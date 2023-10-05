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Западная пресса пишет о потере Украиной поддержки со стороны двух союзников в Восточной Европе - Польши и Словакии

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Западная пресса пишет о потере Украиной поддержки со стороны двух союзников в Восточной Европе - Польши и Словакии

Украина теперь не может в полной мере рассчитывать на поддержку со стороны двух своих некогда очень важных союзников в Восточной Европе. Об этом пишет обозреватель Atlantic Петр Косицкий.


Первый «потерянный» союзник – Польша. Отношения между Варшавой и Киевом стали стремительно ухудшаться из-за ситуации вокруг экспорта украинского зерна. Польша упорно не хочет разрешать его ввоз, и даже готова пойти против позиции Евросоюза по данному вопросу. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, допустил ряд высказываний, которые лишь усугубили ситуацию.

Кроме того, в Польше все чаще припоминают Киеву «геройства» бандеровцев в годы Второй мировой войны. Украинским властям приходится с этим смиряться, хотя культ бандеровцев – часть националистической мифологии современного киевского режима.

Вторая страна, чью поддержку утрачивает Украина – Словакия. Еще совсем недавно Братислава оказывала Киеву очень большую помощь. Во-первых, Словакия играла важную роль в логистике вооружений, во-вторых, именно она первой согласилась отправить Украине самолеты-истребители, передавала и большое количество другого вооружения.

Однако на недавних парламентских выборах в Словакии победила партия «Направление – социальная демократия» под руководством Роберта Фицо. Теперь Фицо стал премьер-министром страны. Политик известен своей критикой военной и финансовой помощи Украине, и нет сомнений, что новое словацкое правительство если и не откажется от стратегии оказания помощи Киеву в принципе, то значительно сократит ее объемы.
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11 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:07
    +3
    Ещё НИЧЕГО конкретного ни Польша ни Словакия не сделали, а эти СМИ уже истерят, мочь и сделать две разные вещи.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:16
      +2
      Разногласия эти не критичные,для них.Просто мы так хотим,что бы было
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 08:17
      +2
      Все порты, логистические стоянки и дороги Польши забиты идущей от ЕС, США и стран Британского Союза помощью Украине, лагеря подготовки украинских специалистов и прочее, а тут говорят о чуть-ли не разрыве отношений Польши с ней. То же касается и Словакии. Обычная "духоподьемная" статья на тему: "растущих разногласий запада по поводу Украины", типа-"вот скоро разругаются с ней, устанут ей помогать и все такое и тогда, Украина или сдастся, или сядет за стол переговоров". Ага- именно так и будет. Как, там по пословице?- кто, там -"....думкой богатеет"?
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:09
    +4
    Может риторика и поменялась отчасти, но обольщаться не стоит - помогали и будут помогать. Пока другой команды из Вашингтона не придёт, по крайней мере.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:21
    +1
    Автор забыл указать Венгрию, у которой с киевом далеко не дружеские отношения. Камень преткновения - закарпатские венгры, украинское зерно и не желание поставлять Зеленскому оружие. А взаимоотношения с Польшей после выборов вероятно начнут восстанавливаться, т.к. уж слишком обе страны ненавидят Россию, что их и сближает.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:27
      +1
      rotmistr60 hi, если не ошибаюсь закон о нац. меньшинствах Рада всё таки приняла и Венгрия хоть и частично своегоидобилась, а вот зерновая часть проблемы никуда не делась. Кстати что затихли наши СМИ по поводу выдачи венгерских паспортов в Западной Украине? Либо не выдают, либо комманды освещать нет.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 08:30
        +1
        Цитата: Ропот 55
        Кстати что затихли наши СМИ по поводу выдачи венгерских паспортов в Западной Украине? Либо не выдают, либо комманды освещать нет.

        Да уже всем выдали. Сразу же как объявили, что можно (или нельзя)
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 08:22
    +1
    Да просто поленья изначально играли в свою игру - максимально ослабить укровоинство нашими руками, а в нужный момент - не хило хапнуть поучаствовав в разделе Цэгабонии. Ибо на Западэнщину мы вроде как и не претендуем, на кой хрен она нам сдалась, а Польша на неё давно слюной капает. Хотя зачем - мне лично не понятно..

    Вот они похоже и решили, что уже пора. Ещё чуток - и сопротивляться их вторжению будет уже и некому.. Значит - надо начинать готовить почву. Чем и занялись. Удивляет конечно запредельный эльфизм бандерлогов - они чё, и правда решили что поляки им братья на век??? Щаз!!
  5. Комментарий был удален.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:58
    0
    Первый «потерянный» союзник – Польша.
    recourse Карманы дырявые?
  7. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 09:13
    0
    Правда в том, что нынешнее правительство Польши, которому грозит потеря власти, решило завоевать голоса избирателей, заискивая перед кругами, которые не любят Украину. Через две недели состоятся выборы, и нынешняя власть, антинемецкая и антиевропейская, скорее всего, проиграет выборы, и к власти придет проевропейский вариант, который быстро вернется к нормальным отношениям с Украиной. Кроме того, эти конфликты между Польшей и Украиной никак не влияют на помощь Запада Украине, потому что она контролируется США.
  8. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 09:49
    0
    Ув други и не други, вкл ЦИПсио!
    РФ и её союзники- все мы такие лохи, что с благодарностью схаваем эту вкусную траву, то есть статью и будем свято верить и надеяться на мир, дружбу, жвачку, как в былые времена,если кто помнит.
    На самом деле ЛженедоЗапад в своей волчьей сущности пытается прикрыться белым пушистым мехом мирной овечки?
    А РФ остаётся делать верные выводы и продолжать действия в интересах национальной безопасности своего народа и союзников, стимулируя народы всего мира на давно пришедшее время сбрасывания оков колониального ЛженедоЗапада и прочих джентльменов.
    Африка, Южная и Латинская Америка, Азия и Юго-восточная Азия - всё прогрессивное человечество земли нам в помощь!
    Честь имею.