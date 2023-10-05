Пресса США: Германия прикроет украинский зерновой коридор новыми системами ПВО

Германия поможет Украине прикрыть зерновой коридор от ударов российских ракет и дронов-камикадзе с помощью новых систем противовоздушной обороны. Берлин и Киев договорились о поставке новых зенитных комплексов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, Украина и Германия провели переговоры, результатом которых стало обещание Берлина обеспечить Киев дополнительными системами ПВО. Все, что передаст Германия, будет отправлено в Одессу и дунайские порты Украины. Киев намерен прикрыть их от ударов российских дронов-камикадзе, наносящих удары по портовой инфраструктуре, тем самым обеспечив отправку зерна в Румынию.
Предварительно, Германия передаст Украине десять дополнительных самоходных зенитных установок ЗСУ Gepard, а также одну систему ПВО IRIS-T. ЗСУ Gepard должны будут прибыть на Украину до конца года, точные сроки не называются, а IRIS-T в следующем году после того, как будет произведена.
Напомним, что немцы уже передали Украине довольно большое количество 35-мм зенитных установок Gepard, которые и обеспечивают прикрытие портов Украины на черноморском побережье, на линии фронта эти установки не появлялись. По крайней мере, сообщений на эту тему не было. ЗСУ Gepard 1A2 имеет дальность стрельбы до 5 км, а по высоте - до 4 км, РЛС обнаруживает цели на дальности до 18 км.
Ранее сообщалось, что Германия фактически отказала Украине в поставках крылатых ракет Taurus, предложив вместо них зенитные системы. Киев якобы согласился на такой размен.