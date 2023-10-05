Партия боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортёров БТР-РД поступила в войска

Российские десантники получили новую партию прошедших ремонт боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортеров БТР-РД. Технику отгрузил Волгоградский филиал "Курганмашзавода". Об этом сообщает пресс-служба "Высокоточных комплексов".
Партия отремонтированной техники передана подразделениям ВДВ, боевые машины десанта и бронетранспортеры железнодорожным транспортом уже отправлены заказчику, часть техники уйдет в зону спецоперации. Отмечается, что в рамках ремонта на машиных заменены или полностью отремонтированы все основные узлы и агрегаты, вся техника прошла необходимые испытания.
Наше предприятие продолжает своевременно и в полном объеме выполнять государственный оборонный заказ. Сегодня мы отгрузили очередную партию боевых машин для десантников
- говорится в сообщении.
Количество переданных машин не сообщается, но передача техники идет практически ежемесячно, объемы выпуска новых машин и ремонта уже побывавших в боях, значительно возросли. В августе волгоградский филиал и 144-й БТРЗ отремонтировали и передали десантникам рекордное количество БМД и БТР-Д.
Боевая машина десанта БМД-2 была принята на вооружение советской армии в 1985 году. На сегодняшний день данные машины модернизируются до уровня БМД-2К-АУ и БМД-2М.
Предназначенный для поражения танков самоходный противотанковый ракетный комплекс БТР-РД создан на базе бронетранспортера БТР-Д. На вооружении комплекса стоят две пусковые установки противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" или "Корнет".