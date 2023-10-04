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Российские военнослужащие: ВС РФ вернули полный контроль над островами в устье Днепра в Херсонской области

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Российские военнослужащие: ВС РФ вернули полный контроль над островами в устье Днепра в Херсонской области

В настоящее время Вооруженными силами Российской Федерации вновь возвращен контроль над островами в устье реки Днепр и на выходе в Днепровский залив. Об этом рассказали РИА Новости командиры подразделений бригады береговой обороны группировки войск «Днепр» ВС РФ.


Как отметил один из офицеров, российскими подразделениями контролируются абсолютно все острова с точки зрения визуального контроля и 90 процентов островов в плане размещения там российских военных. Но украинские боевики регулярно пытаются прорваться на острова и далее на контролируемое ВС РФ левобережье Днепра.

Практически ежедневно диверсионно-разведывательные группы противника прощупывают слабые места в обороне российских войск, чтобы нанести затем удар основными силами. Офицеры рассказывают, что противника не стоит недооценивать.

Он грамотный, это тоже страна (Украина), у которой общевойсковая армия, у них западные инструкторы, которые их готовили. Они пытаются нам противодействовать, но все-таки мы на успехе

- рассказал командир с позывным «Курск» РИА Новости.


Для того, чтобы не допустить подобных вылазок противника, российские военнослужащие ведут круглосуточное наблюдение за действиями боевиков ВСУ.

Как только вражеские военные обнаруживают себя, данные передаются на наблюдательный пункт. Затем фиксируются координаты нахождения моторных лодок противника. По ним уже отрабатывает российская артиллерия, уничтожая плавсредства вместе с находящимися на них десантниками ВСУ.
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6 комментариев
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  1. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 20:50
    +3
    это тоже страна (Украина), у которой общевойсковая армия
    А наша пропаганда до сих пор их какими то боевиками кличат))
    1. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 21:06
      0
      Цитата: Николай Дягелев
      А наша пропаганда до сих пор их какими то боевиками кличат))

      Нут у украины армии, а то что было от союзного государства, давно уже сдулось. Есть объёдинённая банда западных жуликов, пытающихся руками одурманенного населения "незалежной" разрушить Россию. Но правда за нами и победа тоже!
  2. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 20:52
    +1
    Честно говоря- ничего в этом не понимаю.
    Сначала, я обрадовался: "ВС РФ вернули полный контроль над островами в устье Днепра в Херсонской области", затем загрустил: конролируются визуально (как бы это не есть полный контроль). Затем опять обрадовался- на девяносто процентов вроде контроль полный имеет место быть!
    А может и не быть... request
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 21:06
      0
      Пусть делают, что хотят. Но только берегут, армию. Другой армии у нас- нет. А укропы как были холопами, так им и остались, с инструкторами или без.
  3. Алексей Александрович
    Алексей Александрович Сегодня, 20:54
    +1
    Скажу одно - данная информация не соответствует действительности.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:07
    0
    Статью прочитал, но сомнения в истинности изложенного остались. Телеграмм вещает немного не такое положение дел. Истина где-то рядом как говорили в одном, заморском сериале.