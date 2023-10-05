Россия и Абхазия подписали соглашение об открытии в республике пункта постоянного базирования российского флота

В день нашего праздника к нам зашел малый ракетный корабль, мы поднялись на борт — очень современное судно с серьезными боевыми возможностями. Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ

Российский Черноморский флот расширяет свое присутствие в Черном море, новый пункт постоянного базирования ВМФ России будет открыт в Абхазии. Соответствующее соглашение уже подписано. Об этом сообщил президент республики Аслан Бжания.Россия и Абхазия подписали соглашение о создании постоянного пункта базирования российского флота на территории республики. Располагаться он будет в Очачмирском районе. Другие подробности пока не сообщаются. По словам Бжании, подписание соглашения прошло в 30 сентября, когда в республике праздновали 30-летие Дня победы в грузино-абхазской войне 1992–1993 годов и День независимости.- приводят "Известия" слова президента Абхазии.Напомним, что Россия признала суверенитет Абхазии в 2008 году. На территории республики в Гадауте располагается 7-я Краснодарская Краснознамённая орденов Жукова, Кутузова и Красной Звезды военная база, военнослужащие которой вместе с абхазскими военными обеспечивают безопасность республики. В конце августа на территории Абхазии прошли российско-абхазские военные тактико-специальные, летные и тактические учения, направленные на повышение взаимодействия войск, а также отработку отражения возможного нападения на республику.Стоит отметить, что Россия оказывает Абхазии всестороннюю поддержку, одно время республика даже планировала присоединиться к России в качестве еще одного субъекта, но в дальнейшем этот вопрос решили отложить на более подходящее время.