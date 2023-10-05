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Партия боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортёров БТР-РД поступила в войска

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Партия боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортёров БТР-РД поступила в войска

Российские десантники получили новую партию прошедших ремонт боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортеров БТР-РД. Технику отгрузил Волгоградский филиал "Курганмашзавода". Об этом сообщает пресс-служба "Высокоточных комплексов".


Партия отремонтированной техники передана подразделениям ВДВ, боевые машины десанта и бронетранспортеры железнодорожным транспортом уже отправлены заказчику, часть техники уйдет в зону спецоперации. Отмечается, что в рамках ремонта на машиных заменены или полностью отремонтированы все основные узлы и агрегаты, вся техника прошла необходимые испытания.

Наше предприятие продолжает своевременно и в полном объеме выполнять государственный оборонный заказ. Сегодня мы отгрузили очередную партию боевых машин для десантников

- говорится в сообщении.

Количество переданных машин не сообщается, но передача техники идет практически ежемесячно, объемы выпуска новых машин и ремонта уже побывавших в боях, значительно возросли. В августе волгоградский филиал и 144-й БТРЗ отремонтировали и передали десантникам рекордное количество БМД и БТР-Д.

Боевая машина десанта БМД-2 была принята на вооружение советской армии в 1985 году. На сегодняшний день данные машины модернизируются до уровня БМД-2К-АУ и БМД-2М.

Предназначенный для поражения танков самоходный противотанковый ракетный комплекс БТР-РД создан на базе бронетранспортера БТР-Д. На вооружении комплекса стоят две пусковые установки противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" или "Корнет".
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11 комментариев
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  1. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:30
    +2
    БМД-2 это Феррари среди бронетехники мира. Надеюсь там и ПТРК к башне пристроили...иначе одной 30 мм пушкой много сегодня не навоюешь.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:37
      +2
      Землекоп hi, тут надо у наших бойцов спрашивать как она в деле, причём как у экипажей так у тех кого она прикрывает, за БМП-3 отзывы есть, а вот за данную модель хотелось бы услышать.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 08:53
        0
        Сравнение с БМП-3 некорректно, это машина следующего поколения. В ВДВ ей сейчас соответствует БМД-4М. Тут же речь идет о ремонте БМД-2, ровеснице БМП-2. К тому же у ВДВ более гибкая и совершенная структура и большее разнообразие техники. Меньшая вместимость техники тут компенсируется дополнительным БТР-РД,
  2. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 07:31
    +2
    Наш ВПК работает круглосуточно.Победа на фронте куётся в тылу.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:39
      -1
      Александр 3 hi, а у нас теперь выбора нет, либо ковать ПОБЕДУ, либо сожрут нас и русские канут в лету.
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 08:57
        0
        У нас такая ситуация постоянная.Нас давно и многие хотят поработить и уничтожить. Это борьба со злом и нечистью.С Нами БОГ.
  3. Kusja
    Kusja Сегодня, 07:39
    -1
    Зачем называть номер и местонахождение завода? И при этом покрывать тайной количество единиц техники. Тупизм.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:41
      0
      Kusja hi вы серьезно??? Или это юмор такой?
    2. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 07:44
      +1
      да какая тайна, со спутника можно посчитать сколько машин на вагонах стоит, когда везут по железке на фронт...
  4. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 07:46
    0
    Есть хорошее видео от Кирилла Федорова про технику ВДВ. Я с ним полностью согласен.
    https://yandex.ru/video/preview/15210895213534360299
  5. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 09:23
    0
    Есть вопрос по вооружению БТР-РД. Ему явно не хватает пулемета, могли бы по образцу собственной "Ракушки" пристроить на люк. Ради этого даже пусковую установку ПТУР можно приподнять.