Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве, а также оккупированных ВСУ Херсоне и Запорожье

В городских пабликах Николаева сообщается о громких взрывах. При этом в городе не объявлялась воздушная тревога. Кроме того сообщается о взрывах в оккупированных боевиками киевского режима Запорожье и Славянске.
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Также сообщается о работе ПВО в Сумской области, где объявлено о ракетной опасности.
Ранее сообщалось, что в немецком издании Bild опубликован материал, в котором утверждается, что российская армия начала активно применять 122-мм боеприпасы к РСЗО "Араш", произведенные в Иране в 2023 году.
Об активном ведении переговоров между российским и иранским руководством о поставках не только беспилотников ряд источников сообщал еще в феврале текущего года. Как известно, вооруженные силы Ирана обладают обширными запасами артиллерийских снарядов, совместимых с российскими системами вооружения. Реактивные ракеты "Араш" подходят для применения с РСЗО БМ-21 "Град".
Производство достаточного количества боеприпасов, необходимого для нужд всей продолжительной линии фронта, является довольно трудной задачей, что делает логичным сотрудничество с Ираном, в настоящее время фактически являющимся одним из крупнейших стратегических партнеров России.
Между тем, США намереваются передать Украине иранские вооружения и боеприпасы, предназначавшиеся йеменским повстанцам и захваченные в пути.