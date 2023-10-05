Украинские войска обстреляли российский Рыльск кассетными боеприпасами с применением РСЗО

Украинские войска осуществили обстрел территории России с применением кассетных боеприпасов. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщает о том, что обстрелу подвергся город Рыльск. Впервые в этом городе есть раненые.
Сообщается о том, что ранение средней степени тяжести получила одна из местных жительниц. В Рыльской районной больнице ей проводят операцию по извлечению осколков.
Примечательно, что неразорвавшиеся кассеты, как и фрагменты разорвавшихся, находят в разных частях города.
Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, не менее десятка автомобилей.
Местные жители сообщают об осколках во дворах, повреждённом дорожном покрытии, повреждении ряда инфраструктурных объектов.
Обстрел Рыльска вёлся из РСЗО.
Губернатор:
Подомовой обход продолжается. Всем окажем помощь в ремонте поврежденного имущества.
Перед этим войска киевского режима осуществили террористическую атаку с применением дронов сразу на три района Курской области. Речь идёт о Кореневском, Суджанском и Глушковском районах области. Повреждены линии электропередач, есть отключения электроэнергии.
Роман Старовойт говорит о том, что ремонтно-восстановительные бригады приступили к работе.
Напомним, что ранее киевский режим заявлял о том, что его задача – «восстановить территориальную целостность Украины» и что «российские регионы (те, которые таковыми были и до марта 2014 года) он не атакует». В последние месяцы, поняв, что контрнаступление, по сути, провалилось, режим ведёт уже беспорядочные обстрелы территории РФ – как «старой», так и «новой», используя, в том числе, иностранное вооружение. Предпринимаются вылазки ДРГ, подготовленных в ГУР Буданова. Лишнее доказательство того, что с террористическим режимом не может быть никаких переговоров, так как никаких данных обещаний выполнять он не собирается (Минские соглашения тому ещё один пример).