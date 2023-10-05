Западная пресса пишет о потере Украиной поддержки со стороны двух союзников в Восточной Европе - Польши и Словакии

Украина теперь не может в полной мере рассчитывать на поддержку со стороны двух своих некогда очень важных союзников в Восточной Европе. Об этом пишет обозреватель Atlantic Петр Косицкий.Первый «потерянный» союзник – Польша. Отношения между Варшавой и Киевом стали стремительно ухудшаться из-за ситуации вокруг экспорта украинского зерна. Польша упорно не хочет разрешать его ввоз, и даже готова пойти против позиции Евросоюза по данному вопросу. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, допустил ряд высказываний, которые лишь усугубили ситуацию.Кроме того, в Польше все чаще припоминают Киеву «геройства» бандеровцев в годы Второй мировой войны. Украинским властям приходится с этим смиряться, хотя культ бандеровцев – часть националистической мифологии современного киевского режима.Вторая страна, чью поддержку утрачивает Украина – Словакия. Еще совсем недавно Братислава оказывала Киеву очень большую помощь. Во-первых, Словакия играла важную роль в логистике вооружений, во-вторых, именно она первой согласилась отправить Украине самолеты-истребители, передавала и большое количество другого вооружения.Однако на недавних парламентских выборах в Словакии победила партия «Направление – социальная демократия» под руководством Роберта Фицо. Теперь Фицо стал премьер-министром страны. Политик известен своей критикой военной и финансовой помощи Украине, и нет сомнений, что новое словацкое правительство если и не откажется от стратегии оказания помощи Киеву в принципе, то значительно сократит ее объемы.