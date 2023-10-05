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Новая ручная дымовая граната РДГ-У для защиты от высокоточного оружия пройдёт опытную эксплуатацию в ФСБ и Росгвардии

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Новая ручная дымовая граната РДГ-У для защиты от высокоточного оружия пройдёт опытную эксплуатацию в ФСБ и Росгвардии

Принятая на снабжение российской армии новая ручная дымовая граната РДГ-У пройдет опытную эксплуатацию в подразделениях Росгвардии и ФСБ. Об этом сообщил информированный источник.


Федеральная служба безопасности и Росгвардия приняли решение провести опытную эксплуатацию новейшей ручной дымовой гранаты РДГ-У, способной прикрыть личный состав от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне и тепловизионными системами прицеливания.

Силовые ведомства, в том числе Росгвардия и ФСБ, заинтересовались поставляемой в российскую армию унифицированной ручной дымовой гранатой РДГ-У. Указанные структуры планируют провести ее опытную эксплуатацию в своих подразделениях

- приводит РИА Новости слова источника.

РДГ-У предназначена для маскировки отдельных военнослужащих или небольших подразделений и техники в условиях боя. Она способна поставить дымовую завесу увеличенной плотности за счет мгновенного разброса большого количества горящих пироэлементов. В отличие от предыдущих образцов, данная граната имеет увеличенное время работы, а также способна обеспечить кратковременную маскировку в инфракрасном диапазоне от управляемых ракет и с тепловизионным прицеливанием за счет тепловых зон с повышенной температурой, образующихся в воздухе.

Масса гранаты в сборе - 700 грамм, длина - 200 мм, диаметр корпуса - 54 мм. Корпус сделан из композитного материала высокой прочности. Диапазон применения - от минус 50 до плюс 55 по Цельсию.
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3 комментария
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 08:25
    0
    Нам надо дыма, дыма, много, много дыма..
  2. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 08:31
    0
    и как поймать момент,когда её нужно применять...
    1. Роман_
      Роман_ Сегодня, 08:59
      0
      Элементарно! Через год "удачного" применения откроют НИОКР по разработки системы обнаружения, еще через год систему оповещения, еще через год с указанием направления, а потом и до автоматического применения из ранца дойдут. И вот через 5 лет - будет результат аналогов нет!!!