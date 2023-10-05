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Украинские войска обстреляли российский Рыльск кассетными боеприпасами с применением РСЗО

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Украинские войска обстреляли российский Рыльск кассетными боеприпасами с применением РСЗО

Украинские войска осуществили обстрел территории России с применением кассетных боеприпасов. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщает о том, что обстрелу подвергся город Рыльск. Впервые в этом городе есть раненые.


Сообщается о том, что ранение средней степени тяжести получила одна из местных жительниц. В Рыльской районной больнице ей проводят операцию по извлечению осколков.

Примечательно, что неразорвавшиеся кассеты, как и фрагменты разорвавшихся, находят в разных частях города.

Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, не менее десятка автомобилей.

Местные жители сообщают об осколках во дворах, повреждённом дорожном покрытии, повреждении ряда инфраструктурных объектов.

Обстрел Рыльска вёлся из РСЗО.

Губернатор:

Подомовой обход продолжается. Всем окажем помощь в ремонте поврежденного имущества.

Перед этим войска киевского режима осуществили террористическую атаку с применением дронов сразу на три района Курской области. Речь идёт о Кореневском, Суджанском и Глушковском районах области. Повреждены линии электропередач, есть отключения электроэнергии.

Роман Старовойт говорит о том, что ремонтно-восстановительные бригады приступили к работе.

Напомним, что ранее киевский режим заявлял о том, что его задача – «восстановить территориальную целостность Украины» и что «российские регионы (те, которые таковыми были и до марта 2014 года) он не атакует». В последние месяцы, поняв, что контрнаступление, по сути, провалилось, режим ведёт уже беспорядочные обстрелы территории РФ – как «старой», так и «новой», используя, в том числе, иностранное вооружение. Предпринимаются вылазки ДРГ, подготовленных в ГУР Буданова. Лишнее доказательство того, что с террористическим режимом не может быть никаких переговоров, так как никаких данных обещаний выполнять он не собирается (Минские соглашения тому ещё один пример).
Использованы фотографии:
topwar.ru
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25 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:48
    +9
    Как это не прискорбно но это уже становиться обыденностью, обстрелы идут каждый день, жертв все больше.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 07:50
      -4
      Издержки стратегии на истощение резервов украинской армии. Что поделать. Хорошего всем настроения.
      Я тут бегло посмотрел чего вещают говорящие головы разные на счёт всего этого идиотизма. Одни пишут мол надо переходить в наступление до какой то линии, другие мол это нас заманивают, чтобы резко возросли потери и общественное мнение начало высказываться в стиле "нет войне". Поглядим как пойдёт.
      1. Степняк
        Степняк Сегодня, 07:52
        +1
        И откуда его взять - настроение хорошее-то?
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 07:55
          0
          Это ушедший в народ афоризм от Медведева.
          1. Ныробский
            Ныробский Сегодня, 08:25
            +2
            Цитата: Копчёный
            Это ушедший в народ афоризм от Медведева.

            Афоризм то ушедший, а вот выбранный вами повод для его употребления весьма хреновый.
            1. topol717
              topol717 Сегодня, 09:49
              0
              Рыльск это довольно глубокий тыл. Больше 30км и это только границы.
              Чем же они стреляют на такое расстояние?
    2. стар
      стар Сегодня, 09:26
      +1
      Избежать этого можно только после появления у наших верхних желания (возможности явно есть) умножить на ноль всю Украинскую логистику.
  2. Вованыч007
    Вованыч007 Сегодня, 08:05
    +4
    К сожалению, это уже действительно привычные обстоятельства. По которым офиц.лица уже даже не дают комментарии, не выражают привычной "обеспокоенности"... А Киев и "Банковая"... по прежнему стоят... Не тронутые.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:11
    +1
    Украинские войска обстреляли российский Рыльск кассетными боеприпасами с применением РСЗО
    . Что то говорить, ругаться, обвинять... какой в этом смысл???
    Что то реальное делать, что б ликвидировать такую угрозу... у кого спросить, кто может ответственно сказать, что, когда и почему будет сделано??? Вряд ли ответы на такие вопросы можно получить...
    В общем, подождать и посмотреть request
  4. Комментарий был удален.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:13
    +1
    Кассетными и не исключено, что американского производства по российским городам при заверениях Сша (понятно, что ни чего не значащих), что эти боеприпасы не будут применяться по российской территории. Имеем мы право после уже неоднократно применения кассетных боеприпасов по российской территории и гражданского населения применить свои по прямому назначению? Я думаю, что имеем полное право. Чем дальше, тем более наглее и безбашеннее действуют ВСУ. В/сл подразделений осуществляющие обстрелы городов и мирного населения пора в плен не брать, они должны подлежать полному уничтожению.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:17
      -4
      Имеем мы право

      Право это для белых господ, у колонизированных папуасов только обязанности
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 08:28
        +2
        у колонизированных папуасов только обязанности
        Вы уже не в первый раз оскорбляете российский народ и что странно это постоянно сходит вам с рук. А по поводу "колонизированных папуасов", так это как раз про ваших проживающих на украине.
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 08:37
      +2
      Кассетами по мирным городам -это конечно зверство, за которое на виселицу. Но вот самим опускаться до такого нельзя! Уж если нужно добавить уныния жителям Украины /и в первую очередь ОПК/, то лучше добить энергетику -вместе с дымом от горящих трансформаторов и нефтебаз улетит весь гонор свидомых, в холодных и голодных городах станет очень некомфортно жить, а работать будет не где; встанет оборонка и ремонтные цеха, связь и интернет будут роскошью...
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 08:54
        +1
        Но вот самим опускаться до такого нельзя!
        А я разве призвал по мирному населению? Я написал
        применить свои по прямому назначению
        А прямое назначение - уничтожение живой силы противника .
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:38
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Кассетными и не исключено, что американского производства по российским городам при заверениях Сша (понятно, что ни чего не значащих)

      Уже и заверений нет. Блинкин сказал же, что им по барабану, куда Киев лупить будет - они в вопрос выбора целей вмешиваться не будут.

      Я так понимаю, "вмешиваться" не будут за исключением поставок ракет и наведения с помощью спутников. А так не - не вмешиваются...
    4. стар
      стар Сегодня, 09:20
      0
      В/сл подразделений осуществляющие обстрелы городов и мирного населения пора в плен не брать, они должны подлежать полному уничтожению.

      После попадания в плен они сразу становятся поварами и шоферами, плачут и тычут в фото с мамами и пятью детьми..
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:15
    +2
    А Шойгу что то сказал об этом? Хотя бы погрозил супостатам?
    Второй день на ВО про использование кассет всукрами по населённым пунктам пишут.
    Наверху новости не читают? Или читают только про то, что Америка скоро рухнет под тяжестью долга?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:18
      -2
      Второй день на ВО про использование кассет всукрами по населённым пунктам пишут

      Ничего, успокоители сейчас напишут что всё по плану и это агония киевского режима
  7. Испанец45
    Испанец45 Сегодня, 08:15
    +1
    Pues Zelenski y Borrel y el resto de ministros ucranianos y de la UE, se pasean por Kiev tranquilamente, sabiendo que tienen garantías de no ser atacados, para el Pueblo Ruso no hay garantía alguna.
  8. Sergei N 58912062
    Sergei N 58912062 Сегодня, 08:18
    0
    Лишнее доказательство того, что с террористическим режимом не может быть никаких переговоров...

    Террористов уничтожают!!! Когда мы начнём уничтожать террористов?!
  9. polinet
    polinet Сегодня, 08:18
    0
    Цитата: Ропот 55
    Как это не прискорбно но это уже становиться обыденностью, обстрелы идут каждый день, жертв все больше.

    Пока режим зе не будет уничтожен - будут гадить.
  10. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 08:32
    -1
    Ждём "непростых решений".
    По-другому "руководство" не умеет, а населению всё можно скормить.
  11. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 08:56
    -1
    Ув други и не други, вкл ЦИПсио!
    Несомненно, фашисты неумёхи квартала 95 вна 404 под руководством кукловодов ШсА и Гейропы роассчитывают на финанс транши после медийных картинок, вынуждая РФ принять решительные действия по наступлению и созданию санитарной зоны, как обещали наши руководители, в этом цель ЛженедоЗапада, но время ещё не пришло, кулак должен быть такой силы, чтобы безвариантно нанести ряд мощных ударов и освободить исконно российские земли от коричневой фашистской чумы, а ЛженедоЗапад жёстко и твёрдо предупредить- так будет с каждым, кто посягнёт на наш многонациональный, многоконфессиональный народ и нашу землю!
    А пока, стиснув зубы от горечи страданиями гражданских людей, пожелать беречь себя нашим патриотам в зоне СВО, мы всегда помним о вас и гордимся славными сынами и дочерьми Отечества российского!
    На том стояла и стоять будет земля наша русская.
    Честь имею.
  12. Фактор
    Фактор Сегодня, 09:53
    0
    Россия может в ответ сжечь всю территорию укроРейха, но таких целей не стоит-идёт так называемая военная спецоперация. И есть еще в кремлевских штабах люди, считающие украинцев братским народом.
  13. solar
    solar Сегодня, 09:56
    0
    Напомним, что ранее киевский режим заявлял о том, что его задача – «восстановить территориальную целостность Украины» и что «российские регионы (те, которые таковыми были и до марта 2014 года) он не атакует».

    Автор слегка исказил. Говорили, что не атакуют оружием западного производства. А так- на войне как на войне:((...