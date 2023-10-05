Немецкая пресса: Германия не планирует в «обозримом будущем» поставлять крылатые ракеты Taurus Украине

Украина не получит немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus, по крайней мере, в "обозримом будущем". Как пишет Bild, Берлин так и не принял положительного для Киева решения.По данным немецкого издания, ссылающегося на источники в правительстве Германии и Украины, Берлин дал понять Киеву, что ракеты поставлены не будут. На данный момент официального отказа Зеленский не получил, да может быть и не получит, но и ракет не будет. Хотя правящая коалиция Германии неоднократно заявляла о готовности отправить Taurus Киеву, немецкий канцлер все еще ставит палки в колеса.Немцы вроде бы не говорят категоричное "нет" поставке ракет, подразумевая, что вопрос может решиться положительно "в будущем", но это маловероятно. Вместо этого Берлин усилит украинскую противовоздушную оборону, поставив дополнительные зенитные комплексы и ракеты к ним. В общем, вместо крылатых ракет предложили зенитные, а в Киеве якобы на это согласились. Переговоры на эту тему проходили на прошлой неделе, когда в столицу Украины съехались главы МИД стран ЕС на саммит.В то же время "ястребы" в Бундестаге продолжают давить на Шольца требуя, чтобы он дал разрешение на отправку ракет, "последовав примеру" Великобритании и Франции, поставивших крылатые ракеты Украине. Но главный немец опасается, что Зеленский все же применит их по территории "старой" России и это приведет к эскалации конфликта.Киев уже неоднократно просил и даже требовал от Германии поставки крылатых ракет обещая, что не будет наносить удары по России, они предназначены для Крыма и Крымского моста. Об этом в Киеве говорят открыто и это тоже пугает немцев, которые знают отношение Москвы к полуострову. Так что, в ближайшее время Украина ракет не получит. Хотя быть уверенным в это не стоит, современная Германия слишком зависит от США, поэтому все возможно.