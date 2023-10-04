Российские военнослужащие: ВС РФ вернули полный контроль над островами в устье Днепра в Херсонской области

Он грамотный, это тоже страна (Украина), у которой общевойсковая армия, у них западные инструкторы, которые их готовили. Они пытаются нам противодействовать, но все-таки мы на успехе

В настоящее время Вооруженными силами Российской Федерации вновь возвращен контроль над островами в устье реки Днепр и на выходе в Днепровский залив. Об этом рассказали РИА Новости командиры подразделений бригады береговой обороны группировки войск «Днепр» ВС РФ.Как отметил один из офицеров, российскими подразделениями контролируются абсолютно все острова с точки зрения визуального контроля и 90 процентов островов в плане размещения там российских военных. Но украинские боевики регулярно пытаются прорваться на острова и далее на контролируемое ВС РФ левобережье Днепра.Практически ежедневно диверсионно-разведывательные группы противника прощупывают слабые места в обороне российских войск, чтобы нанести затем удар основными силами. Офицеры рассказывают, что противника не стоит недооценивать.- рассказал командир с позывным «Курск» РИА Новости Для того, чтобы не допустить подобных вылазок противника, российские военнослужащие ведут круглосуточное наблюдение за действиями боевиков ВСУ.Как только вражеские военные обнаруживают себя, данные передаются на наблюдательный пункт. Затем фиксируются координаты нахождения моторных лодок противника. По ним уже отрабатывает российская артиллерия, уничтожая плавсредства вместе с находящимися на них десантниками ВСУ.