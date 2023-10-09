Возможно ли снабжать Крым по морю



Роль крымских портов и морских коммуникаций с полуостровом может оказаться критически важной. На фото – Керческий порт. Фото: Крыминформ

Потребность в снабжении Крыма и войск на херсонском и запорожском направлениях

Морские порты Крыма



Автокран грузит иномарки на судно. Этим же краном можно грузить/выгружать и другие генгрузы. Фото: сайт «Водный транспорт» (fleetphoto.ru).



Мобильный портальный кран может разворачиваться почти на любом причале, для него не надо прокладывать рельсы. Купить такой кран можно в Китае. Фото: сайт Made-in-China



Ричстакер, если позволяет высота борта, может вместо крана грузить-выгружать контейнеры на судно, на ж/д платформу или полуприцеп.



Из таких сборных блоков можно смонтировать плавпричал любого размера и конфигурации почти в любой закрытой бухте. Фото: сайт судостроительного производства КАМПО.



На фото ПМ-92 у плавпирса о. Нокра. Последние несколько десятилетий Советский/Российский ВМФ использует плавпирсы для швартовки судов и кораблей. С таким же успехом их можно использовать для швартовки и выгрузки гражданских транспортных судов. Фото: сайт СВВИМУ («Голландия»).



Фото: из книги «Технические средства тылового обеспечения» (Военное издательство, 2003). Комплект беспричальной заправки кораблей топливом БЗКР-100М.

Транспортный флот



Судно класса река-море проекта DCV36, дедвейт 5 026 тонн. На Черноморско-Азовском бассейне работает как минимум несколько десятков судов под Русским флагом такого же тоннажа и класса. Фото: сайт Фотобанк StylishBag.



Танкер типа «Волгонефть», проект 550, грузоподъемность 4 800 тонн. Фото: сайт «Водный транспорт» (fleetphoto.ru).

Выводы