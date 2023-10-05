Бронежилет «Оберег» на испытаниях и в зоне проведения Спецоперации

Бронежилет "Оберег" с установленной защитой плеч и шеи
Несколько месяцев назад российская оборонная промышленность впервые показала новый бронежилет под названием «Оберег». Перспективное средство защиты, созданное с учетом пожеланий участников Спецоперации, уже пошло в серию и поставляется в войска. Кроме того, разработана и представлена модернизированная версия жилета с улучшенным сочетанием всех основных характеристик.
Недавняя премьера
Разработчиком и производителем бронежилетов «Оберег» является завод «Октава» (г. Тула) из состава компании «РТ-Капитал», входящей в Госкорпорацию «Ростех». Основной сферой деятельности этого предприятия является электроника. Тем не менее, после начала Спецоперации оно решило освоить новое для себя направление. Решению такой задачи поспособствовало наличие компетентного и опытного конструкторского отдела, а также собственного швейного цеха. Кроме того, в качестве консультантов привлекли реальных участников Спецоперации.
В середине апреля 2023 г. пресс-служба «Ростеха» впервые рассказала о проекте «Оберег». К тому времени завод «Октава» завершил разработку и освоил производство новых бронежилетов. Были проведены необходимые испытания на стрельбище, в ходе которых удалось полностью подтвердить расчетные характеристики.
В начале июля «Октава» и «Ростех» объявили, что новый бронежилет вскоре станет экспонатом выставки «День передовых технологий-2023» от Росгвардии. Посетители мероприятия получили возможность изучить как бронежилет «Оберег», так и другие современные разработки нашей промышленности.
Еще в апреле сообщалось, что новый отечественный бронежилет поступил в серийное производство. Кроме того, партия таких изделий отправилась в зону проведения Спецоперации для более полных испытаний в условиях реальных боевых действий. Результаты такой проверки не уточняются, но после них «Оберег» пошел в серию.
Предприятие-разработчик сообщает, что его производственные мощности сейчас позволяют выпускать до 2 тыс. бронежилетов в квартал. В дальнейшем производство может быть расширено до 7,5 тыс. изделий в квартал. Завод «Октава» готов поставлять серийные «Обереги» всем отечественным заказчикам.
Потенциал для развития
Как и другие современные бронежилеты, изделие «Оберег» построено по модульному принципу. Это упрощает его адаптацию к требованиям конкретного заказчика и/или проведение модернизаций. Так, предприятие-разработчик уже представило несколько модификаций жилета с разной комплектацией и отличающимися характеристиками защиты.
«Оберег» первой версии, представленный весной, может комплектоваться разными модулями-плитами и показывать уровень защиты от Бр1 (пистолетная пуля патрона 9х18 мм) до Бр5 (пуля с упрочненным сердечником от винтовочного патрона7,62х54 мм R).
На военно-техническом форуме «Армия-2023» в середине августа завод «Октава» представил обновленный вариант бронежилета с улучшенной эргономикой. За счет использования других элементов защиты массу изделия в максимальной комплектации удалось снизить до 9,2-9,4 кг. При этом площадь и уровень защиты остались на прежнем уровне.
Генеральный директор завода "Октава" Павел Павленко с новым бронежилетом
Модернизированный «Оберег» впервые показали менее двух месяцев назад, но он уже пошел в серию. В первых числах октября «Ростех» сообщил о скорой отгрузке таких изделий получателю. Первыми новый бронежилет получат добровольные формирования из Белгородской области, охраняющие государственную границу. Им отправят бронежилеты в максимальном исполнении с классом защиты Бр5.
Так же в начале октября «Ростех» запустил видеопроект «Наш краш». Первый его выпуск посвящен именно бронежилету «Оберег». В порядке эксперимента плиты изделия обстреляли с применением различного оружия, вплоть до снайперской винтовки под патрон .338 LM. Под максимальной нагрузкой защитные элементы деформировались, но сквозного пробития добиться не удалось.
В классическом облике
Бронежилеты серии «Оберег» построены на основе хорошо известных, освоенных и отработанных идей и решений. Проект завода «Октава» не предусматривает радикальных нововведений, но оптимальным образом использует доступные решения и обеспечивает получение максимальных характеристик эргономики и защиты.
Основой изделия «Оберег» является жилет с отделениями для бронепластин разных форм и размеров. Жилет выполнен из нейлоновой ткани Cordura 1000D с полиуретановым покрытием и водооталкивающей пропиткой. Жилет включает грудную и спинную секции с карманами для плит, соединенные регулируемыми плечевыми перемычками. Также предусмотрены боковые секции, застегиваемые при помощи «липучки».
Базовый жилет может дополняться защитой плеч, воротником и паховым щитком. Они выполнены из той же ткани, получают кевларовое или иное наполнение и пристегиваются к основной конструкции жилета. Кроме того, на жилете имеются стандартные стропы для крепления подсумков и иного снаряжения.
В карманы грудной и спинной секции помещаются защитные плиты с уровнем Бр4 или Бр5, самостоятельно разработанные «Октавой». Они выполнены в виде пакета из слоев высокомолекулярного полиэтилена, металла или керамики, арамидной ткани, а также полиуретана. В боковых секциях используются схожие пакеты, но с уровнем защиты Бр1 или Бр3, в зависимости от пожеланий заказчика.
Представленный весной первый вариант «Оберега» использовал металлическую и кевларовую защиту, и в полной комплектации весил 11,7 кг и защищал 50 кв. дм. При этом конструкция жилета и плит улучшала распределение нагрузки на тело пользователя и оптимизировала общую эргономику. На «Армии-2023» показали бронежилет с обновленной защитой на основе керамики. При том же уровне противопульной защиты, такое изделие весит лишь 9,2-9,4 кг. Общая площадь защиты (противоосколочной и противопульной) превысила 60 кв.дм.
Жилеты «Оберег» и защитные плиты для них успешно прошли заводские испытания. Кроме того, проведены государственные испытания с получением соответствующего сертификата. При этом бронежилет справился с проверками с заметным запасом – в видеопроекте «Ростеха» он выдержал даже пулю, не предусмотренную программой стандартных испытаний.
"Наш краш": ведущий программы демонстрирует плиту "Оберега" после обстрела с применением патрона .338 LM
Инициатива и защита
Бронежилеты серии «Оберег» от тульского завода «Октава» являются одной из наиболее интересных новинок своего класса, появившихся в последнее время. Прежде всего, любопытна их история. Так, предприятие, известное своей электроникой, освоило новое для себя направление и достаточно быстро выдало удачный результат. При этом уже достигнуты высокие темпы выпуска, и их планируют нарастить в разы.
Быстрой разработке нового бронежилета в целом и всех его основных элементов поспособствовало использование известных и распространенных идей. Предприятие из Тулы изучило чужой опыт, адаптировало его к своим производственным возможностям, и в итоге появилось новое средство бронезащиты с высокими характеристиками. Кроме того, нужно отметить опыт и умения сотрудников «Октавы», сумевших освоить новое для себя направление.
Несмотря на отсутствие опыта, предприятие справилось с поставленной задачей. Как сообщается, первый вариант «Оберега» уже прошел ряд испытаний, получил необходимые документы и даже был в опытной эксплуатации в зоне проведения Спецоперации. Теперь ожидается производство новых партий, которые тоже пойдут в войска и будут использоваться личным составом.
В целом проект «Оберег» интересен и дает поводы для оптимизма. Российская оборонная промышленность выпускает широкий спектр различных бронежилетов и иных средств защиты. Несколько месяцев назад в этой отрасли появился еще один участник со своей новейшей разработкой. Теперь завод «Октава» со своим изделием помогает снабжать армию необходимыми изделиями, а также показывает, что продукцию военного назначения могут выпускать не только специализированные предприятия.