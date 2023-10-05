Новая ручная дымовая граната РДГ-У для защиты от высокоточного оружия пройдёт опытную эксплуатацию в ФСБ и Росгвардии

Принятая на снабжение российской армии новая ручная дымовая граната РДГ-У пройдет опытную эксплуатацию в подразделениях Росгвардии и ФСБ. Об этом сообщил информированный источник.
Федеральная служба безопасности и Росгвардия приняли решение провести опытную эксплуатацию новейшей ручной дымовой гранаты РДГ-У, способной прикрыть личный состав от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне и тепловизионными системами прицеливания.
Силовые ведомства, в том числе Росгвардия и ФСБ, заинтересовались поставляемой в российскую армию унифицированной ручной дымовой гранатой РДГ-У. Указанные структуры планируют провести ее опытную эксплуатацию в своих подразделениях
- приводит РИА Новости слова источника.
РДГ-У предназначена для маскировки отдельных военнослужащих или небольших подразделений и техники в условиях боя. Она способна поставить дымовую завесу увеличенной плотности за счет мгновенного разброса большого количества горящих пироэлементов. В отличие от предыдущих образцов, данная граната имеет увеличенное время работы, а также способна обеспечить кратковременную маскировку в инфракрасном диапазоне от управляемых ракет и с тепловизионным прицеливанием за счет тепловых зон с повышенной температурой, образующихся в воздухе.
Масса гранаты в сборе - 700 грамм, длина - 200 мм, диаметр корпуса - 54 мм. Корпус сделан из композитного материала высокой прочности. Диапазон применения - от минус 50 до плюс 55 по Цельсию.