Ядерный арсенал Индии сегодня

Ядерная доктрина

«Надеюсь, вы знаете, что означает [Национальное командование] и что оно собой представляет. Я сказал, что мы вас удивим. Подождите этого сюрприза. Вы выбрали путь войны, не зная о последствиях для мира и безопасности региона».

Самолеты-носители ядерного оружия

Баллистические ракеты наземного базирования

«С помощью этой ракеты Индия может нанести удар даже по Шанхаю»,

«По мере того, как увеличивалась дальность наших баллистических ракет, наши технологии становились все более совершенными. Теперь первые ракеты малой дальности, в которых используются старые технологии, на смену придут ракеты с более совершенными технологиями. Назовите это обратной интеграцией технологий».

Баллистические ракеты морского базирования

Крылатые ракеты