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Немецкая пресса: Германия не планирует в «обозримом будущем» поставлять крылатые ракеты Taurus Украине

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Немецкая пресса: Германия не планирует в «обозримом будущем» поставлять крылатые ракеты Taurus Украине

Украина не получит немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus, по крайней мере, в "обозримом будущем". Как пишет Bild, Берлин так и не принял положительного для Киева решения.


По данным немецкого издания, ссылающегося на источники в правительстве Германии и Украины, Берлин дал понять Киеву, что ракеты поставлены не будут. На данный момент официального отказа Зеленский не получил, да может быть и не получит, но и ракет не будет. Хотя правящая коалиция Германии неоднократно заявляла о готовности отправить Taurus Киеву, немецкий канцлер все еще ставит палки в колеса.

Немцы вроде бы не говорят категоричное "нет" поставке ракет, подразумевая, что вопрос может решиться положительно "в будущем", но это маловероятно. Вместо этого Берлин усилит украинскую противовоздушную оборону, поставив дополнительные зенитные комплексы и ракеты к ним. В общем, вместо крылатых ракет предложили зенитные, а в Киеве якобы на это согласились. Переговоры на эту тему проходили на прошлой неделе, когда в столицу Украины съехались главы МИД стран ЕС на саммит.

В то же время "ястребы" в Бундестаге продолжают давить на Шольца требуя, чтобы он дал разрешение на отправку ракет, "последовав примеру" Великобритании и Франции, поставивших крылатые ракеты Украине. Но главный немец опасается, что Зеленский все же применит их по территории "старой" России и это приведет к эскалации конфликта.

Киев уже неоднократно просил и даже требовал от Германии поставки крылатых ракет обещая, что не будет наносить удары по России, они предназначены для Крыма и Крымского моста. Об этом в Киеве говорят открыто и это тоже пугает немцев, которые знают отношение Москвы к полуострову. Так что, в ближайшее время Украина ракет не получит. Хотя быть уверенным в это не стоит, современная Германия слишком зависит от США, поэтому все возможно.
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4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:13
    0
    Германия не планирует в «обозримом будущем» поставлять крылатые ракеты Taurus Украине —

    ***
    — Вопрос:"Как далеко обозревает Германия?" ...
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    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 06:17
      0
      — Вопрос:"Как далеко обозревает Германия?" ...

      У меня другой вопрос, почему "проклятье" наркомана совершенно не действует на "ливерную колбасу"? По правилам жанра, он уже давно должен быть в отставке. wassat
  2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:25
    0
    Украина не получит немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus, по крайней мере, в "обозримом будущем".
    Ну не верится в такое, для нас оптимистичное, заявление. И дело тут не только в наличии ястребов в Бундесвере и Бундестаге, а в "руководящей и направляющей роли" Вашингтона. Шольц с компанией готовы в любой момент на цырлах броситься выполнять "дружескую просьбу" Байдена поломавшись для вида.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:25
    +1
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    Германия не планирует в «обозримом будущем» поставлять крылатые ракеты Taurus Украине —

    ***
    — Вопрос:"Как далеко обозревает Германия?" ...
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    Далеко или не очень, но поставлять LRCM вперёд янки они не жаждут.