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Россия и Абхазия подписали соглашение об открытии в республике пункта постоянного базирования российского флота

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Россия и Абхазия подписали соглашение об открытии в республике пункта постоянного базирования российского флота

Российский Черноморский флот расширяет свое присутствие в Черном море, новый пункт постоянного базирования ВМФ России будет открыт в Абхазии. Соответствующее соглашение уже подписано. Об этом сообщил президент республики Аслан Бжания.


Россия и Абхазия подписали соглашение о создании постоянного пункта базирования российского флота на территории республики. Располагаться он будет в Очачмирском районе. Другие подробности пока не сообщаются. По словам Бжании, подписание соглашения прошло в 30 сентября, когда в республике праздновали 30-летие Дня победы в грузино-абхазской войне 1992–1993 годов и День независимости.

В день нашего праздника к нам зашел малый ракетный корабль, мы поднялись на борт — очень современное судно с серьезными боевыми возможностями. Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ

- приводят "Известия" слова президента Абхазии.

Напомним, что Россия признала суверенитет Абхазии в 2008 году. На территории республики в Гадауте располагается 7-я Краснодарская Краснознамённая орденов Жукова, Кутузова и Красной Звезды военная база, военнослужащие которой вместе с абхазскими военными обеспечивают безопасность республики. В конце августа на территории Абхазии прошли российско-абхазские военные тактико-специальные, летные и тактические учения, направленные на повышение взаимодействия войск, а также отработку отражения возможного нападения на республику.

Стоит отметить, что Россия оказывает Абхазии всестороннюю поддержку, одно время республика даже планировала присоединиться к России в качестве еще одного субъекта, но в дальнейшем этот вопрос решили отложить на более подходящее время.
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22 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:46
    +8
    одно время республика даже планировала присоединиться к России в качестве еще одного субъекта
    Но экс-кандидат в президенты Абхазии Астамур Тарба заявил (от имени всех абхазов), что "большинство населения Абхазии против этого. На повестке дня этот вопрос не стоит". Теперь руководство Абхазии выразило желание войти в состав Союзного государства Россия - Белоруссия, а это необходимо как-то подкреплять делами. И первым посылом наверное и является подписание соглашения о создании постоянного пункта базирования российского флота на территории республики.
  2. Комментарий был удален.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:39
      +4
      Цитата: антивирус
      Сатана уже не сдерживает? И че... Ниче. Все решает ванек. Большая политика начинается с "и заветный тот перекресток".
      Опять нужны государству не продвинутые пользователи и юзеры, а инициативные, творчески мыслящие и тп. Граждане. (с большой буквы).
      Кто то ответит за исчерпание, растрату сил русского народа и государства Россия?

      Кто-то может объяснить о чём тут стокА многА букАФФ? what
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 07:46
        +1
        Цитата: Теренин
        Цитата: антивирус
        Сатана уже не сдерживает? И че... Ниче. Все решает ванек. Большая политика начинается с "и заветный тот перекресток".
        Опять нужны государству не продвинутые пользователи и юзеры, а инициативные, творчески мыслящие и тп. Граждане. (с большой буквы).
        Кто то ответит за исчерпание, растрату сил русского народа и государства Россия?

        Кто-то может объяснить о чём тут стокА многА букАФФ? what

        Не иначе тоска "о далёком, курносом детстве" request
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:52
    +3
    Во время ВОВ бравый адмирал Октябрьский (Иванов) перегнал ЧФ в Поти и Батуми что бы спасти его от Люфтваффе. Теперь ЧФ хотят загнать в Абхазию что бы спасти его от украинских ракет?
    И тогда и сейчас - подальше от фронта. "Абы чего не вышло..."
    p.s. Тут на соседней ветке г-н Скоморохов печалится, что на ЧФ мало фрегатов. А было бы много, то куда их прятать. Ведь в Абхазии хороших гаваней и портов просто нет.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:16
      +8
      Во время ВОВ бравый адмирал Октябрьский (Иванов) перегнал ЧФ в Поти и Батуми что бы спасти его от Люфтваффе. Теперь ЧФ хотят загнать в Абхазию что бы спасти его от украинских ракет?
      И разве Октябрьский был не прав, спасая флот от ударов немецкой авиации? Уж как немцы оберегали свои корабли от английской авиации, рассказывали все немецкие адмиралы. И если есть возможность рассредоточить флот , то это самое грамотное решение. Понятно, что в Очамчире больше двух-трех ракетных катеров не поместится, если ставить их в бухту, а не швартовать к пирсам на ровном побережье, где их будет трепать любой штормишко.
      1. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 07:45
        -1
        И разве Октябрьский был не прав, спасая флот от ударов немецкой авиации?

        Военные корабли должны воевать с врагами, а не спасаться от него. Что толку от того, что Октябрьский их спас. Их все равно порезали сразу после окончания войны. А если бы они обстреливали врага, то может быть погибло меньше наших солдат при обороне Одессы, Крыма и Кавказа.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 07:53
      +2
      Корабли из Севастополя постепенно переводят в Новороссийск.
      Некоторые ушли в Азовское море.
      Так видно по спутниковым фото.
      А теперь еще есть и Абхазия.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 06:55
    -2
    Когда ВО пишет о базе нашего ВМФ в Средиземном море - понимаю.
    Когда ВО как о достижении Российской дипломатии пишет о базе в Абхазии - не понимаю.
    Это МИД совсем руки опустил и больше нечем похвастаться?
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:57
    +6
    Как база для ВМФ РФ подойдёт Одесса.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:03
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Как база для ВМФ РФ подойдёт Одесса.

      Одессу брать, брать, БРАТЬ! И хотелось бы побыстрее.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:05
    0
    Чем Абхазия живёт?
    Туризмом из России, экспортом фруктов в Россию.
    Тогда почему в туристических группах пишут, что в Абхазии бывают безобразия?
    Страна, которая получает деньги от российских туристов, разве не должна обеспечивать безопастность этих туристов? В Абхазии никто не хочет быть полицейским, что ли?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 07:31
      +3
      безобразия бывают везде, в Сочи полно конфликтов, то что сейчас в Абхазии это небо и земля чем было лет 15 назад, 2 раза в месяц семьей ездим на море в Абхазию из Сочи
  7. Eugen 62
    Eugen 62 Сегодня, 07:28
    +3
    Это только полумеры. Давно надо было создать флот Абхазии. Передать туда несколько ракетных катеров и ПВО. Тогда СВО шла бы легче.
    Вот гипотетическая ситуация. Летит американский самолёт-разведчик над нейтральными водами Чёрного моря. Неожиданно в него попадает абхазская ракета. Штаты возмущаются. Но сделать ничего не могут. Абхазию они не признают. Общей границы нет. А помните, как-то британский корабль зашёл в наши воды в районе Крыма? Так абхазский ракетный катер вполне мог был выпустить по нему пару ракет. Корабль бодро идёт на дно. Наши моряки спасают несколько человек с него. После нескольких ударов по яйцам все англичане дружно на камеру утверждают, что на корабле было ядерное оружие и они должны были нанести ядерный удар по российской территории. Международный скандал. Морячков можно потом обменять на наших пленных лётчиков. И таких ситуаций можно придумать ещё много.
    1. solar
      solar Сегодня, 08:04
      +2
      абхазский ракетный катер вполне мог был выпустить по нему пару ракет. Корабль бодро идёт на дно. Наши моряки спасают несколько человек с него. После нескольких ударов по яйцам все англичане дружно на камеру утверждают, что на корабле было ядерное оружие и они должны были нанести ядерный удар по российской территории

      Неожиданно в него попадает абхазская ракета. Штаты возмущаются. Но сделать ничего не могут.

      Отличная идея. Надежная, как швейцарские часы. И почему раньше никто не догадался?
      Доработать только нужно слегка- у англичан нет ядерного оружия, которое можно было бы разместить на надводном корабле.
    2. Санчо да Винча
      Санчо да Винча Сегодня, 09:03
      0
      А потом, не дай Бог, опять, как у небратьев беспорядки начнутся (регион то неспокойный), и будете Вы гадать, куда же эти "абхазские" кораблики будут пулять? Жить должна же чему-то на drinks учить? С Уважением
  8. solar
    solar Сегодня, 07:57
    +2
    Российский Черноморский флот расширяет свое присутствие в Черном море, новый пункт постоянного базирования ВМФ России будет открыт в Абхазии.

    Интернет завален сообщениями, что российские корабли массово выводятся из Севастополя. Навряд ли это можно назвать "расширяет свое присутствие".
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 08:36
      +1
      наверное правильно и делают, рано или поздно достали бы ракетами по боевым кораблям, флот надо сохранять, носители калибров все равно где находятся
      1. Аркадий007
        Аркадий007 Сегодня, 09:53
        0
        Корабли можно спасти если их вывести из Черного моря совсем или уничтожить вооруженный потенциал Украины. Других вариантов нет.
  9. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 08:41
    +2
    если России оттуда забрать своих военных государственность Абхазии закончится дня через три ну может четыре))
  10. Комментарий был удален.
  11. KrolikZanuda
    KrolikZanuda Сегодня, 08:57
    0
    У ЧФ появились новые корабли или это банальное бегство из под ударов дровами?
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:08
    0
    Смотрю ,многие рассуждают как жертва ЕГЭ,а что находится восточней Абхазии ?Самый ближайший порт базирования военных кораблей - это Туапсе.У меня вообще подозрение ,что дроны в Сочи прилетают из Грузии.Немного знаком с ПВО от Туапсе до Сочи.Да и в Абхазии нет пока действующих аэропортов,шмаляй не хочу.
  13. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 09:44
    0
    Ох и не просто будет охранять эту базу. Она будет первая в списке провокаций со стороны Грузии и Турции.