии.Вторая ПЛАРБ INS Arigat (ранее предполагалось назвать Aridhaman ) была спущена на воду 19 ноября 2017 года и была введена в состав ВМС Индии в 2020 году, однако ходовые испытания «Аригата» начались только в начале 2022 года, и по состоянию на май 2022 года не было никакого объявления, подтверждающего ввод лодки в эксплуатацию, что указывает на то, что ввод лодки в строй, вероятно, был отложен.За «Аригат» последуют еще две ПЛАРБ, которые планируется ввести в строй до 2024 года; однако вполне вероятно, что и эти лодки будут задержаны. Первая из них, с условным наименованием S4, была спущена на воду в ноябре 2021 года и заметно длиннее и шире, чем первые две индийские ПЛАРБ. Спутниковые изображения показывают, что S4 примерно на 18 метров длиннее первых двух ПЛАРБ и оснащена восемью ракетными установками, что вдвое больше, чем у «Ариханта» и «Аригата».Индия, похоже, также разрабатывает ПЛАРБ следующего поколения – класса S-5. Серия твитов вице-президента Индии во время его визита в Военно-морскую научно-техническую лабораторию страны раскрыла некоторые подробности о том, как может выглядеть этот новый класс подводных лодок (Вице-президент Индии, 2019). Фотографии показывают, что новые подводные лодки будут значительно крупнее нынешних подводных лодок класса «Арихант» и могут иметь восемь или более пусковых труб.Аналитики предполагают, что этот новый класс подводных лодок может поступить на вооружение в конце 2020-х годов, после завершения строительства всех четырех лодок класса «Арихант». Военно-морская база ПЛАРБ «Варша» в настоящее время строится недалеко от Рамбилли на восточном побережье Индии и, как сообщается, будет расположена рядом с объектом, связанным с Центром атомных исследований Бхабхи – основным институтом ядерных исследований Индии, который также связан с ее программой создания ядерного оружия. На базе INS «Варша» ведется обширное строительство с многочисленными туннелями в горах, большими пирсами и вспомогательными сооружениями.Для вооружения ПЛАРБ Индия разработала одну баллистическую ракету морского базирования, способную нести ядерную боеголовку, и работает над другой: нынешней баллистической ракетой подводного базирования (БРПЛ) К-15 (также известной как «Сагарика» или B-05) с дальностью полета около 700 километров и перспективной БРПЛ К-4 более тяжелого класса с дальностью пуска около 3 500 километров.Относительно небольшая дальность действия К-15 не позволит ПЛАРБ держать под прицелом не только Исламабад. Несмотря на ввод в эксплуатацию летом 2018 года, К-15 следует рассматривать прежде всего как промежуточную программу, предназначенную для разработки технологий для будущих более эффективных ракет.К-4, которая, как извещается, имеет характеристики, аналогичные баллистической ракете средней дальности «Агни-III», прошла шесть тестовых пусков, два из которых состоялись с разницей всего в пять дней в январе 2020 года, и, как сообщается, «практически готова» к серийному производству. Видеозапись запуска БРПЛ К-4 показывает, что вместо системы холодного пуска, обычно используемой в большинстве БРПЛ, посредством которой ракета выбрасывается из пусковой трубы с помощью газогенератора, в К-4 используются два небольших двигателя на передней части ракеты, чтобы поднять ее на несколько метров над поверхностью воды, прежде чем запустится маршевый двигатель первой ступени.Слухи о К-4 утверждают, что она очень точна, достигая «почти нулевой вероятности круговой ошибки», по данным Организации оборонных исследований и разработок, а один чиновник, как обнародовано, заявил: «Наши расчеты КВО гораздо сложнее, чем у китайской ракеты». Однако к таким заявлениям, вероятно, следует относиться с долей скептицизма.Имея дальность действия 3 500 километров, К-4 сможет поражать всю территорию Пакистана и большую часть Китая из северной части Бенгальского залива. Каждая пусковая труба ПЛАРБ будет способна нести одну К-4 или три К-15. Как это обычно бывает с ядерными программами, ходят слухи и предположения о том, что каждая БРПЛ К-4 будет способна нести более одной боеголовки, но это кажется маловероятным. Каждая лодка способна нести 12 БРПЛ K-15 Sagarika или 4 БРПЛ K-4.Кроме того, высокопоставленные представители министерства обороны Индии заявили, что Организация оборонных исследований и разработок, как пишут, планирует разработать БРПЛ дальностью действия 5 000 километров, которая будет соответствовать конструкции наземного базирования Agni-V и позволит индийским подводным лодкам быть нацеленными на всю Азию, части Африки, Европы и Индо-Тихоокеанский регион, включая Южно-Китайское море. Ракета будет иметь ту же маркировку серии K, что и две другие БРПЛ, находящиеся в настоящее время в разработке, и первоначально предполагалось, что она будет испытана где-то в 2022 году, хотя по состоянию на май 2022 года такого запуска не было.Индия разрабатывает крылатую ракету наземного базирования «Нирбхай».Ракета внешне похожа на американский «Томагавк» или пакистанский «Бабур» и может также предназначаться для развертывания в воздухе и на море. Министерство обороны Индии описывает «Нирбхай» как «первую дозвуковую крылатую ракету большой дальности, разработанную в Индии, с дальностью полета 1 000 километров и способную нести боеголовки массой до 300 килограммов» (Ministry of Defense 2019).После серии неудачных испытаний, начавшихся в 2013 году, успешные летные испытания в ноябре 2017 и апреле 2019 года свидетельствуют о том, что некоторые технические проблемы решены.Хотя ходит много слухов о том, что «Нирбхай» обладает двойным потенциалом, ни правительство Индии, ни разведывательное сообщество США публично об этом не заявляли.Испытание крылатой ракеты «Нирбхай» с двигательной установкой индийского производства было запланировано на апрель 2020 года; однако испытания были отложены до августа 2021 года и завершились частичным успехом, поскольку двигатель заработал стабильно, но впоследствии ракета разбилась.В начале 2020 года Организация оборонных исследований и разработок подтвердила, что дополнительные варианты крылатой ракеты «Нирбхай», включая версии для подводных лодок и воздушного базирования, находятся на ранних стадиях планирования и разработки.