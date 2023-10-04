Итальянский министр обороны: Уже этой зимой вероятен российский ответ на украинское контрнаступление

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто сделал заявление по поводу возможного дальнейшего развития вооружённого конфликта с участием Украины и России. По словам итальянского министра, ситуация такова, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться в тот момент, когда обе стороны исчерпают свои ресурсы для достижения прорыва. Причём под украинскими ресурсами Крозетто явно понимает живую силу, так как оружие, боеприпасы и, собственно, денежные ресурсы киевский режим исчерпал давно и действует на 90 с лишним процентов тем, что поставит Запад.
Говоря о дальнейших событиях на фронте, Крозетто дал понять, что при исчерпании ресурсов для контрнаступления у Украины уже российская армия может перейти в контратаку.
Гвидо Крозетто:
Уже этой зимой вероятен российский ответ на украинское контрнаступление.
При этом итальянский министр обороны заявил, что к весне 2024 году и Украина, и Россия могут оказаться в ситуации, когда ресурсов для существенных побед на поле боя больше не останется.
Министр обороны Италии:
Весной 2024 года переговорный процесс между Украиной и Россией может стать актуальным. Причём актуальнее, чем сейчас.
Напомним, что ранее в американском издании The Hill вышла статья, в которой было заявлено, что если Украина до конца года не добьётся весомой победы в ходе своего контрнаступления, то мирный договор в 2024 году придётся подписывать на условиях России.
Напомним, что в Кремле неоднократно заявляли о том, что спецоперация завершится после выполнения всех поставленных задач. При этом всегда добавляется, что Москва готова начать переговоры в любой момент, но говорить не с кем, так как украинский президент сам себе запретил участвовать в переговорах о мире.