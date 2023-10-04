Президент Ирана выступил против экспансии НАТО в Закавказском регионе

Присутствие Североатлантического альянса на Южном Кавказе может представлять собой угрозу для безопасности многих государств региона. С таким заявлением выступил президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси на встрече с представителем президента Азербайджана Халафом Халафовым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.Более всего Иран сейчас обеспокоен ситуацией вокруг т.н. «Зангезурского коридора». Именно этот коридор может «привести» в регион НАТО, считают в Иране. Поэтому Тегеран решительно выступает против такого развития событий и декларирует уверенность в способности стран Закавказья самостоятельно решить все вопросы, без привлечения стран НАТО.Раиси отметил, что присутствие стран Североатлантического альянса в Закавказье не отвечает интересам ни одного государства, расположенного в данном регионе.Понятно, что в Иране с большой опаской относятся и к углублению турецко-азербайджанских отношений. Поэтому Тегеран стремится более активно работать с Арменией, несмотря на ее прозападный «крен». Например, было открыто иранское консульство в Сюникской области Армении – одном из наиболее проблемных с точки зрения взаимоотношений с Азербайджаном регионов республики.Напомним, что после завершения военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, практически все карабахские армяне покинули свои дома и перебрались в качестве беженцев в соседнюю Армению. Нагорный Карабах сейчас контролируется азербайджанскими войсками, ряд государственных и военных деятелей непризнанной республики были арестованы.