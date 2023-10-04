Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве, а также оккупированных ВСУ Херсоне и Запорожье

1
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве, а также оккупированных ВСУ Херсоне и Запорожье

В городских пабликах Николаева сообщается о громких взрывах. При этом в городе не объявлялась воздушная тревога. Кроме того сообщается о взрывах в оккупированных боевиками киевского режима Запорожье и Славянске.


Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Также сообщается о работе ПВО в Сумской области, где объявлено о ракетной опасности.

Ранее сообщалось, что в немецком издании Bild опубликован материал, в котором утверждается, что российская армия начала активно применять 122-мм боеприпасы к РСЗО "Араш", произведенные в Иране в 2023 году.

Об активном ведении переговоров между российским и иранским руководством о поставках не только беспилотников ряд источников сообщал еще в феврале текущего года. Как известно, вооруженные силы Ирана обладают обширными запасами артиллерийских снарядов, совместимых с российскими системами вооружения. Реактивные ракеты "Араш" подходят для применения с РСЗО БМ-21 "Град".

Производство достаточного количества боеприпасов, необходимого для нужд всей продолжительной линии фронта, является довольно трудной задачей, что делает логичным сотрудничество с Ираном, в настоящее время фактически являющимся одним из крупнейших стратегических партнеров России.

Между тем, США намереваются передать Украине иранские вооружения и боеприпасы, предназначавшиеся йеменским повстанцам и захваченные в пути.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
1 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 20:30
    0
    летять утки,летять утки......и два гуся фаб-1500))