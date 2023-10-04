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Президент Ирана выступил против экспансии НАТО в Закавказском регионе

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Президент Ирана выступил против экспансии НАТО в Закавказском регионе

Присутствие Североатлантического альянса на Южном Кавказе может представлять собой угрозу для безопасности многих государств региона. С таким заявлением выступил президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси на встрече с представителем президента Азербайджана Халафом Халафовым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.


Более всего Иран сейчас обеспокоен ситуацией вокруг т.н. «Зангезурского коридора». Именно этот коридор может «привести» в регион НАТО, считают в Иране. Поэтому Тегеран решительно выступает против такого развития событий и декларирует уверенность в способности стран Закавказья самостоятельно решить все вопросы, без привлечения стран НАТО.

Раиси отметил, что присутствие стран Североатлантического альянса в Закавказье не отвечает интересам ни одного государства, расположенного в данном регионе.

Понятно, что в Иране с большой опаской относятся и к углублению турецко-азербайджанских отношений. Поэтому Тегеран стремится более активно работать с Арменией, несмотря на ее прозападный «крен». Например, было открыто иранское консульство в Сюникской области Армении – одном из наиболее проблемных с точки зрения взаимоотношений с Азербайджаном регионов республики.

Напомним, что после завершения военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, практически все карабахские армяне покинули свои дома и перебрались в качестве беженцев в соседнюю Армению. Нагорный Карабах сейчас контролируется азербайджанскими войсками, ряд государственных и военных деятелей непризнанной республики были арестованы.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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3 комментария
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 20:48
    0
    Присутствие НАТО в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии вряд ли сделало жизнь этих народов хоть в чём то лучше... Не понятно, на что надеются армяне, заигрывая со Штатами... Пашинян, когда лез в премьер-министры Армении тоже много чего обещал... Ну и как, выполнил...???
    Мы ж вас по-хорошему просили,
    Чтоб не унижали вы Россию…
    Разве вы не вступитесь за мать,
    Если кто-то будет обижать…???
    Но не вняли вы советам нашим,
    Не пробить словами вашу спесь,
    Вот теперь, расхлёбывайте кашу,
    Ту, что заварили нынче здесь…
    Возродив нацизм на Украине,
    Русофобов новых воспитав,
    И соткав из санкций паутину,
    Судите о том, кто был не прав…
    Вы всегда ни в чем не виноваты…
    К нам вы демократию несли…
    Ваши светлоликие солдаты
    Много стран вот так уже спасли…
    Ливия, Ирак с Афганистаном,
    Сирия – запомнят навсегда
    Как вы принесли всем этим странам
    «Вечный мир» на долгие года!!
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:53
    +1
    присутствие стран Североатлантического альянса в Закавказье

    Смотрим на глобус и прикидываем, где Северная Атлантика, а где Закавказье. И начинаем смутно о чем-то догадываться.
  3. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 20:53
    +1
    Сигнал Пашиняну послан. Вражда начинается. Идти Армении против России Ирану тоже не выгодно.