Военное обозрение
Войти Регистрация

Пресса США: Германия прикроет украинский зерновой коридор новыми системами ПВО

13
Пресса США: Германия прикроет украинский зерновой коридор новыми системами ПВО

Германия поможет Украине прикрыть зерновой коридор от ударов российских ракет и дронов-камикадзе с помощью новых систем противовоздушной обороны. Берлин и Киев договорились о поставке новых зенитных комплексов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.


По данным издания, Украина и Германия провели переговоры, результатом которых стало обещание Берлина обеспечить Киев дополнительными системами ПВО. Все, что передаст Германия, будет отправлено в Одессу и дунайские порты Украины. Киев намерен прикрыть их от ударов российских дронов-камикадзе, наносящих удары по портовой инфраструктуре, тем самым обеспечив отправку зерна в Румынию.

Предварительно, Германия передаст Украине десять дополнительных самоходных зенитных установок ЗСУ Gepard, а также одну систему ПВО IRIS-T. ЗСУ Gepard должны будут прибыть на Украину до конца года, точные сроки не называются, а IRIS-T в следующем году после того, как будет произведена.

Напомним, что немцы уже передали Украине довольно большое количество 35-мм зенитных установок Gepard, которые и обеспечивают прикрытие портов Украины на черноморском побережье, на линии фронта эти установки не появлялись. По крайней мере, сообщений на эту тему не было. ЗСУ Gepard 1A2 имеет дальность стрельбы до 5 км, а по высоте - до 4 км, РЛС обнаруживает цели на дальности до 18 км.

Ранее сообщалось, что Германия фактически отказала Украине в поставках крылатых ракет Taurus, предложив вместо них зенитные системы. Киев якобы согласился на такой размен.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:50
    +5
    Вопрос... а много ли дронов сбивают такие зенитки?
    У дронов много маршрутов, с разных сторон, а зона защиты зениток сильно ограничена их количеством и дальностью возможного поражения...
    Поставить их на каждом углу, их сколько тогда надо, да и боеприпасов запасаться вагонами, не меньше!
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 09:38
      +1
      Т.е. о морском "коридоре" вопрос уже не стоит, клоун будет отбиваться от дронов Дуды. Что не сделаешь, чтобы не плясать под чужую "дудку")
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:40
        0
        С "морским коридоров" все очень не понятно. Толи он есть, то ли нет... вроде как плывут/ходють, туда, от туда.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:50
    +5
    Видать дойче вопросы со снарядами для Гепардов порешали, раз ещё 10 едениц гонят а с их прожорливостью там Б. К. надо солидный.
  3. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:50
    +3
    А если ( гипотетически) Россия создаст беспилотные катера беспилотники и пустит корабли с зерном на дно?помогут эти зенитки?
    Мы значит военный флот прячем, а они ходят , как хотят? Тогда зачем нам Крым вообще?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:53
      +4
      Аргон hi, тут скорее вопрос в отдаче приказа на уничтожение, а как расписать военные решат.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:15
      +1
      Россия создаст беспилотные катера беспилотники и пустит корабли с зерном на дно
      Аргон (Хасан), а вы знаете хоть один пример, с потоплением советского гражданского судна на пути или даже в порту Вьетнама во время войны? А ведь наши суда везли туда не только "зерно" и гуманитарную помощь. Но удары по гражданским судам под флагами третьих стран, равносильно объявлению войны этим странам. И получается, что у этих стран возникают все права на ответные удары по нашим судам, где бы они не находились в мировом океане.
      Другое дело остановка и досмотр в зоне объявленной закрытой из-за боевых действий. И мы объявили такой экономическую зону и зону территориальных вод Украины....и только Украины! А трогать суда в нейтральных водах и тем более в тер-водадах Болгарии и Румынии... сходу получим "обратку", когда нас не выпустят из Балтийского моря и не пустят в Средиземное.
      Меня больше поразил факт страховки этих смельчаков у серьёзных страховых компаний, готовых брать на себя ответственность с выплатой, в случае повреждения или уничтожения судна. И пишут, что уже с десяток сухогрузов успешно сходили в порты Украины за зерном и на очереди ещё десятки под флагами сорока стран. А потопить страшно...Это почти объявить войну третьим странам.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:02
    0
    Главное все на Германию спихнуть. А США тут "не при чем"
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:02
    +1
    Германия поможет Украине прикрыть зерновой коридор с помощью новых систем противовоздушной обороны. Поставит 10 ЗСУ Gepard, а также одну систему ПВО IRIS-T.
    Наверное все таки не новых, а дополнительных, т.к. эти системы уже были поставлены киеву раньше. Сегодня читаю: "1 октября 3 гружёных корабля вышли из портов Ильичевска и Южного, а 5 судов зашли в порты Большой Одессы под погрузку" и без всякого прикрытия ПВО. Если Россия действительно вернется к своему обещанию по поводу кораблей идущих в (из) украинские порты - "В связи с выходом Москвы из зерновой сделки, все суда в акватории Чёрного моря, следующие в украинские порты, будут рассматриваться российской армией как потенциальные перевозчики военных грузов, и, соответственно, легитимные цели", то помогут ли дополнительные немецкие средства ПВО?
  6. D16
    D16 Сегодня, 08:04
    0
    ЗСУ Gepard должны будут прибыть на Украину до конца года, точные сроки не называются, а IRIS-T в следующем году после того, как будет произведена.

    Даже если эти средства эффективны, то будет ли что прикрывать к моменту поставки? Зерновые терминалы уже надо восстанавливать, но кто позволит это сделать?
  7. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 08:40
    0
    Ув други и не други, вкл ЦИПсио!
    Были, считаю верные мнения коллег- экспертов форума, в нынешних условиях уничтожать и нарушать логистику в основных морских и речных вна 404, только бы договорнячки заинтересованных олигархов не подвели, а гепардиков и др кошек и пр куполов при изменяемой геометрии волновых ударов по портам и др объектам все равно не хватит БК на реагирование такой тактике.
    Верно было замечено, что все портовые буксирчики тоже должны прекратить право на существование... и пусть тогда ходят челноки типа река-море с 2,5 - 3,5 тыс тонн, если смогут и хватит обеспечения страхования, а тем временем продолжать наносить удары по погрузочным терминалам.
    Честь имею.
    1. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 09:20
      0
      Цитата: ZovSailor
      портовые буксирчики

      Если они к иностранному(вражескому) сухогрузу не приклеились.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:49
    +3
    Надо просто продолжать выносить инфраструктуру портов,10 балкеров показали какие причалы в морских портах Украины работают на погрузку - разгрузку .Скажем так ,их немного.